Николай Наумов: Семина убирают, потому что Кикнадзе нужен послушный тренер, а не капризный старичок - Советский спорт
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13 мая 2020 20:56ФутболГригорьевская Юлия

Николай Наумов: Семина убирают, потому что Кикнадзе нужен послушный тренер, а не капризный старичок

Бывший президент «Локомотива» прокомментировал сообщения о том, что до 15 мая Юрия Семина на посту главного тренера должен сменить серб Марко Николич.

«ЗАРАНЕЕ ЗНАЮ, К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ НАЗНАЧЕНИЕ НИКОЛИЧА»

- Как думаете, это правда?
- Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, вдруг, по неопытности, решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Семина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Это глубокое заблуждение Кикнадзе. Я могу вам на сто процентов спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича.

- Очень интересно.
- Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе… «Локомотив» через подобное уже много раз проходил. Такого отношения к легенде клуба не простят.
Когда я приглашал Юрия Палыча в 2009 году, у нас с ним был четкий план. Два-три года он работает, а потом переходит на должность главного тренера не команды, а всего клуба в целом. Получая в подчинение всю пирамиду: школу, молодежку, «Казанку»… И момент такого перехода он мог выбирать сам. Потому что он главный человек в «Локомотиве», он этот клуб в его нынешнем виде создал.
А поступать с ним, как сейчас – Кикнадзе, это путь в никуда. Начнется чехарда тренеров. Ведь у Николича ничего не получится – сто процентов. Сейчас с «Локомотивом» иностранец, да еще без авторитета, не справится. А за тренерской чехардой начнутся безумные траты на игроков. Ситуацию ведь в глазах РЖД надо будет спасать. Только и это ничего не даст. Мы уже наблюдали подобное при Ольге Смородской.

- Неужели Кикнадзе не осознает риски? Ведь его голова, при реализации описанного вами сценария, наверняка полетит первой.
- Я не знаю, какими мотивами он руководствуется. Но очевидно, ему нужно было не эту войну устраивать, а сесть и спокойно поговорить с Юрием Палычем. Дать тому карт-бланш, время подготовить сменщика. Чтобы минимизировать отрицательные последствия для команды. Сейчас же можно все потерять. Если чемпионат возобновят, удержать второе место с новым тренером не получится.

«НА РОЛЬ ПОЧЕТНОГО ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ ПАЛЫЧ НЕ СОГЛАСИТСЯ»

- Однако окончательное решение не за Кикнадзе, а за советом директоров.
- Я думаю, Кикнадзе гораздо ближе к Олегу Белозерову и Анатолию Мещерякову, чем Семин. Наверное, он их убедил. Если это так, то они не правы. Мне вообще кажется, что «Локомотив» не должен тренировать иностранец. Там специфическая атмосфера. И кандидатов среди россиян, на самом деле, можно найти. Зачем нужен Николич, если есть Олег Пашинин, Вадим Евсеев? Но все должно развиваться планомерно, без спешки.

- Допускаете, что Семин при Кикнадзе и Николиче продолжит работу в клубе? Допустим, в качестве почетного президента.
- Он на это не согласится после того, как к нему отнеслись. Ему же сейчас в лицо говорят: «Уходи!» Он просто развернется и уйдет. Почетные должности ему вряд ли нужны при таком отношении.

- Представляете Семина в каком-нибудь другом клубе?
- Это надо у него спрашивать. Ему все-таки 73 недавно исполнилось. Я его поздравлял с днем рождения… Вообще, Семин – энергичный. Буквально два года назад я наблюдал, как он бегает по полю и показывает игрокам всякие упражнения. Сказал ему тогда: «Юрий Палыч, упражнения могут показать Лоськов или Пашинин». А он отвечает: «Нет, я сам могу». То есть, он полон сил и энергии. Дело не в возрасте по паспорту, а в том, на сколько лет человек себя ощущает.

- В каком Семин был настроении, когда вы его поздравляли? Вся эта возня вокруг «Локо» его нервирует?
- Он очень опытный тренер, и через многое прошел. У него таких ситуаций было море. Он к этому привык. Как решат, так решат. Семин понимает, что не влияет на решение. И относится к ситуации философски. В этом плане он кремень-мужик.

- Но ведь обидно же будет покинуть команду, которая за восемь туров до конца идет на втором месте в РПЛ…
- Конечно, любой переживает в душе, когда его убирают с работы. И какая-то обида у Семина наверняка где-то глубоко есть. Но он виду не покажет. Не дождетесь.

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