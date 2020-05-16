Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать - Советский спорт
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16 мая 2020 07:36ФутболГригорьевская Юлия

Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать

Бывший полузащитник сборной Украины, возглавляющий футбольный профсоюз Нидерландов, в прямом эфире инстаграма Марии Командной не стал лезть за словом в карман.

42-летний уроженец Донецкой области завершил профессиональные выступления в 2012 году в Австралии. Большая часть его карьеры прошла в голландском чемпионате («Витесс», «Камбюр», «Спарта», «Гронинген», «Виллем II»), в 2009-м он со скандалом заглянул в раменский «Сатурн», а еще Левченко снимался в телешоу «Холостяк», участвовал в фотосессии в поддержку ЛГБТ… В общем, тем в беседе с журналисткой Командной было поднято много. Вот некоторые.

ОБ ОБНУЛЕНИИ ГОЛЛАНДСКОГО ЧЕМПИОНАТА

- Принято абсолютно правильное решение. Конечно, когда смотришь на немецкий опыт, кажется, не поспешили ли с решением власти Нидерландов, закрыв футбол до сентября. Но я считаю, не поспешили. Риск заражения для игроков слишком велик. И я видел протокол COVID-19, который готовили для местного чемпионата. Это небо и земля по сравнению с бундеслигой. В Германии все разложили по полочкам, проявили скрупулезность, здесь же – полный непрофессионализм. На таких условиях возобновлять сезон было нельзя. И хорошо, что его не возобновили.

О ВЗГЛЯДЕ ИЗ ГОЛЛАНДИИ НА СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ

- Думаю, статистика смертей у вас занижена. Но не надо думать, что в Европе все только и говорят об этом. Голландцам, в основном интересны свои проблемы. Сейчас пик эпидемии в стране уже пройден. Да здесь и не было таких уж строгих ограничений. Дистанцию строго никто не соблюдал. Это не Турция, где живут мои родители. Там за нарушения карантина могли арестовать.

О РУКОВОДСТВЕ ПРОФСОЮЗОМ

- В Нидерландах футболисты имеют очень серьезное влияние. Скажем, если лига захочет сократить число участников чемпионата с 18 до 16, профсоюз может это решение заблокировать. Ведь это ведет к сокращению высокооплачиваемых рабочих мест. При любых разногласиях с клубами мы жестко высказываем свою точку зрения. Я нахожусь в постоянном контакте с капитанами команд. Именно так, коллегиально, принималось сокращение зарплат на период пандемии. Нигде их не урезали более чем на 20 процентов. И только – для контрактов от 500 тысяч евро в год.

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О СЛУЦКОМ В «ВИТЕССЕ»

- Когда Леонид Викторович приехал работать в Голландию, я критиковал его тактическую схему. Дал интервью на эту тему, еще не познакомившись со Слуцким лично. До сих пор неприятно, что я позволил себе такие высказывания. Потом-то мы встретились лично. Он сам пригласил в клуб. Мы прекрасно пообщались – и пришли к консенсусу. Приятно, когда человек старается смотреть на многие вещи с юмором. Он и в твой адрес может пошутить, и над собой. Такая открытость подкупает… Мне жаль, что Слуцкий покинул «Витесс». Но такова доля любого тренера-иностранца. Если ты перестаешь показывать результат, с тобой прощаются.

О СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ С «САТУРНОМ»

- Я переходил в клуб из Раменского на правах свободного агента, но выяснилось, что за эту сделку было заплачено 400 тысяч евро комиссионных. Была долгая тяжба в CAS. Убедился, что независимость этого суда – миф. Там всегда пытаются найти компромисс, выгодный им. Конкретизировать не могу. Потому что это конфиденциальная информация. В любом случае моей целью было добиться справедливости. Защищать права футболистов давно стало моей работой. И я занимаюсь этим не ради каких-то заработков, а чтобы ребята не попадали в ситуации вроде той, в которой оказался я сам. Если бы меня тогда интересовали деньги, я бы взял то, что мне предлагали. Но справедливость была превыше всего.

О КОРРУПЦИИ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ

- То, что в Европе кажется простым, в России и на Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира – везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан. А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня. Поэтому мне неинтересно жить в России или на Украине. Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание.

ОБ ЛГБТ-СООБЩЕСТВЕ

- Участием в фотосессии в поддержку ЛГБТ хотел показать: для меня все люди равны. Важно, какая у человека суть, а сексуальная жизнь – его личное дело. Знаю двух женщин, которые вместе воспитывают детей. И это никакие не гей-дети. Такие же, как и все остальные. Однако даже в Европе большинство представителей ЛГБТ боятся афишировать свои отношения. Если брать футбол, я знаю судей, игроков, которые вне поля говорят о том, что геи, но не придают этому публичной огласки. И их нельзя за это осуждать. Мы же не кричим о своей гетеросексуальности. Почему же они должны в чем-то признаваться? В Голландии, к счастью, общество очень толерантно. Никто не забрасывает однополые пары камнями. Люди достаточно просвещены, чтобы понимать: двое мужчин могут испытывать чувства друг к другу. Это нормально. А в некоторых других культурах мы видим агрессию, полное неприятие. Для России и Украины, к сожалению, это пока тоже характерно.

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ОБ АТЕИЗМЕ

- Да, в соцсетях я заявил, что считаю себя атеистом. Но при этом я уважаю верующих. Просто надо разграничивать веру и религию. Когда смотришь на некоторых священнослужителей, диву даешься роскоши, которой они себя окружают. Это не ко всем, конечно, относится. Среди церковников полно достойных людей. Однако для истинной веры, на мой взгляд, церковь не обязательна. Ведь зачастую она манипулирует сознанием прихожан в своих интересах вместо того, чтобы направлять их на путь истинный.

О ШОУ «ХОЛОСТЯК»

- Это было давно и неправда. Мне предложили, я согласился. Интересный опыт. Но точно не какая-то важная часть жизни. Делал это ради развлечения. Тогда мне этого хотелось.

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