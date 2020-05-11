Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе

РПЛ, Россия – 21 или 28 июня

В воскресенье 10 мая генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил, что позиция союза однозначная – футбол должен вернуться. Окончательное решение зависит от властных структур. Вероятно, о возвращении чемпионата России будет объявлено 15 мая, когда состоится исполком РФС.

В понедельник 11 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что решение о возобновлении или завершении сезона РПЛ должно быть принято до 27 мая.

На момент остановки чемпионата России после 22 туров таблицу возглавлял «Зенит» - 50 очков, по 41 – у «Локомотива» и «Краснодара».

Бундеслига, Германия – 16 мая

Решение о рестарте сезона было принято после того, как 6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель дала добро на возобновление футбола со второй половины месяца.

26-й тур начнется в субботу 16 мая в 15.30 по местному времени (16.30 мск) пятью матчами: «Боруссия» Д – «Шальке», «Лейпциг» – «Фрайбург», «Хоффенхайм» – «Герта», «Фортуна» – «Падерборн», «Аугсбург» – «Вольфсбург». На 19.30 (мск) запланирована игра «Айнтрахт» – «Боруссия» М. В воскресенье 17 мая будут проведены встречи «Кельн» – «Майнц» (16.30 мск) и «Унион» – «Бавария» (19.00 мск), а закроют первый после возобновления футбола тур 18 мая «Вердер» и «Байер» (21.30 мск). Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

В чемпионате лидирует «Бавария» - 55 очков, следом идут «Боруссия» Д – 51 и «Лейпциг» - 50.

Примера, Испания – 12 или 19 июня

Руководство Ла Лиги сообщило клубам, что сезон может быть возобновлен 12 июня. Резервная дата — 19 июня, на тот случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки. Чемпионат планируют доиграть до августа, когда УЕФА намерен возобновить матчи еврокубков. Игры примеры будут проводить ежедневно, чтобы быстрее завершить первенство.

«Решение должно быть одобрено Министерством здравоохранения страны, но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков, - заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. – Точная дата возвращения футбола пока никто не знает, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если сможем начать 12 июня – тем лучше».

Команды уже приступают к занятиям с соблюдением строгих мер предосторожности. Первые тренировки провели гранды – «Реал» и «Барселона». В воскресенье присоединился к своей команде на базе нападающий «Сельты» Федор Смолов.

Сезон в Испании был прерван в начале марта после 27 туров. Возглавляет таблицу турнира «Барселона» - 58 очков, у «Реала» - 56, у «Севильи» - 47. «Валенсия», за которую выступает наш Денис Черышев – на 7-м месте с 42 очками, «Сельта» Смолова – на 17-м, 26 очков.

АПЛ, Англия – 12 или 13 июня

Правительство Англии в понедельник опубликовало условия для выхода из карантина. С 1 июня допускается возможность проведения культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов.

Чемпионат Англии может возобновиться 12 или 13 июня. Команды должны приступить к тренировкам с 18 мая. Однако в АПЛ пока не могут окончательно договориться о местах проведения матчей. Восемь клубов (из них шесть – это аутсайдеры лиги) выступают против возобновления чемпионата на нейтральных полях, на чем настаивают британские власти, чтобы не провоцировать случаи массового скопления болельщиков возле стадионов. Клубы АПЛ из нижней половины таблицы выступают в таком случае за отмену вылета в чемпионшип.

Большинство команд АПЛ успело до паузы провести по 29 матчей. Лидирует «Ливерпуль» - 82 очка, на втором месте с большим отставанием «Ман Сити» – 57 (28 игр), у «Лестера» - 53.

Серия А, Италия – начало июня.

Клубы серии А единогласно приняли решение доиграть сезон. Президент федерации футбола Италии также настаивает на рестарте чемпионата уже в ближайшее время. Команды постепенно приступают к занятиям и возвращают своих легионеров.

Планируется, что официально тренировки команд возобновят с 18 мая, после того как в протокол по противодействию распространения коронавируса будут внесены некоторые поправки. Ранее клубы проголосовали за то, чтобы сдвинуть конец сезона на 2 августа.

Возглавляют текущую таблицу «Ювентус» - 63 очка (26 матчей), на очко отстает «Лацио» (26), на третьем месте «Интер» - 54 (25).

Чемпионат Португалии – 30-31 мая

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о рестарте футбола в последний день апреля. Проведение первых матчей намечено на 30 - 31 мая. Решение было принято на встрече Кошты с руководством федерации футбола страны.

