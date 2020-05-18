ЦСКА всегда будет первым. 15 лет назад армейский клуб выиграл Кубок УЕФА - Советский спорт
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18 мая 2020 09:00ФутболФедоровский Александр

ЦСКА всегда будет первым. 15 лет назад армейский клуб выиграл Кубок УЕФА

18 мая 2005 года красно-синие впервые в новой истории клубного футбола России стали обладателями еврокубка. «Советский спорт» вспоминает, как это было.

Заголовок этой статьи в последние годы чаще можно услышать в несколько ироничном срезе. И правда, дела у ЦСКА идут не очень хорошо, но в данном контексте фраза вполне уместна и точна. 18 мая 2005 года ЦСКА окончательно и бесповоротно стал первым в истории. Шесть побед «Спартака» на групповой стадии Лиги чемпионов – успех крутой, но локальный. Золотой еврокубковый дубль «Зенита» это, безусловно, похлеще будет, но случился он три года спустя после триумфа команды Валерия Газзаева.

Автор этой публикации небезосновательно считает себя косвенно причастным к триумфу российского клуба. Причина более чем весома – я имел честь присутствовать на первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА играл против шотландского «Рейнджерс». Примерно тогда все и начиналось.

Иржи Ярошик забил в той встрече победный мяч (считаю чеха первым по-настоящему крутым легионером в российском чемпионате), в ответном матче гости сыграли вничью и пробились в основной турнир. Для выхода из группы ЦСКА не хватило всего одного очка. Как показали дальнейшие события – это как раз тот случай, когда худа без добра не бывает.

В начале 2005 года Ярошик покинул ЦСКА и отправился в «Челси». Все дальнейшее, как говорилось в классике, происходило уже без него. Я предлагаю вам вспомнить все ответные матчи армейцев в победном Кубке УЕФА, начиная с 1/16 финала и заканчивая феерическим камбэком на стадионе «Жозе Алваладе».

СУДЬЯ, КУПИ ОЧКИ!

1/16 финала
«Бенфика» – ЦСКА - 1:1 (первый матч - 0:2)

Первые же ракурсы ретро-видео вгоняют в дрожь. В кадрах по очереди возникают малюсенький и смешной Ману Фернандеш, и сам Джованни Трапаттони! Ну, здравствуй, прошлая жизнь. Старик Трап в этом матче ничего не смог придумать, а в сезоне «Бенфика» довольствовалась победой в национальном чемпионате.

«Плюс два» для ответного матча в гостях – расклад тревожный. Пропускаешь один – и может начаться внеплановая истерика. Но почти всю игру «Бенфика» палила из-за пределов штрафной, что не стало большой проблемой для противника.

Проблемой стало то, что сначала первый, а затем второй помощник рефери исправно фиксировали офсайд у Вагнера Лава там, где его не могло быть и близко. В какой-то момент все это надоело Сергею Игнашевичу. Он просто исполнил шедевр, к которому оказались причастны Даниэл Карвальо и Евгений Алдонин. На это надо смотреть и кайфовать.

«Зря в свое время я не пошел в бильярд» молча думал Игнашевич, бежал в оборону и не улыбался.

ЭТА НОГА – ТОГО, КОГО НАДО НОГА

1/8 финала
ЦСКА – «Партизан» 2:0 (первый матч 1:1)

Краснодар, стадион «Кубань». В самом деле, где же еще играть в такое время года? Как это по-нашему… ЦСКА начал мощно, в первую четверть часа мог забивать не единожды, но потом, видимо, решил несколько перевести дух. Сербы пару раз огрызнулись, не более.

После перерыва к воротам убежал Карвальо (браво, Вагнер) и вот мне интересен такой момент: о чем думали болельщики ЦСКА когда Даниэл, уже перед пустыми воротами находясь и имея мяч под правой, пытался для удара вывернуть левую ногу? Феерический эпизод.

А пенальти в исполнении Вагнера? С этим компонентом отношения у бразильца всегда были достаточно тернистыми, и исполнение удара с точки в этой игре я считаю каноническим. Да, Вагнер забил. Но каким образом он это сделал – детям лучше не смотреть.

