WADA передаст в ФИФА допинговые дела 36 российских футболистов?

Напомним, еще в конце апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рапортовало о завершении масштабного расследования деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Под подозрением изначально находились 298 российских спортсменов. В делах 145 из них WADA в итоге зафиксировало подтасовки, производившиеся уже после того, как Россию обвинили в создании государственной системы поддержки допинга.

Материалы расследования были разосланы в международные спортивные федерации. В том числе и в ФИФА, где заявили о том, что ждут дополнительной информации по российским футболистам, которые могли нарушать антидопинговые правила. Как сообщает Daily Mail, эта информация будет предоставлена WADA ведомству Джанни Инфантино к концу мая. При этом англичане выяснили, что речь идет как минимум о 36 игроках, включая кандидатов в сборную, которая готовилась к домашнему чемпионату мира, где россияне дошли до четвертьфинала.

Это число – 36 футболистов – всплывало и в 2016 году, в самый разгар расследования канадского борца с допингом Ричарда Макларена. Его деятельность вкупе с компроматом, «слитым» бывшим руководителем Московской лаборатории Григорием Родченковым, привела к тому, что Россия пост-фактум лишилась победы в общекомандном зачете Олимпиады-2014 в Сочи, в ходе которой, как доказало WADA, пробы многих российских спортсменом были подменены.

Каким образом под подозрением могли оказаться футболисты? Как утверждает Daily Mail, речь идет как о сокрытии фактов применения допинга, так и об уходе от прохождения обязательных тестов. Точное число нарушителей неизвестно, но под подозрением, как и два года назад, попал весь состав сборной России образца ЧМ-2014 в Бразилии. Также вновь приводится пример защитника Руслана Камбола, в пробе которого в 2015 году якобы был обнаружен запрещенный дексеметазон, после чего при содействии Родченкова «грязная» проба была заменена на «чистую».

Отметим, что ныне выступающий за «Краснодар» Камболов готовился к ЧМ-2018, но был в последний момент выведен из заявки. Кроме него, «допинговые послабления» могли относиться, как утверждает Daily Mail, еще к 11 футболистам, которые привлекались Станиславом Черчесовым к тренировкам.

Добавим, что в недавнем интервью «Советскому спорту» генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выразил уверенность в том, что кто-то из российских футболистов будет наказан. Он исходил из самого факта передачи материалов в ФИФА. И, судя по всему, последствия могут оказаться гораздо более масштабными, чем мы могли представить. Остается дождаться конца мая, когда в обмене информации между WADA и ФИФА наступит конкретика.

Очередное заседание WADA намечено на 15 мая. Оно пройдет в привычном для пандемии формате видеоконференции.