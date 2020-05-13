Если не в «Барселону», то к «тренеришке»? Испанские варианты для Алексея Миранчука

DON BALON ПОПУТАЛ

Напомним, накануне известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Советскому спорту» назвал информацию издания Don Balon о трансфере Миранчука в «Барсу» за 20 миллионов евро фейком. И с проживающим в Каталонии специалистом сложно спорить. Команда Лионеля Месси играет по схеме 4-3-3. В ней Миранчуку просто некого вытеснить.

На две позиции в центре поля сразу четыре кандидата – Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль и Артур. Кто-то из них летом наверняка сменит клубную прописку, но не все же разом! При этом Артура могут обменять на Миралема Пьянича, появление которого еще больше понижает шансы Миранчука хотя бы помечтать об основе. В атаке же у «Барсы» трио неприкасаемых – Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн. И это мы не упомянули Усмана Дембеле, Мартина Брэтуэйта и Ансу Фати. И не сказали о планах сине-гранатовых, испытывающих финансовые трудности, побороться за Лаутаро Мартинеса и Неймара.

В общем, Don Balon явно что-то попутал. Зато в СМИ поползли новые слухи о том, что интерес к 24-летнему полузащитнику в Испании все-таки есть, но только у других команд - рангом ниже «Барсы», «Реала» и «Атлетико».

Вот это уже теплее.

«ВАЛЕНСИЯ»

Начнем с команды, за которую уже выступает один россиянин – Денис Черышев. По своей трансферной стоимости Миранчук (14,5 млн евро) делил бы в нынешней «Валенсии» 13 - 14-ю строчки с вратарем Яспером Силлессеном. Так что пробиваться в основу ему пришлось бы с боями.

В центре полузащиты и нападении шансов преуспеть негусто. Тройка Дани Парехо (капитан) – Жоффрэ Кондогбия – Карлос Солер всегда выходит с первых минут. Если «летучие мыши» играют в три центральных полузащитника, все они располагаются на оси поля, если в два – Солер уходит налево. А еще в команде есть 19-летний южнокорейский талант Ли Кан Ин (всего на миллион дешевле Миранчука).

В передней линии у «Валенсии» знаковый для испанского чемпионата нападающий Кевин Гамейро (207 голов в 574 матчах), форвард национальной сборной Родриго Морено и мастер верховых единоборств Макси Гомес стоимостью 32 млн…

Реальные шансы заиграть у Миранчука были бы только на флангах при схемах 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Тогда бы его потенциальными конкурентами стали Гонсалу Гедеш и Черышев (слева), а также 20-летний Ферран Торрес (справа). Последний может быть продан уже в ближайшее трансферное окно.

Проще, как это ни прискорбно, вытеснить из основной обоймы Черышева, у которого за плечами ужасный сезон (3 гола, 1 передача и травмы-травмы-травмы). Миранчук моложе Дениса, перспективнее, здоровее, разнообразнее. А Гедеш не пользуется доверием Альберта Селадеса. Правда, летом того могут заменить на… Унаи Эмери, уже тренировавшего «Валенсию» в 2008 - 2012 годах до краткосрочной «командировки» в «Спартак». Вот это был бы номер, если в распоряжении «тренеришки» (как называл Эмери Артем Дзюба) оказались сразу двое россиян.

Резюме: Хотя места в основе Миранчуку никто не гарантирует, он появлялся бы на поле в большинстве матчей как минимум со скамейки. Многое зависело бы от игровой схемы и формы конкурентов. Вообще, для прогресса Миранчука, засидевшегося в «Локо», «Валенсия» могла бы стать неплохим вариантом.

«СЕВИЛЬЯ»

Севильцы в нынешнем сезоне держатся в тройке, но по составу не слишком впечатляют. По трансферной стоимости Миранчук разделил бы 6 - 8-ю строчки с вратарем Томашем Вацликом и полузащитником Жоаном Жорданом.

