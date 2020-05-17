Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд! Месси и Роналду в этом году до 40 вряд ли дотянут

Напомним, перед паузой в сезоне 31-летний поляк пропустил несколько матчей из-за травмы. Однако во время пандемии у него появилась возможность подлечиться - и в первом же матче «Баварии» после перерыва Левандовски занял привычное место в стартовом составе.
В соперники мюнхенцам по 26-му туру бундеслиги достался столичный «Унион», в ворота которого в первом круге супербомбардир «Баварии» забил победный мяч (2:1). На этот раз Левандовски открыл счет в матче на 40-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол на Леоне Горетцке.
Этот гол стал для Левандовски 26-м в бундеслиге-2019/20. А во всех турнирах этого сезона он отличился 40-й раз, проведя 34 матча! Особенно поражает его средняя результативность в Лиге чемпионов - 1,83 гола за игру (11 в 6). Разумеется, поляк лидирует в списках лучших бомбардиров чемпионата Германии (отрыв от Тимо Вернера - 5 мячей) и ЛЧ (там на один гол от него отстает другой представитель бундеслиги - Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», который, кстати, тоже отличился в 26-м туре).
Рубеж в 40 голов за сезон Левандовски достиг в пятом сезоне подряд, хотя до этого ни разу столько не забивал. Лучшие показатели в европейском футболе XXI века демонстрировали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец добирался до отметки 40 мячей в десяти предыдущих сезонах за «Барселону», а португалец - в восьми кряду перед уходом из «Реала» в «Ювентус» в 2018-м.
Однако в этом году ни Месси, ни Роналду до 40 голов, скорее всего, не доберутся. Лидер «Барсы» пока отличился 24 раза, а его извечный соперник - 25. Зато Левандовски оборотов не снижает и уж точно превзойдет свой персональный рекорд, который составляет 43 мяча и был установлен в сезоне-2016/17.
Сезоны Левандовски с 40 и более голами
2015/16 - 42
2016/17 - 43
2017/18 - 41
2018/19 - 40
2019/20 - 40 (минимум)
Сезоны Месси с 40 и более голами
2009/10 - 47
2010/11 - 53
2011/12 - 73
2012/13 - 60
2013/14 - 41
2014/15 - 58
2015/16 - 41
2016/17 - 54
2017/18 - 45
2018/19 - 51
Сезоны Роналду с 40 и более голами
2007/08 - 42*
2010/11 - 53
2011/12 - 60
2012/13 - 55
2013/14 - 51
2014/15 - 61
2015/16 - 51
2016/17 - 42
2017/18 - 44
* В составе «МЮ». Остальные сезоны - в «Реале».