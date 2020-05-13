Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым

Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко.

О ПАУЗЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

- Этот перерыв точно не пошел в плюс «Спартаку». Зимой мы провели суперподготовку. Работали каждый день на двести процентов. Сразу набрали хороший ход в чемпионате, выиграли дерби в Кубке. Сезон прервался, когда команда была на эмоциональном подъеме.

О ТРЕНЕРЕ ВРАТАРЕЙ УРВАНЧКИ

- Мне нравится, что с Максом Урванчки мы тщательно прорабатываем каждую деталь, применяем в упражнениях различный инвентарь. Например, на сборах тренировались в темных очках, в которых сложнее увидеть мяч. Использовали «лежачих полицейских». Большое внимание уделяется функциональной подготовке. Школа у Урванчки чувствуется.

О ТРЕБОВАНИЯХ ТЕДЕСКО

- Наш главный тренер приверженец современного футбола. Значит, вратарь должен хорошо играть ногами, быстро начинать атаки. От меня это сейчас требуют. И я перестраиваюсь.

О РЕКОРДЕ ДАСАЕВА ПО МАТЧАМ ЗА «СПАРТАК»

- Знаю, что иду с опережением графика Дасаева (тому принадлежит вратарский рекорд клуба – 428 матчей, у Максименко сейчас 60. – Прим. ред.). Но мне не очень нравится, когда нас сравнивают. То, что я уже провел так много матчей – стечение обстоятельств. Я воспитанник «Спартака», рано попал в первую команду. Это дело случая. Теоретически допускаю, что всю карьеру проведу в родном клубе. Ничего не загадываю, но такой вариант не исключаю.

ОБ АРТЕМЕ РЕБРОВЕ

- Когда я только появился в первой команде, Тема подошел и сказал: по любому вопросу можно к нему обращаться. Он мне очень помогает. Каждый день учусь у него чему-то новому. Ребров рассказывает всякие истории. Он мой старший товарищ и на поле, и в жизни. У нас отличный контакт.

О МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ

- У нас подобралась отличная банда. Не помню, когда последний раз в молодежке было так много футболистов, постоянно играющих за свои клубы. Мы все друг друга хорошо знаем – игроки и тренеры. В отборочном цикле немного два матча не доработали, сыграв вничью с Болгарией и Польшей. Оба раза можно было брать три очка. Не хотелось бы, чтобы оставшуюся часть квалификации перенесли. Хотелось бы доиграть в этом году и получить путевку в финальную стадию Евро. Это для меня сейчас основная сборная.

О ПЕРВОЙ СБОРНОЙ

- Каждый мальчишка мечтает когда-нибудь попасть в главную футбольную команду страны. Я к этому тоже всегда стремился. Но выбирают тренеры. Амбиции получить вызов у меня есть, однако не собираюсь торопить события. Когда заслужу, Станислав Саламович Черчесов меня вызовет. В этом не сомневаюсь.

ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

- 9 мая я сообщил в инстаграме, что готов принять участие в этой акции в своем родном Ростове-на-Дону, где сейчас нахожусь. Для меня 9 мая всегда был святым днем. Как и для любого жителя города. Посвятил посаженное дерево своему прадеду. И чту всех участников Великой Отечественной войны.

О ФУТБОЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ РОСТОВА

- Уверен, Ростов-на-Дону будет продолжать давать нашему футболу новых игроков. Во-первых, тут идеальный климат. Во-вторых, после чемпионата мира осталась отличная инфраструктура. В-третьих, народ – футбольный. Ветераны передают свой опыт следующим поколениям. Так и со мной было, когда я начинал заниматься в школе ростовского «Локомотива», потом – в академии Виктора Понедельника, прежде чем попал на просмотр в «Спартак».