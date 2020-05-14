Евгений Помазан: Клубы с долгами по зарплате нельзя возрождать. Иначе все начнут «обнуляться» - Советский спорт
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14 мая 2020 23:30ФутболДжума Иван

Евгений Помазан: Клубы с долгами по зарплате нельзя возрождать. Иначе все начнут «обнуляться»

Победитель юношеского Евро-2006 вспомнил о краснодарском детстве, слезах Колыванова, незавидной доле любого дублера Акинфеева и долгах «Кубани».

«ОПЫТ БУНДЕСЛИГИ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ»

С 2017 года вы защищаете цвета калининградской «Балтики», для которой сезон-2019/20, скорее всего, уже завершен – 15 мая исполком РФС должен объявить досрочные итоги чемпионата ФНЛ. Как проводили время в самоизоляции?
 Понятно, что уже надоело сидеть в четырех стенах. Плюс только один общение с семьей… Распорядок был примерно таким: проснулся, позавтракал, провел первую тренировку, повозился с детьми, затем еще одно занятие. В конце дня можно было телевизор посмотреть или книжку почитать. Связь с тренерским штабом держали в режиме Zoom. Все требования вроде бы выполнили.

В РПЛ сезон доигрывать надо?
 С одной стороны, для соблюдения спортивного принципа, вроде бы необходимо провести эти восемь туров. С другой – а что это будет за футбол, без болельщиков? Больше напоминает товарищеские матчи… Сейчас очень интересно, как организуют рестарт своего чемпионата немцы. Они же начинают уже 16 мая. Думаю, опыт бундеслиги можно будет использовать и для принятия окончательного решения в отношении нашей премьер-лиги.

«ВОЗМОЖНО, И В МАЕ ЗАРПЛАТУ УРЕЖУТ»

На период пандемии многие клубы РПЛ и ФНЛ пошли на сокращение зарплат. В «Балтике» легко нашли компромисс?
Состоялся обстоятельный разговор игроков с руководством. У всех разные ситуации. У кого-то родственники работу из-за коронавируса потеряли, у кого-то кредиты. Но в итоге команда согласилась отказаться от 20 процентов месячного оклада. Учитывая ситуацию в ФНЛ, возможно, и за май получим на 20 процентов меньше.

Ваш контракт с «Балтикой» подходит к концу. Продлевать будете?
 Надо дождаться официального окончания сезона. А сейчас много непонятного – когда, например, откроется летнее трансферное окно? Вот прояснятся эти вопросы, будем обсуждать с клубом варианты дальнейшего сотрудничества.

«ЕВРО-2006 ОТЫГРАЛ С ТРАВМОЙ»

Вы родились в городе Ангрен в Узбекистане. Как вашу семью занесло в такую даль? Ведь там кроме угольного развала ничего нет.
 Туда когда-то переехали мои бабушки и дедушки. Они не были шахтерами, но так вышло. Ангрен я почти не помню. Детство провел уже на Украине. У нас во дворе была небольшая полянка, воротами служили два кирпича – так и начал играть в футбол…
После переезда семьи в Краснодар пошел с братом в футбольную школу, и за свой год играл нападающего. В ворота встал совершенно случайно. Когда основной голкипер в ходе матча получил травму… На постоянной основе стал играть в воротах уже в команде старшего возраста, куда меня позвал брат.

Не успев провести ни одного взрослого матча за «Кубань», вы прославились на всю страну благодаря победе юношеской сборной России на Евро-2006, в финале которого в серии послематчевых пенальти были обыграны чехи. Часто вспоминаете тот турнир?
 Понятно, что для нас, 16-17-летних мальчишек это был большой успех. Но с годами приходит понимание того, что юношеский футбол имеет мало общего со взрослым. Там слишком много зависит от эмоций, фарта. Не сказал бы, что та победа помогла в дальнейшем. О нас все узнали, но и требования стали предъявлять соответствующие. Многие к такому оказались не готовы. А для меня тот чемпионат Европы в конечном итоге вылился в операцию на крестообразных связках. Я же турнир с травмой отыграл. Потом ее усугубил, выбыл на полгода…

Главный тренер той сборной Игорь Колыванов от напряжения во время финальной серии пенальти даже слезу пустил.
 Я вообще не понимаю, как тренеры в командах младших возрастов переносят такой стресс. Молодежь еще не чувствует ответственность, и наставнику приходится особенно тяжело. Игорь Владимирович прекрасно осознавал значение момента. Вот эмоции его и захлестнули.

