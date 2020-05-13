Реквием по СуперМарио. Как Балотелли закопал в песок уникальный талант

«РОДИТЕЛИ ПЛОХО ЕГО ВОСПИТАЛИ»

«Почему всегда я?» Футболку с такими словами Балотелли продемонстрировал в 2011 году во время манчестерского дерби, выигранного «Сити», за который он тогда выступал, со счетом 6:1. Невероятно: прошло уже почти девять лет, но Марио всего 29. Пьер-Эмерик Обамеянг в этом возрасте стал лучшим бомбардиром АПЛ-2018/19, а бывший СуперМарио уже, по сути, закончил…

С прошлого лета Балотелли защищает цвета «Брешии», которой форвард достался бесплатно. До этого были «Марсель» и «Ницца», куда итальянец также приходил в статусе свободного агента. Его карьера явно увядает, но в последние две недели о бывшей звезде неожиданно вспомнили.

Сначала президент «Брешии» Массимо Челлино назвал Балотелли по-детски легкомысленным и добавил: «Если ребенок ведет себя плохо, это вина родителей. Видимо, они его плохо воспитали». Этими словами Челлино, сам того не желая, открыл ящик Пандоры.

«Я ГЕНИЙ, А НЕ БУНТАРЬ»

Балотелли тут же упомянул канал ESPN, включив трансфер нападающего из «Милана» в «Ливерпуль» в десятку худших в истории АПЛ. Напомним, Бало обошелся красным в 20 миллионов евро, но провел за них всего 28 матчей (с учетом 6-миллионной зарплаты каждый его выход на поле стоил 929 тысяч), забив лишь четыре мяча, после чего покинул команду.

Затем о нем вспомнил капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, вместе с которым Балотелли добрался до финала Евро-2012 (освежите в ютубе дубль СуперМарио в полуфинале с немцами), полуфинала Кубка конфедераций-2013 и провалился в групповом турнире ЧМ-2014. Так вот, анонсируя автобиографию, Кьеллини жестко проехался по бывшему партнеру по сборной. «Балотелли – плохой человек, не уважающий окружающих. В 2013-м во время матча Кубка конфедераций с Бразилией он демонстративно валял дурака и заслуживал оплеухи. Тогда его включали в топ-5 нападающих мира, а я его не видел даже в двадцатке».

Балотелли оперативно ответил Кьеллини: «По крайней мере, я достаточно честен и смел, чтобы говорить что-то людям в лицо. С 2013 года у тебя было много возможностей высказать мне свои претензии, но ты этого не сделал. И что ты скажешь однажды о нынешних товарищах по команде? Странный капитан. Если так выглядят чемпионы, то я предпочитаю не быть ими. И да, я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной».

«Я не такой, как другие, - продолжил Марио в интервью France Football. - Предпочитаю побеждать, забивая некрасивые голы, а не играть красиво и проигрывать. Думаю, я гений, а не бунтарь. И я веду себя так, как хочу. Когда люди говорят, что я тупой, смеюсь над ними. Думаю, я умнее среднестатистического человека».

А 12 мая состоялось примирение футболистов - во всяком случае, на публику - в телешоу Le Iene. Балотелли прислал Кьеллини футболку с подписью: «Хоть ты и неожиданно ударил меня в спину, я все равно люблю тебя». Защитник «Юве» подарил Бало экземпляр своей книги, из которой Марио предложил вырвать все страницы о себе...

«ПОЗОРНЫЕ» ТРЕНИРОВКИ

Но на этом тема Балотелли не была исчерпана. В ряды новых хейтеров Марио затесался его бывший одноклубник по «Ливерпулю» Рики Ламберт. Они были конкурентами за место, освобожденное уехавшим в «Барселону» Луисом Суаресом, и в итоге оба провалились.

Ламберт назвал «позором» то, как Балотелли тренировался при Брендане Роджерсе. «Я сталкивался с таким отношением к делу, и раньше, - заявил британец. – Но те парни обычно компенсировали свою лень на тренировках рвением в самих матчей. А Марио этого не делал, и все сходило ему с рук. Это негативно сказывалось на всей команде».

Увы, с Ламбертом трудно не согласиться. Обладая невероятным талантом и прекрасными физическими данными, Балотелли загубил карьеру из-за своего несносного характера. Помните, как еще в «Ман Сити» он кидал дротики в игроков молодежной команды? Ему не было и 22, а СМИ уже вовсю составляли хит-параду из его самых безумных поступков.

«ГРУБОСТЬ СВОДИТ С УМА»

Вот уже пять лет Марио не выступает в командах уровня Лиги чемпионов, и с каждым годом он падает все ниже («Брешия» после 26 туров занимает в серии А последнее место). Даже удивительно, что Марио всерьез надеется перейти в «Наполи», за который болеет его дочь. «В Неаполе я бы прекрасно провел время, и Пия была бы довольна. Когда я отвез ее на «Сан-Паулу», стадион ее буквально загипнотизировал».

Вот только не факт, что «Наполи» потребуется такой футболист, как нынешний Балотелли. Скорее Марио уже нужно думать о завершении карьере и том, чем он мог бы заняться после футбола. Тренером Балотелли себя пока не видит: «У меня довольно сложный характер. Не знаю, как бы отреагировал, если бы молодой игрок повел со мной грубо. Грубость сводит меня с ума, я прихожу в бешенство».

Что ж, Марио, очень жаль. Может быть, став тренером, ты бы осознал ошибки, которые привели тебя на дно серии А. И больше у тебя не возникало бы вопросов: «Почему всегда я?»