ЦСКА всегда будет первым. 15 лет назад армейский клуб выиграл Кубок УЕФА

Заголовок этой статьи в последние годы чаще можно услышать в несколько ироничном срезе. И правда, дела у ЦСКА идут не очень хорошо, но в данном контексте фраза вполне уместна и точна. 18 мая 2005 года ЦСКА окончательно и бесповоротно стал первым в истории. Шесть побед «Спартака» на групповой стадии Лиги чемпионов – успех крутой, но локальный. Золотой еврокубковый дубль «Зенита» – это, безусловно, похлеще будет, но случился он три года спустя после триумфа команды Валерия Газзаева.

Автор этой публикации небезосновательно считает себя косвенно причастным к триумфу российского клуба. Причина более чем весома – я имел честь присутствовать на первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА играл против шотландского «Рейнджерс». Примерно тогда все и начиналось.

Иржи Ярошик забил в той встрече победный мяч (считаю чеха первым по-настоящему крутым легионером в российском чемпионате), в ответном матче гости сыграли вничью и пробились в основной турнир. Для выхода из группы ЦСКА не хватило всего одного очка. Как показали дальнейшие события – это как раз тот случай, когда худа без добра не бывает.

В начале 2005 года Ярошик покинул ЦСКА и отправился в «Челси». Все дальнейшее, как говорилось в классике, происходило уже без него. Я предлагаю вам вспомнить все ответные матчи армейцев в победном Кубке УЕФА, начиная с 1/16 финала и заканчивая феерическим камбэком на стадионе «Жозе Алваладе».

СУДЬЯ, КУПИ ОЧКИ!

1/16 финала

«Бенфика» – ЦСКА - 1:1 (первый матч - 0:2)

Первые же ракурсы ретро-видео вгоняют в дрожь. В кадрах по очереди возникают малюсенький и смешной Ману Фернандеш, и сам Джованни Трапаттони! Ну, здравствуй, прошлая жизнь. Старик Трап в этом матче ничего не смог придумать, а в сезоне «Бенфика» довольствовалась победой в национальном чемпионате.

«Плюс два» для ответного матча в гостях – расклад тревожный. Пропускаешь один – и может начаться внеплановая истерика. Но почти всю игру «Бенфика» палила из-за пределов штрафной, что не стало большой проблемой для противника.

Проблемой стало то, что сначала первый, а затем второй помощник рефери исправно фиксировали офсайд у Вагнера Лава там, где его не могло быть и близко. В какой-то момент все это надоело Сергею Игнашевичу. Он просто исполнил шедевр, к которому оказались причастны Даниэл Карвальо и Евгений Алдонин. На это надо смотреть и кайфовать.

«Зря в свое время я не пошел в бильярд» – молча думал Игнашевич, бежал в оборону и не улыбался.

ЭТА НОГА – ТОГО, КОГО НАДО НОГА

1/8 финала

ЦСКА – «Партизан» – 2:0 (первый матч – 1:1)

Краснодар, стадион «Кубань». В самом деле, где же еще играть в такое время года? Как это по-нашему… ЦСКА начал мощно, в первую четверть часа мог забивать не единожды, но потом, видимо, решил несколько перевести дух. Сербы пару раз огрызнулись, не более.

После перерыва к воротам убежал Карвальо (браво, Вагнер) и вот мне интересен такой момент: о чем думали болельщики ЦСКА когда Даниэл, уже перед пустыми воротами находясь и имея мяч под правой, пытался для удара вывернуть левую ногу? Феерический эпизод.

А пенальти в исполнении Вагнера? С этим компонентом отношения у бразильца всегда были достаточно тернистыми, и исполнение удара с точки в этой игре я считаю каноническим. Да, Вагнер забил. Но каким образом он это сделал – детям лучше не смотреть.

Пока сербы психовали до, во время и после пенальти – это вылилось в два удаления. ЦСКА, понятно, посчитал дело решенным и едва не угодил в неуправляемую концовку. Спас Юрий Жирков, выбив мяч с линии пустых ворот.

