Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 18:40ФутболЗибрак Артем

Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол

Меньше полутора недель остается до возобновления первого из европейских топ-чемпионатов – немецкой бундеслиги. Рассказываем, как это будет.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ

Бундеслига возвращается! Власти Германии дали зеленый свет на проведение матчей с 16 мая. Глава Немецкого футбольного союза Кристиан Зайферт разослал 36 клубам двух дивизионов соответствующее письмо…

Решение сколь важное, столь и спорное. На видеоконференции министров федерального правительства с канцлером Ангелой Меркель единого мнения насчет футбола не было. Нет полного согласия и среди простых болельщиков. На сайте издания Kicker за возобновление сезона-2019/20 по состоянию на 7 мая проголосовало только 50,8 процента респондентов.

Ну а пока напомним список матчей 26-го тура, который был ранее перенесен из-за пандемии: «Фортуна» – «Падерборн», «Боруссия» Д – «Шальке», «Лейпциг» – «Фрайбург», «Хоффенхайм» – «Герта», «Кельн» – «Майнц», «Унион» – «Бавария», «Айнтрахт» – «Боруссия» М, «Аугсбург» – «Вольфсбург». Само перечисление команд ласкает ухо футбольного болельщика. Это все-таки не сводки с белорусских полей. Не «Слуцк» с «Шахтером» из Солигорска. Это уже большой футбол, по которому мы так истосковались.

СУДЕЙСКИЙ ВОПРОС

Если клубы бундеслиги уже провели по две серии тестов на коронавирус, то арбитры эту процедуру пока обошли. Что произойдет, если кто-то из них окажется зараженным? Это один из многочисленных вопросов, на который ответа нет.

Согласно инструкции, судьи должны будут сдавать тест на коронавирус рано утром за день до матча. Но как в таком случае оперативно производить замену арбитра или его помощников? Как соблюдать социальную дистанцию в комнатах VAR? И, кстати, будут ли тестироваться операторы видеповторов?

Да и спортивная форма судей после паузы вызывает у многих сомнения.

РЕСТАРТ = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все 36 команд двух бундеслиг ждет семидневный карантин перед рестартом. То есть, к закрытым тренировкам на своих базах футболисты приступят уже в ближайшие выходные… Важным фактором станет самодисциплина игроков. Вся Германия до сих пор под впечатлением от недавнего видео нападающего «Герты» Саломона Калу. 34-летний форвард вел себя на базе крайне неосмотрительно: здоровался с партнерами и тренерами за руку, «стримил», как врач берет тест на коронавирус у его партнера. Так делать точно нельзя!

«Дело Калу» должно послужить уроком для остальных. «Мы все несем коллективную ответственность, – напомнил коллегам вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. – Бундеслига в том виде, в каком мы ее знали, больше не существует. Если не соблюдать новые правила, то мы не сможем доиграть сезон. Этот рестарт – проверка для нас».

«ХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬСЯ НА ТРИБУНЫ В БУДУЩЕМ – ПРОГЛОТИ ЖАБУ»

Дисциплина потребуется и от болельщиков: им запрещено собираться возле стадионов, устраивать пивные пиршества в барах. «Матчи без зрителей – не идеальное решение, - подчеркнул Зайферт. - Однако в условиях кризиса это единственный способ выжить. Ради этого надо в чем-то себя ограничивать. Чтобы в выигрыше остались все».

Отсутствие зрителей на трибунах не смущает почетного президента «Баварии» Ули Хенесса. «Болельщики должны понимать: если они хотят продолжать смотреть бундеслигу вживую в будущем, то сейчас должны проглотить жабу. Если не проглотить ее сейчас, футбол вообще не вернется».

А некоторые видят плюсы в матчах без зрителей. Вед это уменьшит количество симуляций, апелляций к арбитрам и вспышек гнева у судей. Вот что, например, говорит спортивный директор «Айнтрахта» Фредди Бобич. «Я уже обменивался мнениями с коллегами, и мы думаем, что это может быть даже интересно. На пустом стадионе игроки не будет испытывать давления».

При этом Бобич забыл уточнить, скольких миллионов евро недосчитаются клубы от невозможности продавать билеты. А стабильно высокая аудитория – один из краеугольных камней экономики немецкого футбола.

ЖДЕМ СЧЕТОВ 5:5?

Зато директор «Айнтрахта» и сам в прошлом великолепный нападающий ждет пиршества атакующего футбола. «Весной не было тренировочных матчей, так что я не удивлюсь необычным для бундеслиги результатов, - говорит Бобич. - Счетов 5:5 и в таком роде. Разве это не захватывающе?»

Схожие ожидания и у спортивного директора «Кельна» Хорста Хельдта: «Верю, что в таблице будут большие перестановки. Для многих команд фактор поддержки трибун имел ключевое значение. Но теперь этот фактор не будет работать».

Однако некоторые отмечают неравенства условий для подготовки. Так, спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн заметил, что игроки команды могли работать лишь небольшими группами по четыре человека из-за ограничений со стороны местных властей, тогда как «Падерборн» и «Лейпциг» уже вовсю проводили полноценные занятия…

Клубы бундеслиги заранее продумали, где будут жить и тренироваться. Например, «Майнц» выбрал «Фаворит парк-отель», где в 2016-м останавливался бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Владельцы гостиницы успели провести капитальный ремонт в 40 номерах. В распоряжение «Майнца» предоставят целый этаж.

А, скажем, в «Боруссии» из Менхенгладбаха повторное тестирование двух инфицированных ранее игроков не дало положительный результат. Так что уже с 7 мая команда собралась на общую тренировку – первую с момента приостановки сезона. В ней не принял участия только травмированный полузащитник Денис Закария, которому в среду прооперировали колено.

Этот парень пропустил бы остаток сезона и без всякого коронавируса.

бундеслигатаблица

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА

26-й тур. «Боруссия» Д - «Шальке»

27-й тур. «Боруссия» М – «Байер»

27-й тур. «Вольфсбург» – «Боруссия» Д

28-й тур. «Боруссия» Д – «Бавария»

28-й тур. «Байер» – «Вольфсбург»

30-й тур. «Байер» – «Бавария»

31-й тур. «Бавария» – «Боруссия» М

31-й тур. «Шальке» – «Байер»

32-й тур. «Боруссия» М – «Вольфсбург»

33-й тур. «Лейпциг» – «Боруссия» Д

34-й тур. «Вольфсбург» – «Бавария»

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