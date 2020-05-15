Английские футболисты со страха начали массово скупать немецких овчарок

Напомним, 13 мая стало известно о нападении двух грабителей на частный дом в Лондоне, где в тот момент находились вместе со своими девушками Алли и его сводный брат Харри. Футболист получил удар в челюсть. После чего преступники в масках, вооруженные ножами, вынесли из дома пару дорогих часов и ювелирные изделия на сотни тысячи фунтов стерлингов.

Когда Алли, придя в себя, обратился в полицию, след грабителей давно простыл. Поиски злоумышеленников продолжаются до сих пор, но, как показывает практика, очень часто такие преступления в Лондоне остаются нераскрытыми. А ведь это далеко не первое вооруженное ограбление футболистов АПЛ. Всего пару месяцев назад такое же было совершено в доме одноклубника Алли по «Тоттенхэму» бельгийца Яна Вертонгена.

Уже известно, что стоимость украденных у Алли часов составляет 350 тысяч фунтов. И он далеко не единственный в АПЛ любитель показать на публике дорогостоящие мужские аксессуары (как считает следствие, это и стало причиной ограбления - воры выследили футболиста после его вызывающих публикаций в соцсетях). Это привело в панику многих коллег Алли по цеху. Игроки-миллионеры опасаются за свое здоровье и сохранность ценных вещей. Тем более что во время пандемии коронавируса число краж по стране возросло, а сезон-2019/20 будет, вероятно, доигран на нейтральных аренах - значит, кому-то придется надолго оставить свои дома без присмотра.

Выходом из положения видят... покупку собак сторожевых пород, в основном - бельгийских и немецких овчарок. Стоимость элитных особей в среднем составляет 15 тысяч фунтов, но футболисты не жалеют средств и массово обзаводятся новыми питомцами. Причем берут не щенков, а взрослых псов, предварительно прошедших дрессировку.

Так, в «МЮ» овчарками уже обзавелись Поль Погба, Джесси Лингард и Эрон Уан-Биссака. Недавно такая же собака появилась у вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса. И, можно, не сомневаться спрос на сторожевых псов продолжит расти.

Добавим, что власти Великобритании дали добро на возобновление АПЛ-2019/20. Первые после паузы матчи ориентировочно должны пройти 12 июня. Футболисты уже приступили к подготовке. В том числе и Алли, которому не потребовалась реабилитация после ограбления.