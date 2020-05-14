Возвращение в лихие 90-е. Кризис заставит российских футболистов бежать за рубеж - Советский спорт
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14 мая 2020 10:00ФутболЗибрак Артем

Возвращение в лихие 90-е. Кризис заставит российских футболистов бежать за рубеж

А пока этого не произошло, вспоминаем армию российских легионеров, наводнивших испанский чемпионат в конце прошлого века. Может, повторим?

В наделавшей на днях новости о возможном переходе Алексея Миранчука в «Барселону» (судя по всему, фейковой) издание Don Balon затронуло важный момент. Пандемия коронавируса неминуемо вынудит клубы сокращать расходы, внося в шорт-лист новичков футболистов, которых до кризиса там ни за что не оказалось бы.

Для российских звезд РПЛ это важный звоночек. Спрос на относительно дешевую рабочую силу в Европе растет – так почему бы не дерзнуть, не попробовать себя в той же испанской лиге? С «Барселоной» Don Balon, конечно, погорячился. Но ведь есть масса других команд, уступающих «Барсе», но превосходящих по уровню лидеров нашей премьер-лиги, которые с радостью приютили бы у себя Миранчука и иже с ним.

Не исключено, мы стоим на пороге возвращения нашего футбола в «лихие» 90-е, когда футболисты в огромном количестве бежали в ту же Испанию. Зачастую не гнушаясь даже сегундой. А что оставалось, если в России денег не было? И кто знает, появятся ли эти деньги в РПЛ после коронавируса?

Ну а пока погрузимся в ностальгию. Вспомним, как лучшие русские «колонизировали» футбольную Испанию четверть века назад.

Если не в «Барселону», то к «тренеришке»? Испанские варианты для Алексея Миранчука

Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта»)
Нынешний главный тренер «Ростова» - рекордсмен среди российских легионеров по числу матчей в примере. Карпин был напарником Александра Мостового по «Сельте» в лучший период в истории этого клуба. А в 2003 году он едва не вытащил «Реал Сосьедад» в чемпионы, когда баски отстали от «Реала» на два очка. Параллельно Валерий Георгиевич отставил через суд равноправие россиян с гражданами ЕС.

Александр Мостовой («Сельта», «Алавес»)
Приехал в Виго на год раньше Карпина и стал капитаном команды. Заслужил прозвище Царь и даже памятник (который, правда, так и не был установлен). При Мостовом «Сельта» регулярно била «Реал» (6 побед, 2 ничьи, 6 поражений) и «Барселону» (6-6-4), причем россиянин в этих матчах забил 9 мячей и раздал 8 передач.

Виктор Онопко («Овьедо», «Райо Вальекано»)
Бывший капитан «Спартака», а ныне – тренер ЦСКА семь лет отдал «Овьедо», регулярно попадая в рейтинги лучших защитников. Это в сборной Онопко называли тихоходом, а в Испании, где играли в линию, этого его недостатка никто не замечал. Для Овьедо россиянин был культовой фигурой. Онопко не смущали ни задержки зарплаты (долг достигал 1,6 млн евро), ни вылет из примеры. Лишь банкротство вынудило его сменить клуб.

Игорь Ледяхов («Спортинг», «Эйбар»)
Воспитанник ростовского СКА отыграл в футболке «Спортинга» восемь лет, о чем впоследствии жалел, так как маленькие амбиции клуба из Хихона не дали развернуться экс-спартаковцу по-настоящему. Ледяхов блистал в мощном русском квартете с Юрием Никифоровым, Дмитрием Черышевым и Алексеем Косолаповым, забивал «Атлетико» и «Барселоне», но за высокие места бороться не мог.

Дмитрий Попов («Расинг», «Кампостела», «Толедо»)
Семь лет провел в Испании, лишь в 1999-м сгоняв в короткую командировку в Израиль. В Сантандере его партнерами в разные годы были Дмитрий Радченко и Ильшат Файзулин, будущий нападающий «Реала» Педро Мунитис и нынешний главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен. В сезоне-1994/95 Попов принял участие в разгроме «Барсы» великого Йохана Кройфа (5:0). Всего, играя на фланге обороны, наколотил более 20 мячей.

Андрей Мох («Эспаньол», «Толедо», «Эркулес», «Леганес»)
Покинув «Спартак» зимой 1992 года, вместе с армейцами Игорем Корнеевым, Дмитрием Кузнецовым и Дмитрием Галяминым уехал в «Эспаньол». Правда, когда летом 1993-го каталонцев возглавил Хосе Антонио Камачо, Мох место в составе потерял. Затем были три года во второй лиге вместе с «Толедо» и возвращение в элиту с «Эркулесом». Карьеру завершил в «Леганесе» в 1999 году.