Из чемпионов 2006 года на высоком уровне почти никто сейчас не играет. На память, кроме вас, приходят только Игорь Горбатенко и Артем Самсонов
 Не знаю, в чем дело. Может, просто судьба так сложилось. А, может, травмы помешали. Почему-то у многих участников того финала потом были очень серьезные повреждения.

«НА ЦСКА ОБИДЫ НЕТ, В ДУШЕ Я ПО-ПРЕЖНЕМУ АРМЕЕЦ»

Через год после Евро вас арендовал ЦСКА. Тот сезон не вскружил голову?
 Спасибо родителям – они воспитали так, что звездной болезни у меня никогда не было. Были здоровые амбиции, хотелось себя показать с лучшей стороны. И армейский опыт, на самом деле, очень помог.

Даже несмотря на то, что, став полноценным игроком ЦСКА, вы провели за команду только один матч?
 Это если брать только чемпионат. Еще несколько игр было в Кубке. Понятно, что мало. Но как пробиться в стартовый состав, когда на воротах Игорь Акинфеев? Пока он будет играть, любому запасному голкиперу ЦСКА придется несладко. Выиграть конкуренцию у Игоря практически невозможно.
Тем не менее, повторюсь, я ни о чем не жалею. В ЦСКА получил бесценный опыт, тренировался и играл рядом с суперпрофессионалами, работал под руководством Валерия Георгиевича Газзаева.

С какими эмоциями покидали ЦСКА?
 Последний год я просил, чтобы меня отпустили. Не хотелось сидеть на скамейке. Сначала оказался в аренде, затем ушел окончательно. У меня никаких обид на ЦСКА точно нет. У самого клуба, может, что-то и осталось. (Улыбается.) Но я благодарен за все. Можно сказать, в душе – армеец, до сих пор переживаю за команду.
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«С ЧЕРЕВЧЕНКО ПОСЛЕ ЕГО ОТЪЕЗДА В ТУЛУ НЕ ОБЩАЛСЯ»

Почему затем не получилось закрепиться в «Анжи»?
 Так в Махачкале тоже была запредельная конкуренция. Пришел Володя Габулов, потом Миша Кержаков. Вот и покатался по арендам.

В 2017 году вы застали крах родной «Кубани». Как ситуация выглядела изнутри?
 Весь сезон задерживали зарплату, долги потихоньку накапливались. В итоге мне так и не заплатили за пять-шесть месяцев. Тем не менее, ребята бойкотов не устраивали, выкладывались по максимуму… При этом не покидало ощущение, что клуб идет к банкротству. Появлялась злость, обида.
Сейчас вот хотят воссоздать клуб под прежним названием. Но при этом не вернули старые долги. Это неправильно, на мой взгляд. Иначе все начнут так «обнуляться». Считаю, раз уж клуб закрыли, то под прежним названием до возмещения всех долгов он играть не имеет права.

У новых учредителей финансовый вопрос уточняли?
 А смысл? Это новое юрлицо. И к клубу как таковому у меня претензий нет. Краснодарский край заслуживает иметь еще одну команду в элите. Пусть развиваются. У желто-зеленых богатые традиции. Но возвращать название клуба, который не рассчитался со своими футболистами, нельзя.

Можно сказать, что в «Балтике» перезапустили свою карьеру?
 Согласен. Благодарен нынешнему главному тренеру «Арсенала» Игорю Черевченко, у которого я отыграл за «Балтику» сезон-2017/18. С руководителями клуба тоже полное понимание. И Калининград мне очень нравится как город. Моей семье здесь комфортно. До моря полчаса езды. До Польшидва часа. Все близко.

Однако и у «Балтики» были финансовые проблемы.
 В сравнении с «Кубанью» это и задержками назвать нельзя. Никакого напряжения в коллективе не наблюдалось.

Черевченко в Тулу не звал?
С момента его ухода в «Арсенал» мы не общались.

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