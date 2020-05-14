Шейх Мансур хочет купить футбольный клуб в России. «Спартак Сити» – звучит?

13 мая «Рейтинг букмекеров» сообщил о том, что в скором времени в России может появиться клуб-побратим «Ман Сити». Такой же, как еще восемь футбольных команд, приобретенных владельцами гранда АПЛ на разных континентах – от Австралии до Америки. По информации источника, переговоры о покупке акций начались еще зимой, но были прерваны пандемией коронавируса. Самое время разобраться, что же скрывается за аббревиатурой CFG. И кому и что она может дать в России.

«ГОРОЖАНЕ» ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ

Футбольная империя – никакое не преувеличение. Холдинг CFG был создан в 2014 году представителем королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном или просто шейхом Мансуром, как называют этого очень богатого господина для краткости. Цель холдинга – управление многочисленными футбольными активами инвестиционной группы «Абу-Даби Юнайтед Групп» (ADUG). И это не только клубы, сеть которых постепенно опоясала весь земной шар, но и детские академии, компании технической поддержки, службы маркетинга.

Отправной точкой для ADUG стало приобретение «Ман Сити», часть названия которого – «Сити» – стало, как ярлык, приклеиваться к «филиалам» («Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и так далее). Однако в семье «горожан» есть и вполне аутентичные бренды – «Йокогама Маринос», «Жирона», «Сычуань Цзюню», «Ломмел». Последний, бельгийский клуб, был куплен буквально на днях – 11 мая. Так что дело не в названиях, а в философии, которая формулируется примерно так: поиск талантов по всему миру и создание команд, исповедующих яркий атакующий футбол.

Локомотивом процесса выступает «Ман Сити», у которого при Хосепе Гвардиоле с красивой игрой проблем уж точно нет. Параллельно расширяется болельщицкая база пока еще действующих чемпионов Англии. За счет зарубежных клубов-побратимов число поклонников «Сити» в разных уголках планеты растет с геометрической прогрессией.

9 КЛУБОВ ЗА 12 ЛЕТ

Идея купить «Ман Сити» пришла в голову шейху Мансуру в 2008 году. Для этого и создавалась ADUG, через которую впоследствии в клуб АПЛ были вкачены баснословные средства. Только на строительство нового тренировочного центра академии напротив «Этихада» ушло 100 миллионов фунтов!.. «Горожане» начали скупать лучших игроков и тренеров. И эта гонка капиталов продолжалась бы и дальше, если бы не правила финансового фэйр-плей УЕФА, запрещающие тратить больше заработанного. В конце концов, «Сити» нарвался на санкции. Предварительно клуб отстранили от участия в еврокубках на следующие два сезона. Предстоит апелляция…

А еще в 2012-м, за полтора года до появления CFG, на шейха Мансура вышел глава заокеанской лиги МЛС Дон Гарбер с предложением создать клуб в Нью-Йорке. Сказано – сделано. На сегодняшний день CFG владеет 80 процентами акций «Нью-Йорк Сити», с 2014-го туда начали перебираться специалисты, имеющие непосредственное отношение к основному «Сити»: Патрик Вьейра поработал за океаном главным тренером, Клаудио Рейна занимал пост спортивного директора.

В январе 2014-го «семья» пополнилась австралийским «Мельбурном», 80 процентов акций которого обошлись всего в 12 миллионов долларов. В мае того же года в империю вошел японский «Йокогама Маринос», права на которого CFG разделил с автогигантом «Ниссан». Еще спустя три года были приобретены уругвайский «Атлетико Торке» (переименован в «Монтевидео Сити Торке») и испанская «Жирона».

Заметим, что «Атлетико» на момент сделки еще не успел выйти в уругвайскую высшую лигу. То есть, холдинг готов вкладываться в развивающиеся проекты. При этом в том же Монтевидео вот-вот начнется строительство самого современного и передового в Южной Америке учебного центра молодежи.

