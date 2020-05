До пандемии «Баварию» считали фаворитом Лиги чемпионов. В Берлине мы увидели тень той «машины»

До паузы «Бавария» действительно виделась многим не только будущим чемпионом Германии (несмотря на всего четырехочковое преимущество над дортмундской «Боруссией»), но и, пожалуй, главным фаворитом Лиги чемпионов. С появлением на тренерском мостике бывшего ассистента Йоахима Лева в сборной Флика игра мюнхенцев заиграла яркими красками. Результативная, сбалансированная, воодушевленная команда, располагающая прекрасными мастерами, находящимися в великолепной форме... Тем интереснее было узнать, какой «Бавария» предстанет теперь, и вправе ли мы ждать от нее такого же перфоманса, как двумя месяцами ранее.

Дебютант бундеслиги «Унион» подходил для «теста» как нельзя лучше. Перед матчем Флик рассказал о том, что после перерыва главным для команд окажется максимально быстро адаптироваться к новым условиям – не только пустым трибунам и пошагово регламентированным действиям футболистов в дни матчей, но и специфическим тренировкам, контакт игроков в которых сведен к минимуму. Но самыми важными были его слова о том, что «Бавария» интенсивно тренировалась и, по его ощущениям, находится в хорошей физической форме. Это ему и предстояло доказать на уютной и пустой 22-тысячной берлинской арене «Ан дер Альтен Ферстерай», три из четырех трибун которой до сих пор остаются стоячими.

Флик к этому матчу потерял по одному исполнителю в каждой линии – защитника Никласа Зюле, полузащитника Корентена Толиссо и крайнего нападающего Филиппе Коутиньо. Но все это ничего не значит по сравнению с долгожданным возвращением лучшего центрфорварда нынешнего сезона во всей Европе Роберта Левандовски. Предыдущий раз поляк выходил на поле в рамках бундеслиги аж три месяца назад, 21 февраля против «Падерборна» (3:2, дубль). Как и ожидалось, с первых минут Левандовски занял привычную позицию и первый удар нанес уже через две минуты после стартового свистка, заработав угловой.

Вообще, состав гостей ничем не удивил. Привычные 4-2-3-1 с тройкой атакующих игроков под Левандовски – Сержем Гнабри, Леоном Горетцкой и лучшим ассистентом чемпионата (16 передач в 25 матчах) Томасом Мюллером, проводящим едва ли не лучший сезон в карьере. Также отметим, что номинально крайний защитник Давид Алаба появился у «Баварии» в центре обороны, а место в воротах занял Мануэль Нойер, который никак не может договориться с клубом о продлении контракта.

Несмотря на абсолютное превосходсво в классе, стратегического преимущества в игре у «Баварии» не было. Да, мюнхенцы много владели мячом (66 процентов в первом тайме), но плохо продвигали этот мяч вперед, с игры почти не доставляя его в штрафную. Отсутствие игровой практики бросалось в глаза. То Йозуа Киммих забросит в зону, где нет никого из партнеров, то Тьяго Алькантара, переводя мяч на противоположный фланг, пульнет в аут, то Мюллер ошибется в банальном вбрасывании из-за боковой. В немалой степени стерильности этого владения способствовал и проигрыш большинства единоборств.

С игры острота возникала только после фланговых прорывов крайнего защитника Альфонсо Дэвиса, за которым не всегда успевали оппоненты. За первый тайм канадец совершил несколько перспективных прострелов, но партнеры до них не добирались. То защитники прервут, то Левандовски проскочит, а Мюллер не успеет...

В первые 45 минут мюнхенцы дважды поразили ворота Рафала Гикевича, но в обоих случаях после стандартов. Сначала Горетцка здорово сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи углового, Гнабри перевел его в центр вратарской, откуда Мюллер классически подставил ногу. Горетцка не удержался и на радостях обнял партнера (что запрещено), однако после продолжительного просмотра повторов VAR этот мяч отменил.

Abseits Ja Nein #FCUFCB #fcbayern #Bundesliga



OFFSIDE YES OR NO pic.twitter.com/hNfLOpOAU9