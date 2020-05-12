Когда Буффон был молодым, а Уткин призывал платить налоги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2020 17:00ФутболБезъязычный Алексей

Когда Буффон был молодым, а Уткин призывал платить налоги

21 год назад в «Лужниках» состоялся финал Кубка УЕФА – первый по-настоящему большой международный футбольный матч в истории России.

Кажется, прошла целая жизнь, однако один из участников матча «Парма» – «Марсель», который состоялся в Москве 12 мая 1999 года, по-прежнему в строю. Джиджи Буффону сейчас 42. Он живая легенда «Ювентуса». А 21 год назад автору этих строк, присутствовавшему тогда в «Лужниках», 21-летний Буффон казался живой легендой «Пармы»…

Это был первый и последний случай, когда я взял у профессионального спортсмена автограф. Никогда этим не баловался (не понимал смысла), а тут не удержался. После церемонии награждения счастливый, бесподобный уже тогда Буффон подбежал к трибуне и начал расписываться на всем, что ему протягивали болельщики, – вот и я подставил свой билет.

буффон

Потом долго хранил дома «загогулину», начертанную рукой великого вратаря. Но, в конце концов, реликвия куда-то подевалась. Жаль. Сейчас было бы очень интересно узнать, за сколько тот билет покупался. Помню только, что для меня, студента первого курса, это были огромные деньги. Хотя, о чем я тогда не догадывался, РФС, опасаясь низкой явки, убедил УЕФА напечатать билеты четвертой ценовой категории, которые обычно на финалах еврокубков не распространялись.

В итоге стадион заполнился почти под завязку (67 тысяч). И, несмотря на промозглую погоду, для меня с друзьями футбольный праздник точно удался. Я впервые побывал в «Лужниках» после их реконструкции. И искренне поражался увиденному. По меркам 1999 года козырек над трибунами смотрелся космически. Пластиковые сиденья казались верхом комфорта. Такие странные, наивные были времена…

кубокуефа

Сходить на игру мы решили еще осенью 1998-го, сразу после того, как президент УЕФА Леннарт Юханссон отдал финал «Лужникам», предпочтя их родной для шведа стокгольмской «Росунде» . Нельзя сказать, что до этого Москва в 90-е была обделена большим футболом. Сюда приезжали «Реал», «Интер», «Аякс», «Наполи» с Диего Марадоной. Но финал Кубка УЕФА представлялся нам какой-то нереальной вершиной, выходом нашего футбола в другую галактику.

Так, собственно, и было. Матч «Парма» – «Марсель» показал Европе готовность России даже в столь непростое время (еще год не прошел с дефолта 1998-го) организовать по-настоящему масштабное событие. Футбольный «железный занавес» (а финалы еврокубков ни разу не проводились и в СССР) окончательно поднялся. И на горизонте, теперь-то мы знаем, замаячили финал Лиги чемпионов и даже чемпионат мира.

Конечно, вывеска у финала 1999-го могла быть и ярче. Многим, и мне в том числе, очень хотелось, чтобы в Москву приехала «Сельта», в которой Александр Мостовой и Валерий Карпин в тот год творили чудеса. И ведь шансы были. Но, увы, в четвертьфинале клуб из Виго обидно уступил «Марселю»: после гостевого поражения 1:2 галисийцы сыграли 0:0 на «Балаидос», где обычно никого не щадили.

На «Лужники» я, тем не менее, шел болеть за французов. Симпатия к «Марселю» осталась с начала 90-х, когда не влюбиться в команду Раймона Гуталса с Жан-Пьером Папеном и Абеди Пеле в составе было нельзя. Однако победа «Пармы» читалась заранее. В 1999-м это был настоящий суперклуб. С Буффоном, Эрнаном Креспо, Хуаном Себастьяном Вероном, Фабио Каннаваро, Дино Баджо, Лилианом Тюрамом, Энрико Кьезой. Куда менее звездный «Марсель» логично был разбит – 0:3.

