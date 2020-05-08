Юрий Ганус: Некоторые российские спортсмены во время пандемии нарушали антидопинговые правила

«145 НАРУШИТЕЛЕЙ? НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО»

- Еще перед майскими праздниками появилась информация от WADA о 145 российских спортсменах, с делами которых в базе данных московской антидопинговой лаборатории производились манипуляции. Вас лично эта информация удивила?

- Количество я комментировать не буду. А с точки зрения процедуры, тут все предсказуемо, ничего необычного. Как будет дальше вестись работа, было объявлено заранее. Отдел расследований WADA передает дела по всем установленным фактам нарушений в международные спортивные федерации, которые должны провести обработку результатов и вынести свои решения.

- Но, согласитесь, количество поражает! Это уж совсем за гранью!

- В одном только субъекте федерации – Чувашии, где мы проводили свое расследование – были выявлены десятки нарушений. Так почему мы должны удивляться объявленным цифрам? Факты выявлены, они не подвергаются сомнению. Результаты направлены в обработку международным федерациям, спустя какое-то время – не такое уж и продолжительное – будут объявлены решения. В каждой из федераций свои регламентные нормы: где-то это будут специальные дисциплинарные панели, где-то дисциплинарные антидопинговые комитеты, но сами федерации в конечном итоге вынесут и обнародуют решения по конкретным спортсменам.

Дело это, как мы знаем, ведется давно. И хотелось бы, чтобы мы все эти этапы поскорее уже прошли. Под ударом не только конкретные спортсмены, но и их партнеры по команде, а также настоящие и будущие поколения. Пора уже снизить градус.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ – ВОВСЕ НЕ «ЧИСТЫЕ»?

- WADA выслало документы в международные федерации. В том числе в ФИФА. Иначе говоря, наши футболисты, которых мы считали «чистыми», вовсе не такие?

- Если дела по нашим спортсменам переданы в ФИФА, значит, есть установленные факты и по футболистам. Необходимо дождаться материалов. При этом, если вынесенное решение международной футбольной федерации не удовлетворит WADA, тогда агентство само будет вступать в дело и привлекать к ответственности и спортсменов, и федерацию.

- Когда будет поставлена точка? Все ли данные по московской лаборатории уже изучены? Или каждый раз могут всплывать все новые и новые факты и фамилии?

- Понимаете, есть особенности рассмотрения подобных дел. Расследование может вестись долго. Ведь появляются новые факты, новые свидетельства. Вот в той же Чувашии, которую я упоминал… Там все свалили на докторов, но доктора – это исполнители. А ведь были и заказчики, и другие заинтересованные лица, поэтому расследование будет вестись до установления истины. Никто не говорит, что все окончено.

- А когда можно будет сказать, что поставлена точка?

- Нам бы самим разобраться со своими скелетами в шкафу, самим показать, что мы настроены решить проблему. Не как прежнее руководство ВФЛА, обвиненное не только в фальсификации по делу Лысенко, но и в противодействии установлению истины по этому делу. Впрочем, есть уже и хорошие примеры. Посмотрите, как быстро рабочая группа ВФЛА, консолидировав все заинтересованные стороны, в том числе и РУСАДА, во главе с руководством ОКР провела, по сути, внешнее антикризисное управление и эффективно в кратчайшие сроки решила вопросы не только организации перевыборов руководящего состава ВФЛА, но и решительными и принципиальными действиями по отбору кандидатов обеспечила сохранение членства ВФЛА в международной федерации. Вот на такое взаимодействие и надо ориентироваться.

КОГДА ОБЪЯВЯТ О НАКАЗАНИЯХ

- Когда стоит ждать решения по объявленным 145 спортсменам?

- Тут вмешалась ситуация с коронавирусной инфекцией. Главное – здоровье и жизнь тех людей, кто работает по этим делам. Риск недопустим. Мы по некоторым делам с иностранными экспертами работаем, перенося ранее запланированные экспертизы на июнь. Но в любом случае, все решения вынесут и озвучат в ближайшие месяцы. Это точно не будет растянуто на год.

