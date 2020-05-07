Александр Соболев: Хороший друг не поступил бы как Дзюба

«МОЙ РОСТ – 191 САНТИМЕТР, А НЕ 195»

Напомним, зимой Соболев, забивший в первой части чемпионата-2019/20 десять голов за «Крылья Советов», был арендован «Спартаком» до лета. Недавно появилась информация о том, что 23-летний нападающий подпишет с красно-белыми полноценный контракт на четыре года с зарплатой 1,2 млн евро за сезон. А вот о чем мы узнали из очередного ютуб-выпуска «КраСавы». Вопросы Соболеву задавал Савин.

– Расскажи, как проходит твой карантин в Барнауле.

– Рыбачу. Последний раз сидел с удочкой вчера. Даже нос обгорел. А завтра еду на форелевое озеро. Это главное сейчас развлечение.

– Тебе не нравятся сравнения с Артемом Дзюбой. Говорят, ты его не перевариваешь. Почему?

– Я к Дзюбе нейтрально отношусь. А сравнения с ним действительно не нравятся. Мы же в плане игры совсем разные. Я не такой высокий. Везде пишут, что мой рост – 195 см. На самом деле 191.

– Дзюба, как и ты, дружит с Кокориным. Однако после той истории 2018 года он, в отличие от других ребят, Сашу не поддержал…

– Да там и не требовалось ничего особенного говорить. Про то, что Кокорин не виноват или что-то в таком духе. Но что-то сказать нужно было. Думаю, хороший друг в такой ситуации поддержал бы. А Дзюба не стал.

– Дзюба, Кокорин, Соболев. В каком порядке расставишь это трио нападающих?

– Сейчас на первом месте, конечно, Дзюба. За него статистика. Потом идет Кокорин. Потом – я.

– А если абстрагироваться от статистики?

– Ну, если так смотреть, то они уже старички.

«ДОЛЖЕН КОКОРИНУ ЗА «ПОРШЕ» ПОЛТОРА МИЛЛИОНА»

– Контракт со «Спартаком» действительно согласован?

– Когда нас отпускали на карантин 3 апреля, мы общались с гендиректором «Спартака» Томасом Цорном. Он сказал, что мною все довольны: тренер, Федун… Сказал, что клуб намерен меня выкупать. После этого я тему не обсуждал. Этим занимаются агенты.

– Правда, что с первой большой зарплаты вы купили у Кокорина «Порше» за 8 миллионов рублей?

– Да, действительно взял «порше». Но это было еще в «Крыльях». Я долго копил. И до сих пор не полностью расплатился. Остался должен Кокорину полтора миллиона. Вот придет зарплата – закрою долг.

– Ты действительно получал предложение от «МЮ» до аренды в «Спартак»?

– Все это ложь. Слышал, что приезжали скауты лондонского «Арсенала». Но кого они просматривали, не знаю. Они по всему миру ездят.

– А на каком матче они были?

– Против «Сочи».

– Это когда ты пенальти не забил?

– Пенальти не забил, зато два с игры положил. Но я думаю, скауты тогда просто совместии приятное с полезным. В море искупались, футбол посмотрели.

«СРЫВАТЬСЯ В «ЛЕЧЧЕ» ПОБОЯЛСЯ»

– Кто реально, помимо «Спартака», интересовался тобой зимой?

– ЦСКА. Насчет «Динамо» до конца не знаю. Еще «Рубин». На тот момент я не ставил задачи обязательно оказаться в «Спартаке». Просто хотел в топ-клуб.

– Насколько правдива история о том, что ты расстался со своим предыдущим агентом Александром Маньяковым после того, как он не поделился комиссией в 30 миллионов рублей?

– Рассказываю, как было. Я подписал контракт с «Крыльями» и не получил ни копейки – ни зарплату, ни подъемные. Тогда молодой был, неопытный, не стал жаловаться, боялся, как бы не сорвать переход. Но потом история повторилась с переподписанием соглашения. Мне подняли зарплату – и я опять ничего не получил. Однако не могу утверждать, что Маньяков забрал что-то себе. Как говорится, не пойман – не вор. А расстались мы с ним просто. Когда я был в аренде в «Енисее», нашел себе другого агента – Павла Андреева.

– Говорят, сумма твоего арендного трансфера в «Спартак» меньше агентских... Якобы Андреев получил на руки 3 миллиона евро.

– Пока меня не выкупили, такого точно нет. А так, мы обо всем заранее договорились. Теперь я уже понимаю, что такое подъемные, агентские и так далее. Все в порядке.

– В «Енисее» тебя тренировал Дмитрий Аленичев, в «Крыльях» – Андрей Тихонов. Кто из них сильнее?

– К Аленичеву хорошо отношусь. В Турции довелось общаться не на уровне игрок – тренер, а просто как знакомым, когда случайно оказались в одной гостинице. Что касается Тихонова, то он не доверял молодым. Но меня это закаляло, я злился и доказывал.

– Маньяков рассказывал, что ты однажды отказался от контракта с итальянским «Лечче»…

– Да, было дело. Получил на руки контракт за день до закрытия трансферного окна. Побоялся так резко срываться в другую страну. Если бы было больше времени, наверняка уехал бы.

«ЗА МЕНЯ ВСТУПИЛСЯ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

– Божович в «Крыльях» поначалу тебе тоже не доверял. Правда, что не уехали в очередную аренду благодаря вмешательству губернатора Самарской области?

– Правда. Губернатор за меня вступился. Я остался, провел хорошую половину сезона – и вот теперь в «Спартаке».

– Если бы продолжил забивать за «Спартак» так же регулярно, как за «Крылья», Станислав Черчесов внес бы тебя в заявку на Ерво-2020, проводись турнир летом?

– Кокорин уже говорил, что перенос Евро пошел на пользу многим ребятам. Мне – тоже. Есть еще год, чтобы доказать тренерам: мои успехи в «Крыльях» были неслучайными.

– Если в сборной поселят в один номер с Дзюбой, какой будет реакция?

– Да никакой реакции. Я же сказал, что никак к нему не отношусь. Придется делить комнату.