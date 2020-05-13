Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 11:00ФутболКузнецов Дмитрий

Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов

Не исключено, за плевки во время матча введут желтые карточки. Мы разобрались в проблеме и вспомнили самых знаменитых любителей плюнуть в истории футбола.

«ХОРОШИЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНИТЬ ВИРУС»

Чем ближе возвращение футбола, тем большую активность проявляют чиновники разных мастей. Каждый из них норовит показать свою значимость, развивая кипучую деятельность. В нынешнее время она большей частью связана с коронавирусом и принимает порой такие формы, что диву даешься.

Так, председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге сообщил, что футболистам могут официально запретить плевки на поле во время матчей.

«Плевки в футболе — распространенная практика, это очень негигиенично, - рассказывает уважаемые функционер. - Поэтому, когда мы вернемся к футболу, думаю, нам нужно избегать этого по максимуму. Вопрос в том, возможно ли это. Может быть, следует показывать игрокам желтые карточки. Плевки — хороший способ распространить вирус. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон».

Будет забавно, когда в протоколе напротив фамилии удаленного появится причина наказания – за два плевка на поле. Первые звездные кандидаты уже есть. Чем плох Криштиану Роналду? У лидера «Юве» со слюноотделением все в порядке, в чем легко убедиться. Благо в любом матче с его участием фото- и телекамеры уделяют ему львиную долю внимания. Погуглите на досуге, там полно картинок с плюющимся Кришем.

Роналду, кстати, плевал в своей карьере не только на футбольный газон. Забавный случай произошел с ним в 2009-м, когда «МЮ» играл против «Дерби Каунти». Португалец тогда в одном из эпизодов наклонился и плюнул в пах Робби Сэвиджу. Наверное, в новой трактовке это будет сразу красная.

ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗМА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПСИХИКИ?

Плюются на поле почти все футболисты, и они – не исключение среди спортсменов. Попробуйте побегать часа полтора и посчитайте, сколько раз за это время у вас появится потребность сплюнуть. В независимости от того, где и когда вы бегаете – под крышей или на улице, летом или зимой.

Бывший вратарь сборной Нигерии Джозеф Досу утверждал, что игроки с помощью плевков прочищают горло. Так как упражнения с высокой интенсивностью увеличивают выделение мокроты в дыхательных путях. Любой, кто играет в футбол, прекрасно помнит, что во время бега слизь действительно скапливается во рту.

А Марио Баслер, чемпион Европы-1996 в составе сборной Германии, по этому поводу произнес как-то знаменитую фразу: «Мы не можем таскать с собой пачки носовых платков! Я плевался, плююсь и буду плеваться! Это футбол, а не девичник».

Один портал несколько лет назад провел даже специальный опрос на тему «Почему плюются футболисты?» Большинство из принимавших в нем участие дали примерно такое объяснение этому явлению. Если дело не в приметах, то тогда обстоит так: во время физической нагрузки жидкость из организма испаряется, слюна становится густой и не стекает вниз, ее проще выплюнуть, чем проглотить. С этой же целью спортсмены (в том числе и хоккеисты) не пьют воду, а просто полощут рот - лишняя вода в организме существенно снижает производительность во время выступления.

Казалось бы, все тут ясно и вопрос закрыт. Но нашлись те, кто усмотрел за плевками во время матчей не особенности реакции организма, а свел проблему к отклонениям в психике. Компания BBC задалась целью определить, что плевки говорят о плохом воспитании человека. Некая независимая экологическая благотворительная организация Великобритании Keep Britain Tidy даже окрестила плюющихся футболистов идиотами, которые сделали эту мерзкую привычку атрибутом мачо.

марез

ОСТАЛОСЬ ЗАПРЕТИТЬ БЕГАТЬ С ОТКРЫТЫМ РТОМ

Ряд «профессионалов по плевкам» пошли еще дальше, заявив, что многие мужчины считают плевки проявлением мужественности и что такое поведение типично в мужских обществах, например, в армии или тюрьме. «Также оно может демонстрироваться при потенциально конфликтной ситуации, когда назревает драка и плевок показывает готовность к бою. Обратная ситуация, когда футболист чувствует себя неуверенно и с помощью плевков неосознанно пытается поднять себе самооценку».

Жаль, уважаемые специалисты не посчитали среднее за матч количество плевков и сморканий. Иногда кажется, в своем маразме некоторые граждане способны довести наш мир до виртуальных игр, в котором любые человеческих привычки и слабости будут безжалостно караться и искореняться. Благо время для этого сейчас подходящее. Осталось предложить инициаторам нововведений использовать систему VAR для просмотра всего этого многообразия футбольных изливаний, чтобы никто не ушел от ответственности.

