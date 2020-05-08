Лучший корейский футболист научился противостоять биологическому оружию (фото)

Для корейского лидера «Тоттенхэма» пандемия коронавируса пришлась как нельзя кстати. Иначе когда бы еще он успел отдать долг Родине? По закону, каждый житель Южной Кореи мужского пола обязан до 28 лет отслужить в армии 21 месяц. Правда, некоторым полагаются значительные послабления. Сон Хын Мин, как победить Азиатских Игр-2018, мог провести в армии всего три недели.

8 мая служба футболиста подошла к концу. Эти три недели Сон Хын Мин прожил вместе со своими 157 боевыми товарищами на острове Джеджу площадью всего 1800 квадратных километров. Коронавирус в этот уголок планеты не заглянул. И солдаты могли исполнять свои прямые обязанности, не заботясь о соблюдении социальной дистанции.

Сон Хын Мин приобрел массу полезных (а, может, и не очень) навыков. Научился обращаться с огнестрельным оружием, орудовать штыком, отражать химические и биологические атаки при помощи спецсредств, попробовал себя в рукопашном бою и оказании первой помощи. Лучше всего футболисту удавалась стрельба. Выбив 10 из 10 мишеней, автор 83 голов за «Тоттенхэм» получил памятную грамоту.

По словам командиров, никаких поблажек звезде АПЛ, в связи с его статусом, не делалось. Они считают, что Сон Хын Мин вернется в свой футбольный клуб в идеальной физической форме. Напомним, «Тоттенхэм» уже возобновил тренировки. Однако перед тем как присоединиться к команде, корейский нападающий обязан будет пройти 14-дневный карантин как любой другой человек, прибывший в Великобританию из-за границы.

Дата возобновления сезона-2019/20 в премьер-лиге не определена. В отличие от немецкой бундеслиги, где рестарт уже официально намечен на 16 мая, британские клубы никак не договорятся об условиях проведения матчей. Не все согласны играть на нейтральных полях. Да и решения официальных властей о самой возможности организации спортивных соревнований летом в Англии не принято.