Среди железобетонных лидеров здесь только вингер Лукас Окампос (10 голов и две передачи в 22 матчах). Плюс зимой из «Милана» приехал Сусо. Но серьезных сменщиков у них нет. Нолито уже 33, и он не в лучшей форме. Рони Лопеш вообще сыграл только 87 минут… А ведь за него «Монако» заплатили 25 миллионов!

Основная модель команды Хулена Лопетеги – 4-3-3. В центре поочередно выходят Жордан, Эвер Банега, Оливер Торрес и Франко Васкес, но стабильны среди них, да и то – с оговорками, лишь двое - Банега и Жордан. Забивного нападающего у «Севильи» просто нет. Втроем Люк Де Йонг, Юссеф Эн-Несири и Мунир Эль-Хаддади забили столько же, сколько один Окампос. Другое дело, что и Миранчук не чистый бомбардир…

Резюме: В «Севилье» нет позиций, где Алексей был бы изначально первым номером, но и никому, кроме Окампоса, он вчистую не проигрывает. Так что Лопетеги наверняка использовал бы россиянина в ротации, а дальше все зависело бы уже от самого Миранчука. Попасть в команду, претендующую на Лигу чемпионов, крайне заманчиво, если думать о футболе, а не о зарплате.

«РЕАЛ СОСЬЕДАД»

В нынешнем сезоне баски, как и «Севилья» с «Валенсией», всерьез претендуют на место в ЛЧ. И россиянин вписался бы в кадровую политику клуба из Сан-Себастьяна, где инвестируют в молодежь. Пять из шести самых дорогих игроков команды не старше 23 лет: Микель Оярсабаль (23 года, 48 млн евро), Мартин Эдегор (21 год, 45 млн), Микель Мерино, Игор Субельдия (оба – 23 года, 24 млн) и Александер Исак (20 лет, 22,5 млн).

Иманол Альгуасиль использует схему 4-3-3 или ее вариации (4-1-4-1, 4-2-3-1). При любом раскладе у «Сосьедада» один центрфорвард, два атакующих хавбека и три центральных полузащитника. В центре играют Мерино и фантастически раскрывшийся Эдегор. Норвежец принадлежит «Реалу», но намерен задержаться в аренде в Сан-Себастьяне еще минимум на один сезон.

Слева фланг разрывает кандидат в сборную Испании Оярсабаль. Его сменщик 18-летний Андер Барренечеа весьма перспективен (в Кубке забил «Спаньолу» и передачей помог команде победить «Реал» 4:3 на «Сантьяго Бернабеу»). А вот справа, пожалуй, есть свободное место для Миранчука: ни Кристиан Порту, ни Аднан Янузай не выглядят непреодолимой «преградой». Испанец при отменной статистике (7 голов + 8 передач) крайне нестабилен. А бельгиец просто регрессирует.

Резюме: В Сан-Себастьяне Миранчук наверняка пришелся бы ко двору. Атакующий комбинационный футбол подходит ему по стилю. Проблема в том, будет ли баскский клуб и дальше находиться в еврокубковой зоне. Алексею после «Локо» вряд ли хотелось бы оказаться в клубе-середняке, который играет исключительно во внутренних соревнованиях.

«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

Еще один середняк с амбициями. И здесь Миранчук точно мог бы побороться за место в стартовом составе. У «Вильярреала» довольно сильные нападающие (Пако Алькасер, Саму Чуквезе, Жерар Морено), но огромные трудности с доставкой мяча в переднюю линию. Этим бы и занялся бы наш полузащитник, оккупировав левый фланг атаки (конкуренты – Мой Гомес и Хави Антиверос) или центр полузащиты (Ману Тригерос, Санти Касорла, Висенте Иборра). Кто знает, может, со временем он заменил бы стал преемником 35-летнего Касорлы, которого болельщики боготворят… Вопрос, хватит ли у «желтой субмарины» 20 миллионов или даже больше на покупку россиянина? А то и сразу двух, ведь вместе с Алексеем «Локо» может включить в сделку его брата-близнеца Антона.