ГАЗЗАЕВ НЕРВНИЧАЕТ

1/4 финала

«Осер» – ЦСКА – 2:0 (первый матч – 0:4)

Первый и последний раз в розыгрыше задергался Газзаев. ЦСКА получил ранний гол, и к середине первого тайма тренер снял с игры Юриса Лайзанса и Ивицу Олича – вместо них вышли на поле злой Алдонин и креативный Карвальо. В этом матче бразилец снова напомнил, что нога у него, к сожалению, только одна, выглядело это порой откровенно чудовищно, но вся соль в том, что та самая единственная левая нога Карвальо еще пригодится.

Тот сезон в «Осере» стал последним для Ги Ру. Великан, глыба, монумент, памятник, стена – на все эти штуковины французский тренер никогда не был похож, но это не помешало с двумя небольшими перерывами возглавлять одну команду на протяжении 40 лет.

В ФИНАЛ ЗА ЧАС

1/2 финала

ЦСКА – «Парма» – 3:0 (первый матч – 0:0)

В начале встречи случилось непоправимое: Карвальо забил правой ногой. На повторе хорошо видно, что главной его задачей в тот момент было максимально плотно попасть по мячу. Не целясь. Получилось эффектно.

Отрезок с 9-й по 53-ю минуту, я считаю, был самым неприятным для ЦСКА не только в матче, но и на протяжении всего розыгрыша. Ведь если забивала «Парма» – в финал проходила уже она. Другое дело, что моментов у итальянцев почти не было – видимо, уже готовились к будущему банкротству и последующему бардаку, но все равно было как-то тревожно. Во втором тайме Карвальо вспомнил про свою левую и забил, а потом ей же навесил на голову Василия Березуцкого. Финал!

НАШИ В ИСПАНИИ

Финал

«Спортинг» – ЦСКА – 1:3 (1:1)

Голы: Рожерио, 29 – 1:0. А. Березуцкий, 56 – 1:1. Жирков, 65 – 1:2. Вагнер Лав, 75 – 1:3.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, В. Березуцкий, Карвальо (Шемберас, 82), Жирков, Алдонин (Гусев, 86), Рахимич, Олич (Красич, 67), Вагнер Лав.

Здесь я буду краток. Просто лишь скажу, что после первого тайма мне хотелось убить Вагнера. А сейчас я просто передам слово своему старинному другу Алексею, который наблюдал за главным матчем своей команды не где-нибудь, а фактически в тылу врага. Что там от Испании, от Португалии? Рукой подать. В одном из курортных баров все и происходило.

– Все правильно, Леш?

– Не совсем. Смотрел матч в номере, в бар спускался только за лекарствами.

– О чем думал в день игры?

– Старался не думать о матче. Прекрасная погода, туристические прогулки, прохладительные напитки. К началу матча я был в оптимальной форме. Потому и опоздал к стартовому свистку.

– На фарт?

– Может быть и на фарт, но получилось не очень. Включаю телевизор – и мы пропускаем. Сразу успокоился. Но когда после перерыва сравняли, то тут уже себя помню плохо. К тому же пришлось срочно увеличивать дозу и частоту приема специальных микстур.

– Что было после финала?

– Нарядился как положено, во все правильные цвета – и сразу в бар. Встречали как героя.

– Угощения от заведения были?

– Обязательно. Подходили иностранцы, обнимали, поздравляли и на хорошем английском, бодром испанском и ломаном эстонском задавали всего два вопроса: «Как называется ваша команда?» и «Это у вас первый раз?»

– Надо полагать, что спал после финала хорошо?

– Как бревно. Надо было набираться сил – ведь всего через четыре дня ЦСКА предстояло в календарном матче переигрывать «Спартак». Что и было сделано.

…Вот так это было. Можно сколько угодно спорить о том, будет или не будет ЦСКА первым в будущем, но он совершенно точно становился первым в прошлом. Это надо знать и это стоит ценить, так как за 30 лет новой истории футбольной России у наших клубов всего три еврокубковых трофея. Даже не три, а два с половиной. Результат, согласитесь, не слишком веселый.

А тогда, в 2005 году, ЦСКА действительно стал первым. И это навсегда.