Когда Буффон был молодым, а Уткин призывал платить налоги

Кажется, прошла целая жизнь, однако один из участников матча «Парма» – «Марсель», который состоялся в Москве 12 мая 1999 года, по-прежнему в строю. Джиджи Буффону сейчас 42. Он живая легенда «Ювентуса». А 21 год назад автору этих строк, присутствовавшему тогда в «Лужниках», 21-летний Буффон казался живой легендой «Пармы»…

Это был первый и последний случай, когда я взял у профессионального спортсмена автограф. Никогда этим не баловался (не понимал смысла), а тут не удержался. После церемонии награждения счастливый, бесподобный уже тогда Буффон подбежал к трибуне и начал расписываться на всем, что ему протягивали болельщики, – вот и я подставил свой билет.

Потом долго хранил дома «загогулину», начертанную рукой великого вратаря. Но, в конце концов, реликвия куда-то подевалась. Жаль. Сейчас было бы очень интересно узнать, за сколько тот билет покупался. Помню только, что для меня, студента первого курса, это были огромные деньги. Хотя, о чем я тогда не догадывался, РФС, опасаясь низкой явки, убедил УЕФА напечатать билеты четвертой ценовой категории, которые обычно на финалах еврокубков не распространялись.

В итоге стадион заполнился почти под завязку (67 тысяч). И, несмотря на промозглую погоду, для меня с друзьями футбольный праздник точно удался. Я впервые побывал в «Лужниках» после их реконструкции. И искренне поражался увиденному. По меркам 1999 года козырек над трибунами смотрелся космически. Пластиковые сиденья казались верхом комфорта. Такие странные, наивные были времена…

Сходить на игру мы решили еще осенью 1998-го, сразу после того, как президент УЕФА Леннарт Юханссон отдал финал «Лужникам», предпочтя их родной для шведа стокгольмской «Росунде» . Нельзя сказать, что до этого Москва в 90-е была обделена большим футболом. Сюда приезжали «Реал», «Интер», «Аякс», «Наполи» с Диего Марадоной. Но финал Кубка УЕФА представлялся нам какой-то нереальной вершиной, выходом нашего футбола в другую галактику.

Так, собственно, и было. Матч «Парма» – «Марсель» показал Европе готовность России даже в столь непростое время (еще год не прошел с дефолта 1998-го) организовать по-настоящему масштабное событие. Футбольный «железный занавес» (а финалы еврокубков ни разу не проводились и в СССР) окончательно поднялся. И на горизонте, теперь-то мы знаем, замаячили финал Лиги чемпионов и даже чемпионат мира.

Конечно, вывеска у финала 1999-го могла быть и ярче. Многим, и мне в том числе, очень хотелось, чтобы в Москву приехала «Сельта», в которой Александр Мостовой и Валерий Карпин в тот год творили чудеса. И ведь шансы были. Но, увы, в четвертьфинале клуб из Виго обидно уступил «Марселю»: после гостевого поражения 1:2 галисийцы сыграли 0:0 на «Балаидос», где обычно никого не щадили.

На «Лужники» я, тем не менее, шел болеть за французов. Симпатия к «Марселю» осталась с начала 90-х, когда не влюбиться в команду Раймона Гуталса с Жан-Пьером Папеном и Абеди Пеле в составе было нельзя. Однако победа «Пармы» читалась заранее. В 1999-м это был настоящий суперклуб. С Буффоном, Эрнаном Креспо, Хуаном Себастьяном Вероном, Фабио Каннаваро, Дино Баджо, Лилианом Тюрамом, Энрико Кьезой. Куда менее звездный «Марсель» логично был разбит – 0:3.

Французы одержали победу разве что на трибунах: их фанатов приехало больше, и кричали эти парни громче итальянцев. На поле же «Марсель» в одиночку пытался тащить Робер Пирес. Без толку. «Парме» его проходы и навесы с фланга были что слону дробина. Кстати, Пирес вернулся в «Лужники» зимой 2000-го. Чтобы получить… 1:4 от «Спартака» уже в форме лондонского «Арсенала». Такой вот московский зигзаг судьбы участника победных для сборной Франции ЧМ-1998 и Евро-2000.

…В воспоминаниях о финале-1999 принято рассказывать о беспрецедентных мерах, принятых тогда властями Москвы. Милиционеров действительно нагнали много. Говорят, больше пяти тысяч. И вещевой рынок на время закрыли, придав обычно загаженной территории вокруг «Лужников» более или менее приличный вид. Но, если честно, в сравнении с футболом все это было совершенно неважно.

И для страны в целом исторический финал Кубка УЕФА, положа руку на сердце, прошел почти не замеченным. Не до футбола тогда было людям. Шел 1999-й, во многом переломный, столь богатый на события год.

Проникнуться атмосферой тех дней вам поможет выпуск «Футбольного клуба» от 14 мая 1999 года. В нем Василий Уткин уделил финалу Кубка УЕФА (только вдумайтесь!) лишь восемь заключительных минут получасового выпуска. А завершил фразой: «Играйте в футбол и не забывайте о том, что нужно платить налоги». Актуальная мысль, если вспомнить недавние высказывания главного футбольного журналиста страны.