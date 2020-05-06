Футбол высшего уровня возвращается в Германии. Чем ответите, НХЛ и НБА?

6 мая у всех спортивных болельщиков планеты наступил долгожданный праздник. Власти Германии разрешили возобновить футбольный чемпионат в первой и второй бундеслигах. Ждем теперь весточки из НХЛ. Ведь у хоккеистов с их мощной амуницией куда меньше прямого контакта, а значит, риска заразиться, чем у футболистов.

С пятницы прошлой недели я следил за развитием ситуации в Германии вокруг перезапуска футбольного сезона, словно за грандиозным триллером с непредсказуемой развязкой. Она и сейчас не наступила. Хотя Ангела Меркель и дала добро профессиональному футболу в стране, причем сами футбольные люди, а не государственные мужи, должны решить, когда начинать. Пока наиболее реальная дата – 15 мая. Другой вариант – 22 мая.

Почему развязка еще не наступила? Потому что бундеслига будет на испытательном сроке. Если что пойдет не так, чемпионат быстренько прикроют. И дело здесь даже не в возможной новой вспышке заболеваний. Всех здорово насторожил вопиющий случай разгильдяйства нападающего берлинской «Герты» Саломона Калу. Мало того, что 34-летний ивуариец нарушил все возможные правила социальной безопасности, он еще и снял все это на телефон и выложил в интернет! Чем тупо подставил не только себя, но и партнеров по команде, врача, сам клуб, а главное – всю бундеслигу!

На видео экс-форвард «Челси» в приподнятом, судя по всему, настроении входит в раздевалку «Герты» на тренировочной базе и здоровается с несколькими игроками, предлагая рукопожатие – что запрещено категорически! Кое-кто протягивает в ответ руку. По пути Калу сталкивается с одноклубником Джорданом Торунаригой, который в тот момент сдает тест на вирус. Доктор команды говорит нарушителю, что во время этой процедуры посторонним в комнате находиться нельзя, но Калу, несмотря на требование врача, не уходит.

Наконец он, не соблюдая дистанцию, снялся в разговоре с нападающим Ведадом Ибишевичем, который пожаловался африканцу, что у него из-за пандемии сократили зарплату.

Это появившееся в понедельник днем в соцсети видео вызвало шквал возмущения со всех сторон. Ведь в пятницу в прессу просочилась информация о том, что у двух игроков и физиотерапевта «Кельна» обнаружили вирус. В понедельник вечером, казалось бы, совсем добило надежду возобновить сезон официальное заявление бундеслиги о том, что тотальное тестирование игроков и персонала всех 36 клубов первого и второго дивизионов, по ходу которого взяли 1724 пробы, выявило 10 заболевших. Всех отправили на домашний карантин, а команды провели дезинфекцию мест, где они занимались.

Однако все эти проколы удалось-таки спустить на тормозах. Калу после скандала мгновенно удалил видео и принес извинения за пренебрежение правилами безопасности. «Герта» сразу отстранила Саломона от тренировок, заявив: это провал одного игрока, при этом выразила сожаление, что партнеры не облагоразумили Калу, пообещав заставить игроков впредь максимально строго соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

Пришлось извиняться и бельгийцу Бирже Верстрету. Именно он в субботу вынес сор из кельнской избы, когда в интервью бельгийскому ТВ подтвердил, что в клубе два игрока и тренер-физиотерапевт сдали положительные тесты на вирус. Более того, он раскритиковал боссов, которые не посадили команду на двухнедельный карантин и продолжили общие тренировки, заметив, что у него был прямой контакт как с одним из игроков – работал в паре на тренажерах, так и физиотерапевтом, который лечил игроков в течение двух недель.

«Кельн» тут же организовал повторное тестирование, которое не зафиксировало ни одного заболевшего. Оправдывая свой выпад, Верстрет сослался на то, что его слова из-за ошибочного перевода неправильно истолковали. А главное – он беспокоился за здоровье подруги, которая находится в зоне риска после операции на сердце. Посыпав публично голову пеплом, полузащитник от греха подальше отправил герлфренд домой в Бельгию.

В свою очередь «Кельн» объявил, что в среду, то есть сегодня, сразу после решения правительства отправится на специальную закрытую уединенную базу, где продолжит подготовку по сути в карантинном режиме.

В обеих бундеслигах завершают повторное фронтальное тестирование игроков и персонала. При этом всем строго-настрого запрещено разглашать результаты тестов до официального пресс-релиза. Ведь, помимо утечки из «Кельна», в СМИ попала информация о заражении игрока и тренера по физподготовке в «Боруссии» (Менхенгладбах), а также по одному инфицированному в командах второго дивизиона – «Динамо» (Дрезден) и «Эрцгебирге Ауэ». Причем последний клуб, в отличие от «Кельна», сразу в полном составе с персоналом ушел на карантин, а завтра, в четверг, все поголовно сдадут уже третий тест.

Вот такая непростая ситуация сложилась перед заседанием правительства Германии. Тем не менее Ангела Меркель дала зеленый свет при условии «строгого соблюдения всех антивирусных медицинских протоколов».

Между прочим, в рамках смягчения карантинных мер в Германии, хотя и разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, по-прежнему запрещен контакт и рекомендуется соблюдать дистанцию между людьми не менее чем в 1,5 метра. До 31 августа запрещены мероприятия с большим стечением людей.

Почему тогда разрешили возобновить профессиональный футбол, пусть и без допуска на трибуны зрителей? Посыл простой: подразумевается, что благодаря регулярному тестированию на поле будут играть здоровые против здоровых. Всего до конца сезона, как планируют, возьмут еще 20 тысяч проб на вирус. Специально оговорено, что это никак не повлияет на систему государственного здравоохранения. В любом случае при возможных перегрузках в стране с тестированием приоритет всегда будет отдаваться простым гражданам.

Конечно, риск остается весьма высоким. Так, Немецкий университет спорта в Кельне предупреждает, что «любой спортсмен должен четко осознавать: инфекция может стать концом его карьеры».

Но на другой чаше весов, как уверяют немецкие СМИ, 56 тысяч рабочих мест и индустрия за миллиард долларов, которая при отмене сезона потеряла бы 770 миллионов евро и недосчиталась бы нескольких клубов.

Впереди девять туров национального чемпионата, полуфиналы и финал Кубка страны. Главное сейчас, как подчеркивают руководители бундеслиги и клубов, дисциплина. Неукоснительное соблюдение всех правил безопасности игроками и персоналом. Прецедент Саломона Калу должен остаться единственным.

Почему я столь подробно все расписал? Почему мне крайне интересна эта тема? Возобновлением на наших глазах футбольного сезона Германия для всего мира пишет дорожную карту по возвращению миллионам болельщикам, пусть пока и только на экранах ТВ, остального профессионального спорта.

Ждем реакции НХЛ и НБА. И, конечно, продолжим предельно внимательно следить за беспрецедентным экспериментом немцев.