Дмитрий Черышев («Спортинг», «Бургос»)
Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева провел в Хихоне пять сезонов, став за это время любимцем публики. Журналист Родриго Фаес в интервью нашему изданию в 2015 году называл скорость россиянина оружием массового поражения. В конце сезона-1996/97 забил тот самый гол «Бетису» (1:0), благодаря которому «Севилья» (злейший враг бело-зеленых) вылетела из примеры. Фанаты соперника приветствовали Черышева как героя.

Дмитрий Кузнецов («Эспаньол», «Лерида», «Алавес», «Осасуна»)
Переезд армейца в «Эспаньол» получился комичным. В первом же матче он забил гол, за следующие полгода - еще три, а летом ненадолго вернулся в ЦСКА (5 голов в 7 матчах), поскольку до армейцев дошла лишь пятая часть суммы за трансфер… После этого Кузнецов окончательно обосновался в Испании, где о нем помнят до сих пор. Неслучайно Дмитрия расспрашивали о нынешних лидерах ЦСКА, когда команда Виктора Гончаренко в Лиге чемпионов-2018/19 побеждала «Реал».

Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида», «Компостела»)
Уехав из «Спартака» в 1993 году (вместе с Поповым), почти 13 лет отыграл в различных испанских клубах, эпизодами отлучаясь в японский «Джубило Ивата» и хорватский «Хайдук». Радченко здорово проявил себя в «Расинге» и пошел на повышение в «Депортиво», однако там не сработался с Джоном Тошаком. С «Райо» карьера нападающего пошла на спад.

Владимир Бесчастных («Расинг»)
Еще один спартаковский форвард в Сантандере, приехавший через год после продажи Радченко. В двух первых сезонах забивал не менее 10 мячей, но затем был переведен на фланг и снизил результативность. В последние полгода контракта окончательно лишился игровой практики, вообще не попадая в заявку, хотя и продолжал вызываться в сборную. По итогам первого полугодия-2001 Бечастных вернулся в «Спартак», а «Расинг» – в сегунду.

Российские легионеры в чемпионате Испании 90-х – 2000-х

Игрок

Клубы

Годы

Матчи (голы)

Валерий Карпин

«Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта»

1994-2005

384 (68)

Александр Мостовой

«Сельта», «Алавес»

1996-2005

250 (65)

Виктор Онопко

«Овьедо», «Райо Вальекано»

1995-2003

244 (8)

Игорь Ледяхов

«Спортинг», «Эйбар»

1994-2003

228 (42)

Дмитрий Попов

«Расинг», «Кампостела», «Толедо»

1993-2000

211 (25)

Андрей Мох

«Эспаньол», «Толедо», «Эркулес», «Леганес»

1991-1999

199 (4)

Дмитрий Черышев

«Спортинг», «Бургос»

1996-2002

181 (48)

Дмитрий Кузнецов

«Эспаньол», «Лерида», «Алавес», «Осасуна»

1992-1997

158 (20)

Дмитрий Радченко

«Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида», «Компостела»

1993-1999

150 (27)

Владимир Бесчастных

«Расинг»

1996-2001

140 (28)

Ильшат Файзулин

«Расинг», «Вильярреал», «Хетафе»

1995-1998, 2000-2001

109 (9)

Игорь Корнеев

«Эспаньол», «Барселона»

1991-1995

85 (21)

Олег Саленко

«Логроньес», «Валенсия», «Кордова»

1992-1995, 1999

75 (30)

Юрий Никифоров

«Спортинг»

1996-1998

65 (3)

Дмитрий Галямин

«Эспаньол», «Мерида»

1992-1995

64

Владислав Радимов

«Сарагоса»

1996-2000

63 (5)

Ринат Дасаев

«Севилья»

1988-1991

59

Игорь Симутенков

«Тенерифе»

1999-2002

55 (4)

Сергей Шустиков

«Расинг», «Осасуна»

1996, 1998-2001

46 (1)

Игорь Добровольский

«Кастельон», «Атлетико»

1990-1991, 1994-1995

33 (4)

Рашид Рахимов

«Вальядолид»

1992-1993

29 (2)

Владислав Лемиш

«Паламос»

1992-1993

26 (2)

Андрей Кобелев

«Бетис»

1993-1994

20 (1)

Николай Писарев

«Мерида»

1995-1996

20

Валерий Брошин

«Бадахос»

1992-1993

16 (3)

Александр Маслов

«Альбасете»

1998

10 (1)

Евгений Плотников

«Альбасете»

1996-1997

8

Алексей Косолапов

«Спортинг»

1997-1998

6 (1)

Дмитрий Ульянов

«Расинг»

1996-1997

6

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИЙСИХ ЛЕГИОНЕРОВ ПРИМЕРЫ 1990-х
Дасаев – Попов, Онопко, Никифоров, Мох – Ледяхов, Мостовой, Карпин – Дм. Черышев, Радченко, Бесчастных.

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