Уже после этого 8 мая три футболиста клуба «Витория Гимарайнш» оказались инфицированными коронавирусом. 10-го числа в клубе «Фамаликан» было выявлено пять случаев инфекции. Заразились трое футболистов и двое сотрудников тренерского штаба.

А 11 мая положительный тест на Covid-19 сдал хавбек «Бенфики» Давид Тавареш. Пока не понятно, как будут развиваться события дальше и отразится ли это на сроках возобновления сезона.

После 24 туров турнирную таблицу Примейры возглавляет «Порту» - 60 очков, у «Бенфики» - 59, у «Браги» - 46.

Чемпионат Дании – 28 мая

Возвращение футбола в стране начнется с перенесенного матча 21-го тура «Орхус» - «Раннерс», который запланирован на 28 мая. Встречи 25-го тура пройдут с 29 мая по 1 июня. На 7 июня запланированы игры заключительного тура, после этого стартует плей-офф.

После 24 туров: «Мидтьюлланн» - 62 очка, «Копенганен» - 50, «Орхус» - 40.

Чемпионат Сербии – 30 мая

В Сербии намечен рестарт футбола на 30 мая. Четыре заключительных тура чемпионата планируется сыграть до 20 июня. Плей-офф за призовые места и сохранение прописке в элитном дивизионе не будет. Матчи кубка страны со стадии четвертьфиналов состоятся 3-го, 10-го (полуфиналы) и 24 июня (финал).

После 26 туров: «Црвена Звезда» - 69 очков, «Партизан» - 58, «Войводина» - 55.

Чемпионат Норвегии – 16 июня

Правительство страны разрешило начать чемпионат с 16 июня. Матчи можно будет проводить в соответствии с рекомендациями Федерации футбола Норвегии и органов здравоохранения.

Чемпионат в Норвегии проходит по системе «весна – осень» и первоначально должен был стартовать 4 апреля.

Чемпионат Швеции – 14 июня

Шведы, которые идут наперекор всей Европе в методах борьбы с коронавирусом, не вводили жесткий карантин. На заседании футбольных властей было решено начать футбольный чемпионат 14 июня.

Чемпионат Хорватии – 6 июня

Сезон в Хорватии планируют возобновить 30-31 мая играми 1/2 финала Кубка страны, а 6 июня должны пройти матчи чемпионата.

После 26 туров: «Динамо» Загреб – 65 очков, «Риека» - 47, «Локомотива» - 46.

Чемпионат Турции – 12 июня

В Турции твердо намерены вернуть футбол 12 июня, полагая, что к этой дате в стране улучшится эпидемиологическая обстановка. Подробный план по рестарту сезона обещают обнародовать позже.

После 26 туров: «Трабзонспор», «Истанбул Башакшехир» - по 53 очка, «Галатасарай» - 50.

Чемпионат Польши – в период с 30 мая по 6 июня

Планируется, что сезон будет завершен после 30 июня. Матчи четвертьфиналов Кубка Польши будут сыграны 27 мая, даты проведения полуфиналов и финала будут определены позже.

После 26 туров: «Легия» - 51 очко, «Пяст» - 43, «Краковия», «Шленск», «Лех» - по 42.

Чемпионат Чехии – 25 мая

Первоначально футбол намерены были вернуть 8 июня, но затем рестарт перенесли на более ранний срок - 25 мая. В стране постепенно отменяют ограничения, вызванные пандемией. 12 мая состоится собрание лиги, в ходе которого будет утвержден протокол возобновления сезона.

После 24 туров: «Славия» П – 58 очков, «Виктория Пльзень» - 50, «Яблонец» - 40.

Чемпионат Швейцарии – 8 июня

Федеральный совет страны дал разрешение на возвращение футбола в конце апреля. С 11 мая клубам разрешено проводить тренировки небольшими группами: не больше пяти человек и без физического контакта, а также соблюдать все правила гигиены.

После 23 туров: «Санкт-Галлен», «Янг Бойз» - по 45 очков, «Базель» - 40.

Чемпионат Бельгии - ?

В Бельгии состоялось заседание Национального совета безопасности, который настаивает на отмене футбола в стране до 31 июля. Бельгийские клубы проведут собрание 15 мая, на котором проголосуют за этот вопрос. Пока многие команды продолжают тренироваться.

Чемпионаты Нидерландов и Франции были завершены досрочно из-за запрета властей на проведение спортивных мероприятий.