Пока сербы психовали до, во время и после пенальти это вылилось в два удаления. ЦСКА, понятно, посчитал дело решенным и едва не угодил в неуправляемую концовку. Спас Юрий Жирков, выбив мяч с линии пустых ворот.

ГАЗЗАЕВ НЕРВНИЧАЕТ

1/4 финала
«Осер» ЦСКА 2:0 (первый матч 0:4)

Первый и последний раз в розыгрыше задергался Газзаев. ЦСКА получил ранний гол, и к середине первого тайма тренер снял с игры Юриса Лайзанса и Ивицу Олича вместо них вышли на поле злой Алдонин и креативный Карвальо. В этом матче бразилец снова напомнил, что нога у него, к сожалению, только одна, выглядело это порой откровенно чудовищно, но вся соль в том, что та самая единственная левая нога Карвальо еще пригодится.

Тот сезон в «Осере» стал последним для Ги Ру. Великан, глыба, монумент, памятник, стена – на все эти штуковины французский тренер никогда не был похож, но это не помешало с двумя небольшими перерывами возглавлять одну команду на протяжении 40 лет.

В ФИНАЛ ЗА ЧАС

1/2 финала

ЦСКА – «Парма» 3:0 (первый матч 0:0)

В начале встречи случилось непоправимое: Карвальо забил правой ногой. На повторе хорошо видно, что главной его задачей в тот момент было максимально плотно попасть по мячу. Не целясь. Получилось эффектно.

Отрезок с 9-й по 53-ю минуту, я считаю, был самым неприятным для ЦСКА не только в матче, но и на протяжении всего розыгрыша. Ведь если забивала «Парма» – в финал проходила уже она. Другое дело, что моментов у итальянцев почти не было – видимо, уже готовились к будущему банкротству и последующему бардаку, но все равно было как-то тревожно. Во втором тайме Карвальо вспомнил про свою левую и забил, а потом ей же навесил на голову Василия Березуцкого. Финал!

НАШИ В ИСПАНИИ

Финал
«Спортинг» – ЦСКА 1:3 (1:1)
Голы: Рожерио, 29 1:0. А. Березуцкий, 56 1:1. Жирков, 65 1:2. Вагнер Лав, 75 1:3.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, В. Березуцкий, Карвальо (Шемберас, 82), Жирков, Алдонин (Гусев, 86), Рахимич, Олич (Красич, 67), Вагнер Лав.

Здесь я буду краток. Просто лишь скажу, что после первого тайма мне хотелось убить Вагнера. А сейчас я просто передам слово своему старинному другу Алексею, который наблюдал за главным матчем своей команды не где-нибудь, а фактически в тылу врага. Что там от Испании, от Португалии? Рукой подать. В одном из курортных баров все и происходило.

Все правильно, Леш?
 Не совсем. Смотрел матч в номере, в бар спускался только за лекарствами.

О чем думал в день игры?
 Старался не думать о матче. Прекрасная погода, туристические прогулки, прохладительные напитки. К началу матча я был в оптимальной форме. Потому и опоздал к стартовому свистку.

На фарт?
 Может быть и на фарт, но получилось не очень. Включаю телевизор – и мы пропускаем. Сразу успокоился. Но когда после перерыва сравняли, то тут уже себя помню плохо. К тому же пришлось срочно увеличивать дозу и частоту приема специальных микстур.

Что было после финала?
 Нарядился как положено, во все правильные цвета – и сразу в бар. Встречали как героя.

Угощения от заведения были?
 Обязательно. Подходили иностранцы, обнимали, поздравляли и на хорошем английском, бодром испанском и ломаном эстонском задавали всего два вопроса: «Как называется ваша команда?» и «Это у вас первый раз?»

Надо полагать, что спал после финала хорошо?
 Как бревно. Надо было набираться сил – ведь всего через четыре дня ЦСКА предстояло в календарном матче переигрывать «Спартак». Что и было сделано.

…Вот так это было. Можно сколько угодно спорить о том, будет или не будет ЦСКА первым в будущем, но он совершенно точно становился первым в прошлом. Это надо знать и это стоит ценить, так как за 30 лет новой истории футбольной России у наших клубов всего три еврокубковых трофея. Даже не три, а два с половиной. Результат, согласитесь, не слишком веселый.

А тогда, в 2005 году, ЦСКА действительно стал первым. И это навсегда.

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