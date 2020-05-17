Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд! Месси и Роналду в этом году до 40 вряд ли дотянут - Советский спорт
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17 мая 2020 20:28ФутболСергеев Иван

Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд! Месси и Роналду в этом году до 40 вряд ли дотянут

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил возвращение в строй после травмы очередным мячом.

Напомним, перед паузой в сезоне 31-летний поляк пропустил несколько матчей из-за травмы. Однако во время пандемии у него появилась возможность подлечиться - и в первом же матче «Баварии» после перерыва Левандовски занял привычное место в стартовом составе.

В соперники мюнхенцам по 26-му туру бундеслиги достался столичный «Унион», в ворота которого в первом круге супербомбардир «Баварии» забил победный мяч (2:1). На этот раз Левандовски открыл счет в матче на 40-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол на Леоне Горетцке.

Этот гол стал для Левандовски 26-м в бундеслиге-2019/20. А во всех турнирах этого сезона он отличился 40-й раз, проведя 34 матча! Особенно поражает его средняя результативность в Лиге чемпионов - 1,83 гола за игру (11 в 6). Разумеется, поляк лидирует в списках лучших бомбардиров чемпионата Германии (отрыв от Тимо Вернера - 5 мячей) и ЛЧ (там на один гол от него отстает другой представитель бундеслиги - Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», который, кстати, тоже отличился в 26-м туре).

Рубеж в 40 голов за сезон Левандовски достиг в пятом сезоне подряд, хотя до этого ни разу столько не забивал. Лучшие показатели в европейском футболе XXI века демонстрировали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец добирался до отметки 40 мячей в десяти предыдущих сезонах за «Барселону», а португалец - в восьми кряду перед уходом из «Реала» в «Ювентус» в 2018-м.

Однако в этом году ни Месси, ни Роналду до 40 голов, скорее всего, не доберутся. Лидер «Барсы» пока отличился 24 раза, а его извечный соперник - 25. Зато Левандовски оборотов не снижает и уж точно превзойдет свой персональный рекорд, который составляет 43 мяча и был установлен в сезоне-2016/17.

Сезоны Левандовски с 40 и более голами

2015/16 - 42

2016/17 - 43

2017/18 - 41

2018/19 - 40

2019/20 - 40 (минимум)

Сезоны Месси с 40 и более голами

2009/10 - 47

2010/11 - 53

2011/12 - 73

2012/13 - 60

2013/14 - 41

2014/15 - 58

2015/16 - 41

2016/17 - 54

2017/18 - 45

2018/19 - 51

Сезоны Роналду с 40 и более голами

2007/08 - 42*

2010/11 - 53

2011/12 - 60

2012/13 - 55

2013/14 - 51

2014/15 - 61

2015/16 - 51

2016/17 - 42

2017/18 - 44

* В составе «МЮ». Остальные сезоны - в «Реале».

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