Французы одержали победу разве что на трибунах: их фанатов приехало больше, и кричали эти парни громче итальянцев. На поле же «Марсель» в одиночку пытался тащить Робер Пирес. Без толку. «Парме» его проходы и навесы с фланга были что слону дробина. Кстати, Пирес вернулся в «Лужники» зимой 2000-го. Чтобы получить… 1:4 от «Спартака» уже в форме лондонского «Арсенала». Такой вот московский зигзаг судьбы участника победных для сборной Франции ЧМ-1998 и Евро-2000.

…В воспоминаниях о финале-1999 принято рассказывать о беспрецедентных мерах, принятых тогда властями Москвы. Милиционеров действительно нагнали много. Говорят, больше пяти тысяч. И вещевой рынок на время закрыли, придав обычно загаженной территории вокруг «Лужников» более или менее приличный вид. Но, если честно, в сравнении с футболом все это было совершенно неважно.

И для страны в целом исторический финал Кубка УЕФА, положа руку на сердце, прошел почти не замеченным. Не до футбола тогда было людям. Шел 1999-й, во многом переломный, столь богатый на события год.

Проникнуться атмосферой тех дней вам поможет выпуск «Футбольного клуба» от 14 мая 1999 года. В нем Василий Уткин уделил финалу Кубка УЕФА (только вдумайтесь!) лишь восемь заключительных минут получасового выпуска. А завершил фразой: «Играйте в футбол и не забывайте о том, что нужно платить налоги». Актуальная мысль, если вспомнить недавние высказывания главного футбольного журналиста страны.

Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Евгений Плющенко: Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, вы увидите новую Трусову Евгений Плющенко: Скоро Трусова сама все расскажет, сейчас главное – осуществить переход Хореограф группы Тутберидзе: На нас идет массированная атака
Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда 11 мая 1969 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» решалась судьба золотых медалей. 11.05.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав
Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе Футбольная жизнь в Старом Свете постепенно оживает. Мы собрали последнюю информацию о планах лиг по возобновлению своих турниров. 11.05.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
17:31 Хоккей Александр Бурмистров: Спортсмены не виноваты, что нам столько платят, не надо открывать зарплаты
17:26 Футбол Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука из «Локомотива»
17:19 Фигурное катание Евгений Плющенко: Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, вы увидите новую Трусову
17:06 Фигурное катание Евгений Плющенко: Скоро Трусова сама все расскажет, сейчас главное – осуществить переход
16:39 ММА Олейник опроверг информацию об отстранении на полгода
16:26 Баскетбол Павел Астахов: «Химки» готовы доиграть сезон Евролиги, но сложно что-либо загадывать
16:13 Фигурное катание Навка заразилась коронавирусом
15:55 Олимпиада Песков заразился коронавирусом
15:40 Футбол Евгений Савин: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей
15:21 Фигурное катание Хореограф группы Тутберидзе: На нас идет массированная атака
15:12 Бокс Холифилд – о бое с Тайсоном: Не знаю, вам лучше спросить об этом у Майка
14:59 Футбол Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24
14:43 Фигурное катание Арутюнян – о переходе Трусовой к Плющенко: Берете к себе – скажите спасибо тому, кто подготовил
14:26 Футбол Широков объяснил, почему «Локомотив» хочет уволить Семина
14:08 Теннис Веснина – о самоизоляции: Несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось (фото)
13:46 Футбол Гацкан изъявил желание войти в тренерский штаб «Ростова»
13:29 ММА Фергюсон потерял первое место в рейтинге UFC, Олейник вошел в топ-10
13:14 ММА Порье – Макгрегору: Закрой свой рот, у тебя всего одна победа в легком весе
12:58 Футбол Форвард «Сочи» Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в «Роме». Уверен на 99 процентов
12:44 Футбол Байрамян выполнил отжимания, усадив на спину свою дочь (видео)
American virologists: the world is at the very beginning of the pandemic
Первый пациент с коронавирусом умер в Ессентуках
В Тюменской области на 12 мая выявили 70 больных коронавирусной инфекцией
Первый человек с коронавирусом скончался в Карелии
Коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области занят почти на 13%
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика