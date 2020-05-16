Характер нордический, беспощадны к врагам. Рейтинг ненависти немецкого футбола

«БАВАРИЯ», 1-е место, 55 очков

У самого успешного немецкого клуба сразу два дерби: «баварским» называют матчи «Баварии» против «Нюрнберга», «мюнхенским» - ее встречи с «Мюнхеном 1860». И до 1970-х годов прошлого века нынешний суперклуб чаще смотрел на соседей снизу вверх… Для болельщиков эти разборки актуальны до сих пор. Но проблема в том, что «Нюрнберг» нынче играет во второй бундеслиге, а «Мюнхен 1860» - в третьей. Так что на первый план в последние десятилетия вышло «немецкое класико» - игры «Баварии» против дортмундской «Боруссии». Если бы сейчас на стадион пускали зрителей, предстоящий 26 мая поединок двух клубов, прибравших 21 чемпионский титул бундеслиги из последних 25, получился бы огненным. История противостояния знает массу запоминающихся эпизодов: однажды дошло до того, что Оливер Кан вцепился зубами в лицо Хайко Херрлиха. Луис Суарес отдыхает!

«БОРУССИЯ» Д, 2-е место, 51 очко

Соперничество с «Баварией» - это, конечно, очень важно. И дортмундцам, безусловно, было очень приятно выиграть в 1997 году финал Лиги чемпионов у «Ювентуса» в логове врага – на домашнем для мюнхенцев «Олимпиаштадионе». Но все же главными в сезоне для «Боруссии» считаются игры с «Шальке» в рамках так называемого «рурского дерби». Это всегда жара с непредсказуемым исходом. Чего стоит матч 2017 года, когда «Шальке» спас ничью (4:4), уступая к 61-й минуте 0:4? Очередную серию безумного противостояния мы увидим сегодня. В истории бундеслиги «Боруссия» имеет перевес в одну победу. Если же брать все официальные матчи, то уверенно лидирует клуб из Гельзенкирхена (60-52).

«ЛЕЙПЦИГ», 3-е место, 50 очков

Один из флагманов современной бундеслиги появился на свет 11 лет назад, когда концерн «Ред Булл» купил лицензию у скромной лейпцигской команды «Маркранштедт». С тех пор «Лейпциг» прошел путь от оберлиги до четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграет в августе 2020 года. А врагами детища «Ред Булла» можно считать всю Германию. В этой стране не любят клубы-нувориши, существующие на спонсорские деньги. Против создания «Лейпцига» фанаты устраивали акции с уничтожением рекламных щитов и распылением гербицидов на футбольном поле. Впрочем, «Ред Буллу» все равно не позволили нарушить действующее в бундеслиге правило «50+1». Концерну принадлежат лишь 49 процентов акций клуба.

«БОРУССИЯ» М, 4-е место, 49 очков

Один из самых титулованных немецких клубов всегда по-особому настраивается на «Баварию» и «тезку» из Дортмунда. Но нет для Менхенгладбаха более злого врага, чем «Кельн». Взаимная ненависть болельщиков тянется с 1964 года, когда легендарный игрок и тренер кельнского клуба Хеннес Вайсвайлер возглавил «Боруссию». Интересно, что талисман «Кельна» носит имя Хеннес, а домашняя арена менхенгладбахцев находится на аллее имени Вайсвайлера. Самый памятный эпизод противостояния случился в 1978 году. Тогда в последнем туре «Боруссия» одержала рекордную победу в истории бундеслиги (12:0 над Дортмундом), но по разности мячей (+42 против +45) все равно уступила чемпионский титул «Кельну», который в своем матче разгромил «Санкт-Паули» 5:0. Представляете, как это было обидно?

«БАЙЕР», 5-е место, 47 очков

Если «Лейпциг» в Германии откровенно недолюбливают, то над «Байером» принято смеяться. Прозвище клуба из Леверкузена – «Неверкузен» от слова never («никогда»), так как вполне благополучная команда даже во времена своего расцвета так и не сподобилась добыть чемпионский титул. С 1997 по 2002 год «Байер» четырежды финишировал в бундеслиге вторым и проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу». Географическим соперником «аспириновых» можно считать «Кельн». Но эта дуэль, конечно, не идет ни в какое сравнения с описанным выше противостоянием «козлов» с Менхенгладбахом.

«ШАЛЬКЕ», 6-е место, 37 очков

Акции клуба из Гельзенкирхена, который спонсирует наш «Газпром», распределены между более чем 155 тысячами болельщиков, что делает «Шальке» четвертой по величине футбольной организацией мира после «Бенфики», «Спортинга» и «Баварии». Легко представить себе, сколько энергии способна выплеснуть такая болельщиков в рурском дерби. Даже в режиме онлайн.

«ВОЛЬФСБУРГ», 7-е место, 36 очков

Чемпионы Германии 2009 года почти ни у кого в бундеслиге не вызывают сильных чувств. Болельщицкую базу «Вольфсбурга» формируют работники концерна «Фольксваген». И они тоже ведут себя в отношении соперников весьма миролюбиво.

«ФРАЙБУРГ», 8-е место, 36 очков

Один из старейших немецких клубов (создан 116 лет назад) славится многочисленными перемещениями между первой и второй бундеслигами. В таком режиме обзавестись принципиальными соперниками сложно. Можно, конечно, вспомнить «баденское дерби» против «Карлсруэ». Но где сейчас этот «Карлсруэ»? В зоне вылета из второй бундеслиги в третью…

«ХОФФЕНХАЙМ», 9-е место, 35 очков

С тех пор, как в этот скромный клуб в 2008 году вложился миллиардер Дитмар Хопп, «Хоффенхайм» стал предметом нападок болельщиков многих команд. Но речь не идет о противостоянии фанатов. Просто таких людей, как Хопп, в немецком футболе на дух не переносят.

«КЕЛЬН», 10-е место, 32 очка

О противостояниях с участием «козлов» сказано выше. Добавить нечего.

«УНИОН», 11-е место, 30 очков

Во времена ГДР главным оппонентом «Униона» было, конечно же, берлинское «Динамо». А еще – «Ганза». Во второй бундеслиге фанаты столичного клуба особенно ненавидели «Лейпциг», устраивая акции протеста против выскочек. Это противостояние продолжилось и после выхода «Униона» в высший дивизион. А вот дерби против «Герты» особо горячим назвать нельзя. Хотя дебютантам бундеслиги, конечно, принципиально завершить сезон-2019/20 выше соседей.

«АЙНТРАХТ», 12-е место, 28 очков

Гессенское дерби против «Дармштадта» может стать актуальным, если «Айнтрахт» опустится во вторую бундеслигу. Но это вряд ли.

«ГЕРТА», 13-е место, 28 очков

В Берлине хотят создать суперклуб. Тогда, возможно, появятся и суперпротивостояния. А пока «старая дама», как называют команду в Германии, довольствуется не самыми горячими дерби против «Униона».

«АУГСБУРГ», 14-е место, 27 очков

Для этой баварской команды нет соперника принципиальней «Мюнхена 1860». Совместно они установили вечный рекорд второй бундеслиги, когда их матч 1973 года собрал на «Олимпиаштадионе» под 100 тысяч болельщиков. Примерно четверть из них прибыли из Аугсбурга, устроив на трассе 40-киломеровую пробку. Многие фанаты попали на стадион без билетов. И чудо, что в такой толчее никто не погиб.

«МАЙНЦ», 15-е место, 26 очков

Географически «Майнц» соперничает с «Айнтрахтом». Но без перегибов.

«ФОРТУНА», 16-е место, 22 очка

«Кельн» и «Байер» можно считать для команды из Дюссельдорфа принципиальными оппонентами, но львиную долю агрессии фанаты выплескивают на «Баварию». Гегемона бундеслиги здесь всегда ждет очень жаркий прием. Поэтому мюнхенцы так ненавидят выезды в гости к «Фортуне», которая регулярно создает им проблемы.

«ВЕРДЕР», 17-е место, 18 очков

Главный враг бременцев – «Гамбург» - обретается сейчас во второй бундеслиге. И не исключено, команды сойдутся в матчах за право выступить в первой бундеслиге следующего сезона. «Динозавры» как раз идут в своем дивизионе на третьем (стыковом) месте, а «музыканты» вполне могут оказаться по итогам сезона на 16-м… Соперничество Бремена и Гамбурга, разделенных сотней километров, уходит корнями в средние века, когда два города боролись за гегемонию в северной Германии. Матчи команд именуют северным дерби (Nordderby). Всего их было 154. А в 2019-м «Вердер» и «Гамбург» сыграли друг против друга четырежды за 18 дней! Тогда их пути пересеклись в полуфинале Кубка УЕФА, решающий матч которого бременцы проиграли потом «Шахтеру».

«ПАДЕРБОРН», 18-е место, 16 очков

До середины 1980-х в вестфальском городе Падерборн было две футбольные команды - «Нойхаус» и ФК «Падерборн». Они-то и рубились друг с другом за пальму первенства. А закончилось все их объединением. Причем первый дал новому образованию дату основания (1907 год), а второй – название. Так появился «Падерборн 07», который с тех пор особо ни с кем не враждует, но и звезд с неба не хватает.