На Фарерских островах, кстати, где на прошлой неделе начался футбольный чемпионат, вся эта гигиеническая прелесть уже цветет полным цветом. Несмотря на то, что к матчу допускаются протестированные спортсмены. Игрокам предписано мытье рук до и после матча (с этим как раз все нормально), они также обязаны не плеваться и не сморкаться во время игры.

Осталось запретить бегать с открытым ртом и ввести контроль «выхлопных» газов. Мало ли что – вдруг вирус и так передается.

Напоследок подборка звездных плевков в мировом футболе

1. Франк Райкард в Руди Феллера.

Знаменитый голландец плюнул в не менее знаменитого немца в матче чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии. Райкард не сдержал эмоций, оно и понятно – Голландия, в 1988-м с блеском выигравшая чемпионат Европы, столкнулась с немецкой машиной на ЧМ уже в 1/8 финала. Будущие победители мирового первенства немцы выиграли 2:1. «Я давно знаю Райкарда и считаю его одним из сильнейших игроков мира. Но после того как он плюнул в лицо Руди Феллеру, Франк упал очень низко в моих глазах», – сказал потом Франц Беккенбауэр.

райкард

2. Франческо Тотти в Кристиана Поульсена.

Легенда «Ромы» на Евро-2004 плюнул в лицо полузащитнику сборной Дании. Как и в случае с Райкардом плевавшая сторона отправилась домой – итальянцы тогда не вышли из группы.

«Признаю, что ошибся. Это был спонтанный жест. Я не представлял себе, что совершил, потому что не попал в датчанина, а тот никоим образом не отреагировал. Так что все осознал задним числом. Что бы сделал, если бы плюнули в меня? Мне бы дали десятиматчевую дисквалификацию, потому что я бы отреагировал соответствующим образом», - признался потом Тотти.

тотти

3. Хосе Луис Чилаверт в Роберто Карлоса.

После отборочного матча ЧМ-2002 между Бразилией и Парагваем вратарь-бомбардир Чилаверт подошел к сопернику после финального свистка и вместо традиционного рукопожатия в упор плюнул знаменитому бразильцу в лицо. Началась массовая драка, футболистов пришлось разнимать полиции. Как позже объяснил голкипер, причиной плевка стало неподобающее поведение Роберто Карлоса, который во время игры обзывал его и показывал неприличные жесты. Чилаверт получил четыре матча дисквалификации и заплатил 15 тысяч долларов штрафа.

чилаверт

Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда 11 мая 1969 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» решалась судьба золотых медалей. 11.05.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.05.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:30 ММА Усачев Владислав
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
11:39 Футбол Глава PFA - о возобновлении АПЛ: Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками
11:21 Хоккей Игорь Варицкий: У «Витязя» все в порядке с финансированием
11:06 Хоккей Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»
10:52 Футбол «Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном
10:41 Вольная борьба Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
10:34 Хоккей Яри Курри: У Фримана есть все, чтобы продолжить расти в «Йокерите»
10:17 Хоккей Защитник Фриман подписал двухлетний контракт с «Йокеритом»
10:00 Хоккей Морозов заявил, что последствия для клубов, решивших обойти потолок зарплат, будут жесткими
09:46 Хоккей Алексей Морозов: Хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября
09:31 Хоккей Мартин Якубко: Малкин - это просто звезда мирового уровня
09:15 Футбол Мартин Якубко: Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты
08:55 Теннис Серена Уильямс: Теперь могу выйти и поиграть в настоящий теннис
08:39 Баскетбол Звезды НБА договорились поддержать возобновление сезона
08:21 Баскетбол Решение о возобновлении сезона НБА будет принято в течение 2-4 недель
08:04 Хоккей Рене Фазель о символических сборных: Это не выбор экспертов, это больше для провокации болельщиков
07:54 Футбол «Милан» хочет купить у «Зенита» Дзюбу
02:45 Футбол Вратарь Фролов, называвший россиян рабами: Клуб пока не оштрафовал меня на 1,4 млн рублей
23:59 ММА Конор Макгрегор: В июле буду драться за титул в легком весе
23:45 Формула-1 Макс Ферстаппен: За «Феррари» будет выступать Сайнс, а не я или Риккардо
Another step towards slavery? What amendments does the government make to the Labor Code
В Тюменской области на 12 мая выявили 70 больных коронавирусной инфекцией
Расписание электричек изменится на направлении Азов — Ростов
В Белгородской области ещё у 90 человек подтвердили коронавирус
В Хабаровском крае выявлено 977 больных коронавирусом
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика