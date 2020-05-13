Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов

«ХОРОШИЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНИТЬ ВИРУС»

Чем ближе возвращение футбола, тем большую активность проявляют чиновники разных мастей. Каждый из них норовит показать свою значимость, развивая кипучую деятельность. В нынешнее время она большей частью связана с коронавирусом и принимает порой такие формы, что диву даешься.

Так, председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге сообщил, что футболистам могут официально запретить плевки на поле во время матчей.

«Плевки в футболе — распространенная практика, это очень негигиенично, - рассказывает уважаемые функционер. - Поэтому, когда мы вернемся к футболу, думаю, нам нужно избегать этого по максимуму. Вопрос в том, возможно ли это. Может быть, следует показывать игрокам желтые карточки. Плевки — хороший способ распространить вирус. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон».

Будет забавно, когда в протоколе напротив фамилии удаленного появится причина наказания – за два плевка на поле. Первые звездные кандидаты уже есть. Чем плох Криштиану Роналду? У лидера «Юве» со слюноотделением все в порядке, в чем легко убедиться. Благо в любом матче с его участием фото- и телекамеры уделяют ему львиную долю внимания. Погуглите на досуге, там полно картинок с плюющимся Кришем.

Роналду, кстати, плевал в своей карьере не только на футбольный газон. Забавный случай произошел с ним в 2009-м, когда «МЮ» играл против «Дерби Каунти». Португалец тогда в одном из эпизодов наклонился и плюнул в пах Робби Сэвиджу. Наверное, в новой трактовке это будет сразу красная.

ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗМА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПСИХИКИ?

Плюются на поле почти все футболисты, и они – не исключение среди спортсменов. Попробуйте побегать часа полтора и посчитайте, сколько раз за это время у вас появится потребность сплюнуть. В независимости от того, где и когда вы бегаете – под крышей или на улице, летом или зимой.

Бывший вратарь сборной Нигерии Джозеф Досу утверждал, что игроки с помощью плевков прочищают горло. Так как упражнения с высокой интенсивностью увеличивают выделение мокроты в дыхательных путях. Любой, кто играет в футбол, прекрасно помнит, что во время бега слизь действительно скапливается во рту.

А Марио Баслер, чемпион Европы-1996 в составе сборной Германии, по этому поводу произнес как-то знаменитую фразу: «Мы не можем таскать с собой пачки носовых платков! Я плевался, плююсь и буду плеваться! Это футбол, а не девичник».

Один портал несколько лет назад провел даже специальный опрос на тему «Почему плюются футболисты?» Большинство из принимавших в нем участие дали примерно такое объяснение этому явлению. Если дело не в приметах, то тогда обстоит так: во время физической нагрузки жидкость из организма испаряется, слюна становится густой и не стекает вниз, ее проще выплюнуть, чем проглотить. С этой же целью спортсмены (в том числе и хоккеисты) не пьют воду, а просто полощут рот - лишняя вода в организме существенно снижает производительность во время выступления.

Казалось бы, все тут ясно и вопрос закрыт. Но нашлись те, кто усмотрел за плевками во время матчей не особенности реакции организма, а свел проблему к отклонениям в психике. Компания BBC задалась целью определить, что плевки говорят о плохом воспитании человека. Некая независимая экологическая благотворительная организация Великобритании Keep Britain Tidy даже окрестила плюющихся футболистов идиотами, которые сделали эту мерзкую привычку атрибутом мачо.

ОСТАЛОСЬ ЗАПРЕТИТЬ БЕГАТЬ С ОТКРЫТЫМ РТОМ

Ряд «профессионалов по плевкам» пошли еще дальше, заявив, что многие мужчины считают плевки проявлением мужественности и что такое поведение типично в мужских обществах, например, в армии или тюрьме. «Также оно может демонстрироваться при потенциально конфликтной ситуации, когда назревает драка и плевок показывает готовность к бою. Обратная ситуация, когда футболист чувствует себя неуверенно и с помощью плевков неосознанно пытается поднять себе самооценку».

Жаль, уважаемые специалисты не посчитали среднее за матч количество плевков и сморканий. Иногда кажется, в своем маразме некоторые граждане способны довести наш мир до виртуальных игр, в котором любые человеческих привычки и слабости будут безжалостно караться и искореняться. Благо время для этого сейчас подходящее. Осталось предложить инициаторам нововведений использовать систему VAR для просмотра всего этого многообразия футбольных изливаний, чтобы никто не ушел от ответственности.

На Фарерских островах, кстати, где на прошлой неделе начался футбольный чемпионат, вся эта гигиеническая прелесть уже цветет полным цветом. Несмотря на то, что к матчу допускаются протестированные спортсмены. Игрокам предписано мытье рук до и после матча (с этим как раз все нормально), они также обязаны не плеваться и не сморкаться во время игры.

Осталось запретить бегать с открытым ртом и ввести контроль «выхлопных» газов. Мало ли что – вдруг вирус и так передается.

Напоследок подборка звездных плевков в мировом футболе

1. Франк Райкард в Руди Феллера.

Знаменитый голландец плюнул в не менее знаменитого немца в матче чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии. Райкард не сдержал эмоций, оно и понятно – Голландия, в 1988-м с блеском выигравшая чемпионат Европы, столкнулась с немецкой машиной на ЧМ уже в 1/8 финала. Будущие победители мирового первенства немцы выиграли 2:1. «Я давно знаю Райкарда и считаю его одним из сильнейших игроков мира. Но после того как он плюнул в лицо Руди Феллеру, Франк упал очень низко в моих глазах», – сказал потом Франц Беккенбауэр.

2. Франческо Тотти в Кристиана Поульсена.

Легенда «Ромы» на Евро-2004 плюнул в лицо полузащитнику сборной Дании. Как и в случае с Райкардом плевавшая сторона отправилась домой – итальянцы тогда не вышли из группы.

«Признаю, что ошибся. Это был спонтанный жест. Я не представлял себе, что совершил, потому что не попал в датчанина, а тот никоим образом не отреагировал. Так что все осознал задним числом. Что бы сделал, если бы плюнули в меня? Мне бы дали десятиматчевую дисквалификацию, потому что я бы отреагировал соответствующим образом», - признался потом Тотти.

3. Хосе Луис Чилаверт в Роберто Карлоса.

После отборочного матча ЧМ-2002 между Бразилией и Парагваем вратарь-бомбардир Чилаверт подошел к сопернику после финального свистка и вместо традиционного рукопожатия в упор плюнул знаменитому бразильцу в лицо. Началась массовая драка, футболистов пришлось разнимать полиции. Как позже объяснил голкипер, причиной плевка стало неподобающее поведение Роберто Карлоса, который во время игры обзывал его и показывал неприличные жесты. Чилаверт получил четыре матча дисквалификации и заплатил 15 тысяч долларов штрафа.