- Многие неверно поняли ваш комментарий о том, что аккредитацию лаборатория может получить через 8 лет – стали писать вообще о дисквалификации российского спорта.

- Да, я должен поблагодарить «Советский спорт» за профессионализм и то, что вы всегда четко разделяете все эти вещи и понятия – лаборатория, РУСАДА, отстранение спортсменов. Многие СМИ не разобрались, и я сам потом читал – волосы зашевелились. Да, отозвана аккредитация WADA именно у московской антидопинговой лаборатории. При этом в международной системе антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA, стоит очень длинная очередь на получение аккредитаций. Финляндия, Болгария, Белоруссия, Украина, многие другие – все стоят теперь уже перед нами. Когда я пришел работать в РУСАДА в 2017 году, белорусы с прекрасной, как говорят, лабораторией уже давно ждали аккредитации WADA. Сейчас 2020 год, а они все еще стоят в очереди, и когда их лаборатория получит аккредитацию, никому неизвестно.

У нас в идеале должно быть две-три лаборатории, а мы потеряли единственную. И это ведь, по сути, вопросы не только престижа спортивной юрисдикции, ее эффективности, но и вопросы национальной безопасности, в связи с вывозом биологических материалов за границу на период предположительно, с учетом прежней динамики, не менее 8 лет.

РУСАДА сохраняет весь свой функционал, мы и дальше будем вести андидопинговую работу без ограничений. Текущие проблемы – закрытие московской лаборатории и вывоз всех проб за границу, рублевый бюджет, волатильность валютного рынка, коронавирус с непонятными перспективами – стали для нас вызовом, оказывающим существенное влияние на работу. Но мы отработаем и эти задачи. Для компенсации закрытия московской лаборатории наша команда наладила логистику с новыми лабораториями в Испании и Италии, еще с пятью лабораториями в Европе мы уже традиционно работаем.

Мы выстроили несколько моделей логистики, но все они были подвержены пересмотру в связи с ограничением международного воздушного сообщения, закрытием не только лабораторий, но и целых стран. И в отсутствие аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в России, мы вынуждены были раньше приостановить тестирование. Но в течение всего апреля велась активная работа по планированию тестирования и ретроспективному анализу проб. Могу заявить: нами отработана модель тестирования в сложившихся условиях, и уже начиная с третьей декады мая мы будем восстанавливать тестирование в полном объеме.

«НЕ ВСЕ НА КАРАНТИНЕ ВЕЛИ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО»

- Спортсмены, как и все мы, сейчас на самоизоляции. Кто-то начинает тренировки, кто-то еще нет. Известно ли, насколько аккуратно они вели себя в этот период?

- У нас есть информация, что не все правильно поняли, что можно делать, а что – нет. Факты есть. Тестирование, как я уже сказал, скоро возобновится, и мы ретроспективно все увидим.

- На паузе пока еще и суд в Лозанне. Но ведь время придет - и CAS озвучит решение по 4-летней дисквалификации России...

- Да, дело затянулось. И если раньше был вариант, что все пройдет как бы по границе с Играми, то теперь уже точно можно сказать: под угрозой не две, а три Олимпиады. Решение должны были первоначально огласить в конце апреля – под святой для всех праздник Победы в мае мы могли получить очень неприятный удар. Теперь из-за коронавируса решение, скорее всего, последует в июле, не раньше. День Победы нам ничто уже не омрачит. И как раньше, так и сейчас все по-прежнему в наших руках. А дальше всем заинтересованным и ответственным сторонам необходимо браться за работу. Если мы решим все свои проблемы самостоятельно, проведем все расследования и ответим на все вопросы, если будем по-настоящему бороться с допингом, то уверен, за 2-3 года сможем обратиться с соответствующим заявлением и в CRC, и затем в исполком WADA. Чтобы наших спортсменов допустили на Игры-2024 в Париже, а также на все другие крупные соревнования под нашим флагом и с нашим гимном. И – что не менее важно – Россия продолжила привлекать международные соревнования на свою территорию.