Реквием по СуперМарио. Как Балотелли закопал в песок уникальный талант

«Почему всегда я?» Футболку с такими словами Балотелли продемонстрировал в 2011 году во время манчестерского дерби, выигранного «Сити», за который он тогда выступал, со счетом 6:1. Невероятно: прошло уже почти девять лет, но Марио всего 29. Пьер-Эмерик Обамеянг в этом возрасте стал лучшим бомбардиром АПЛ-2018/19, а бывший СуперМарио уже, по сути, закончил…
С прошлого лета Балотелли защищает цвета «Брешии», которой форвард достался бесплатно. До этого были «Марсель» и «Ницца», куда итальянец также приходил в статусе свободного агента. Его карьера явно увядает, но в последние две недели о бывшей звезде неожиданно вспомнили.
Сначала президент «Брешии» Массимо Челлино назвал Балотелли по-детски легкомысленным и добавил: «Если ребенок ведет себя плохо, это вина родителей. Видимо, они его плохо воспитали». Этими словами Челлино, сам того не желая, открыл ящик Пандоры.
Балотелли тут же упомянул канал ESPN, включив трансфер нападающего из «Милана» в «Ливерпуль» в десятку худших в истории АПЛ. Напомним, Бало обошелся красным в 20 миллионов евро, но провел за них всего 28 матчей (с учетом 6-миллионной зарплаты каждый его выход на поле стоил 929 тысяч), забив лишь четыре мяча, после чего покинул команду.
Затем о нем вспомнил капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, вместе с которым Балотелли добрался до финала Евро-2012 (освежите в ютубе дубль СуперМарио в полуфинале с немцами), полуфинала Кубка конфедераций-2013 и провалился в групповом турнире ЧМ-2014. Так вот, анонсируя автобиографию, Кьеллини жестко проехался по бывшему партнеру по сборной. «Балотелли – плохой человек, не уважающий окружающих. В 2013-м во время матча Кубка конфедераций с Бразилией он демонстративно валял дурака и заслуживал оплеухи. Тогда его включали в топ-5 нападающих мира, а я его не видел даже в двадцатке».
Балотелли оперативно ответил Кьеллини: «По крайней мере, я достаточно честен и смел, чтобы говорить что-то людям в лицо. С 2013 года у тебя было много возможностей высказать мне свои претензии, но ты этого не сделал. И что ты скажешь однажды о нынешних товарищах по команде? Странный капитан. Если так выглядят чемпионы, то я предпочитаю не быть ими. И да, я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной».
«Я не такой, как другие, - продолжил Марио в интервью France Football. - Предпочитаю побеждать, забивая некрасивые голы, а не играть красиво и проигрывать. Думаю, я гений, а не бунтарь. И я веду себя так, как хочу. Когда люди говорят, что я тупой, смеюсь над ними. Думаю, я умнее среднестатистического человека».
А 12 мая состоялось примирение футболистов - во всяком случае, на публику - в телешоу Le Iene. Балотелли прислал Кьеллини футболку с подписью: «Хоть ты и неожиданно ударил меня в спину, я все равно люблю тебя». Защитник «Юве» подарил Бало экземпляр своей книги, из которой Марио предложил вырвать все страницы о себе...
Но на этом тема Балотелли не была исчерпана. В ряды новых хейтеров Марио затесался его бывший одноклубник по «Ливерпулю» Рики Ламберт. Они были конкурентами за место, освобожденное уехавшим в «Барселону» Луисом Суаресом, и в итоге оба провалились.
Ламберт назвал «позором» то, как Балотелли тренировался при Брендане Роджерсе. «Я сталкивался с таким отношением к делу, и раньше, - заявил британец. – Но те парни обычно компенсировали свою лень на тренировках рвением в самих матчей. А Марио этого не делал, и все сходило ему с рук. Это негативно сказывалось на всей команде».
Увы, с Ламбертом трудно не согласиться. Обладая невероятным талантом и прекрасными физическими данными, Балотелли загубил карьеру из-за своего несносного характера. Помните, как еще в «Ман Сити» он кидал дротики в игроков молодежной команды? Ему не было и 22, а СМИ уже вовсю составляли хит-параду из его самых безумных поступков.
Вот уже пять лет Марио не выступает в командах уровня Лиги чемпионов, и с каждым годом он падает все ниже («Брешия» после 26 туров занимает в серии А последнее место). Даже удивительно, что Марио всерьез надеется перейти в «Наполи», за который болеет его дочь. «В Неаполе я бы прекрасно провел время, и Пия была бы довольна. Когда я отвез ее на «Сан-Паулу», стадион ее буквально загипнотизировал».
Вот только не факт, что «Наполи» потребуется такой футболист, как нынешний Балотелли. Скорее Марио уже нужно думать о завершении карьере и том, чем он мог бы заняться после футбола. Тренером Балотелли себя пока не видит: «У меня довольно сложный характер. Не знаю, как бы отреагировал, если бы молодой игрок повел со мной грубо. Грубость сводит меня с ума, я прихожу в бешенство».
Что ж, Марио, очень жаль. Может быть, став тренером, ты бы осознал ошибки, которые привели тебя на дно серии А. И больше у тебя не возникало бы вопросов: «Почему всегда я?»