Что касается «Жироны», то, по одной из версий, 44,3% акций каталонского клуба были приобретены для того, чтобы… удержать в Манчестере Гвардиолу. Ведь еще 44,3% принадлежат Girona Football Group, компании младшего брата Пепа – Пере. Как бы то ни было, с момента вхождения в CFG «Жирона» превратилась в своеобразный дубль «Ман Сити». Там проходили практику Патрик Робертс, Оларенвайу Кайоде, Алейш Гарсия, Дуглас Луис, Пабло Маффео, Марлос Морено.

Ну а в 2019 – 2020 годах СFG набрал просто сумасшедшие обороты. Последовательно под контроль группы перешли «Сычуань Цзюню» из второй китайской лиги, индийский «Мумбаи Сити» и, наконец, «Ломмел». Опять же – клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии.

КОМПАНИЯ СТОИМОСТЬЮ 5 МИЛЛИАРДОВ

Важное уточнение: инвестфонд шейха Мансура уже давно не является единственным владельцем CFG. Проект оказался настолько прибыльным, что в 2015 году 13% акций за 485 миллионов долларов приобрела China Media Capital. Тогда же холдинг был оценен в 3 миллиарда. А сейчас его стоимость составляет все пять! В ноябре 2019-го американская компания Silver Lake (специализируется на инвестициях в технологический сектор и управляет активами на 43 млрд долларов) заплатила 500 миллионов еще за 10 процентов акций CFG.

Также совладельцем CFG называется одна из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая CITIC (China International Trust and Investment Corporation) Group. Тем не менее, шейх Мансур по-прежнему владеет контрольным пакетом акций. А в качестве крупных партнеров компании выступают авиакомпания Etihad Airways, немецкий производитель программного обеспечения SAP, «Ниссан», Cisco (разработка сетевого оборудования), Wix (международная облачная платформа), Nexen Tire (южнокорейский производитель шин), рекрутинговая компания Hays, Puma и даже EA Sports.

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ В РОССИИ – «КРАСНОДАР»

Безусловно, приход такого собственника в российский футбол выглядит крайне заманчиво. Именно с точки экономики: развития инфраструктуры, подготовки резерва, рекламных кампаний. Потому что титулы вне рамок «Ман Сити» для CFG не имеют первостепенного значения. Пока выиграть что-то среди мужских команд (есть ведь и женские, и по необычным разновидностям футбола) удалось только «Мельбурн Сити» (Кубок Австралии) и «Йокогама Маринос» (чемпионат Японии).

Так к кому шейх Мансур присматривается в России? Выбор, на самом деле, не так уж широк. CFG скупает акции, которые у висящих на госбюджете команд в принципе нет. А выпущены они только у «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», «Динамо» и представляющего ФНЛ «Торпедо».

Интересно, что на сто процентов стартовым критериям CFG соответствуют, разве что, торпедовцы. Если бросить взор на РПЛ, то вполне можно было бы говорить о ЦСКА, однако армейцы недавно перешли под крыло ВЭБа… Наверняка с удовольствием поделился бы акциями владелец «Спартака» Леонид Федун, уставший в одиночку тянуть эту ношу и уже объявлявший о планах через несколько лет передать клуб болельщикам.

А что? CFG вполне мог бы приобрести какой-то пакет акций красно-белых (даже контрольный), заполучив прекрасный стадион, уже выстроенную академию и огромную армию фанатов, готовых поддержать за компанию и «Ман Сити», если результаты их команды при новом владельце поползут вверх. С названием только экспериментировать не получится. «Спартак Сити» – это, наверное, уже перебор.

Другое дело «Краснодар Сити». Тем более что клуб Сергея Галицкого и так все называют «горожанами». И ставку в Краснодарском крае делают именно на развитии своей академии, исповедуя примерно те же принципы, что и холдинг шейха.

Вот в «Зените» и «Локомотиве» подобное сотрудничество с Лондоном (где находится штаб-квартира CFG) вряд ли допустимо. Даже если речь пойдет о небольшом пакете акций. Хотя… Какие перемены произойдут в нашем футболе после пандемии, сейчас загадывать сложно. Ждем дальнейшего развития ситуации.