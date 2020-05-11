«Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина - Советский спорт
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11 мая 2020 10:01ФутболВолохов Юрий

«Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина

Юрию Палычу Семину исполняется 73 года. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самой яркой личности нашего футбола.

«СЕМИН ГОВОРИЛ, ЧТО ЕГО ЛУЧШИЙ ОТРЕЗОК БЫЛ В «ДИНАМО»

Когда я пришел в «Спартак» в 1969-м, Семин к тому времени уже играл в «Динамо». А в «Спартак» он пришел из Орла. У них сложилась своя банда, в хорошем смысле слова. Они крепко сдружились. Это Юра Севидов, Валера Рейнгольд, Семин и Гена Логофет. В 1969-м из этой дружной компании в «Спартаке» остался только Логофет.

Мы с Семиным во время моей футбольной карьеры не общались плотно, просто потому, что никак не пересекались. Но здорово сблизились в последние годы.

Палыч сменил несколько команд, будучи игроком – «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Кайрат».

Он говорил, что ушел из «Спартака», потому что тренер ему не доверял. И признавался, что его лучший период в карьере был в «Динамо».

Кстати, Семин мог оказаться в «Спартаке». Но уже в качестве тренера. Николай Петрович Старостин в конце 1988 года убрал Бескова с поста главного тренера «Спартака»¸ Семин был у него одним из главных кандидатов. Но Палыч позвонил Бескову и рассказал об этом предложении Старостина. Не мог он за спиной Бескова принять это предложение. Тогда Старостин назначил Романцева.

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«ПОЗВОНИЛ СЕМИН: ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ НА ПОХОРОНЫ СЕВИДОВА»

Несколько историй, характеризующих человеческие качества Семина. К 65-летию Галимзяна Хусаинова я организовывал матч на стадионе «Алмаз». Должны были играть ветераны «Спартака» и команда артистов и политиков. Я позвонил Семину и пригласил сыграть за артистов. Он отменил тренировку «Локомотива», приехал. Матч дружеский, просто повод отметить день рождения уважаемого ветерана советского футбола. Но Палыч играл с полной отдачей – рвал и метал. Очень хотел выиграть. В этом весь Семин.

Известно, что Юра Севидов умер в Испании, где был на сборах с «Локомотивом». Палыч уладил все формальности, организовал доставку тела в Россию. Все это оплатил «Локомотив».

Я занимался организацией похорон. Семин позвонил мне из Испании: «Зайди к моей жене, возьми деньги на похороны».

Как-то я приехал в Баковку на базу «Локомотива». Семин на меня наехал, мол, что ты все про нас пишешь! Затем у меня был день рождения. Он мне позвонил: «Ты пиши, как есть. Все правильно ты делаешь».

«ПАЛЫЧ ВСЕГДА ПРАВ»

Недавно я открыл свой канал на ютубе. Он позвонил: «Тебе сейчас нужны для раскрутки медийные фигуры, я готов приехать».

В одной своей передаче я как раз затронул тему нынешних отношений Семина и руководства «Локомотива». И сказал, что вклад Палыча в успехи клуба перевешивает суммарный вклад Смородской, Геркуса и Кикнадзе вместе взятых. И закончил репликой: «Палыч всегда прав!»

Этот человек много сделал для нашего футбола. Из тройки наших самых заслуженных тренеров, которые двигали наш футбол вперед, – Валерий Газзаев, Олег Романцев и Семин - до сих пор в строю только Семин.

Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать. Не зря на матчах «Локомотива» всегда висит баннер «Палыч – наше все».

Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола.

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