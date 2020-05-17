До пандемии «Баварию» считали фаворитом Лиги чемпионов. В Берлине мы увидели тень той «машины» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 мая 2020 21:13ФутболЗибрак Артем

До пандемии «Баварию» считали фаворитом Лиги чемпионов. В Берлине мы увидели тень той «машины»

В 26-м туре бундеслиги команда Ханса-Дитера Флика добилась уверенной победы над «Унионом», но и близко не показала мартовской формы.

БУНДЕСЛИГА КАК ПОДГОТОВКА К ЛИГЕ

До паузы «Бавария» действительно виделась многим не только будущим чемпионом Германии (несмотря на всего четырехочковое преимущество над дортмундской «Боруссией»), но и, пожалуй, главным фаворитом Лиги чемпионов. С появлением на тренерском мостике бывшего ассистента Йоахима Лева в сборной Флика игра мюнхенцев заиграла яркими красками. Результативная, сбалансированная, воодушевленная команда, располагающая прекрасными мастерами, находящимися в великолепной форме... Тем интереснее было узнать, какой «Бавария» предстанет теперь, и вправе ли мы ждать от нее такого же перфоманса, как двумя месяцами ранее.

Дебютант бундеслиги «Унион» подходил для «теста» как нельзя лучше. Перед матчем Флик рассказал о том, что после перерыва главным для команд окажется максимально быстро адаптироваться к новым условиям – не только пустым трибунам и пошагово регламентированным действиям футболистов в дни матчей, но и специфическим тренировкам, контакт игроков в которых сведен к минимуму. Но самыми важными были его слова о том, что «Бавария» интенсивно тренировалась и, по его ощущениям, находится в хорошей физической форме. Это ему и предстояло доказать на уютной и пустой 22-тысячной берлинской арене «Ан дер Альтен Ферстерай», три из четырех трибун которой до сих пор остаются стоячими.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕВАНДОВСКИ

Флик к этому матчу потерял по одному исполнителю в каждой линии – защитника Никласа Зюле, полузащитника Корентена Толиссо и крайнего нападающего Филиппе Коутиньо. Но все это ничего не значит по сравнению с долгожданным возвращением лучшего центрфорварда нынешнего сезона во всей Европе Роберта Левандовски. Предыдущий раз поляк выходил на поле в рамках бундеслиги аж три месяца назад, 21 февраля против «Падерборна» (3:2, дубль). Как и ожидалось, с первых минут Левандовски занял привычную позицию и первый удар нанес уже через две минуты после стартового свистка, заработав угловой.

Вообще, состав гостей ничем не удивил. Привычные 4-2-3-1 с тройкой атакующих игроков под Левандовски – Сержем Гнабри, Леоном Горетцкой и лучшим ассистентом чемпионата (16 передач в 25 матчах) Томасом Мюллером, проводящим едва ли не лучший сезон в карьере. Также отметим, что номинально крайний защитник Давид Алаба появился у «Баварии» в центре обороны, а место в воротах занял Мануэль Нойер, который никак не может договориться с клубом о продлении контракта.

Несмотря на абсолютное превосходсво в классе, стратегического преимущества в игре у «Баварии» не было. Да, мюнхенцы много владели мячом (66 процентов в первом тайме), но плохо продвигали этот мяч вперед, с игры почти не доставляя его в штрафную. Отсутствие игровой практики бросалось в глаза. То Йозуа Киммих забросит в зону, где нет никого из партнеров, то Тьяго Алькантара, переводя мяч на противоположный фланг, пульнет в аут, то Мюллер ошибется в банальном вбрасывании из-за боковой. В немалой степени стерильности этого владения способствовал и проигрыш большинства единоборств.

ГОЛЫ СО СТАНДАРТОВ

С игры острота возникала только после фланговых прорывов крайнего защитника Альфонсо Дэвиса, за которым не всегда успевали оппоненты. За первый тайм канадец совершил несколько перспективных прострелов, но партнеры до них не добирались. То защитники прервут, то Левандовски проскочит, а Мюллер не успеет...

В первые 45 минут мюнхенцы дважды поразили ворота Рафала Гикевича, но в обоих случаях после стандартов. Сначала Горетцка здорово сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи углового, Гнабри перевел его в центр вратарской, откуда Мюллер классически подставил ногу. Горетцка не удержался и на радостях обнял партнера (что запрещено), однако после продолжительного просмотра повторов VAR этот мяч отменил.

А затем все тот же Горетцка здорово опередил в штрафной Невена Суботича и получил от него по ногам – пенальти. Левандовски уверенно выиграл польское дерби у Гикевича. Роберт неспеша приблизился к мячу, сделал паузу, дождался, когда вратарь дернется в правый от себя угол, и спокойно покатил в противоположный. Это был 40-й мяч бомбардира во всех турнирах-2019/20 (26-й бундеслиге). Левандовски достиг этого рубежа в пятом сезоне кряду!

Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд! Месси и Роналду в этом году до 40 вряд ли дотянут

АКЦЕНТ НА ФЛАНГ ДЭВИСА

Без мяча мюнхенцы действовали более уверенно, хотя соперник особо и не наседал. В прессинг шли не слишком активно, зато синхронно перекрывая потенциальных адресатов передач. Берлинцам приходилось пулять мяч вперед. Впрочем, у «Униона» имелась своя заготовка. Хозяева посчитали, что слабой зоной в обороне соперника является пространство между Алабой (левый центральный) и Дэвисом, и раз за разом забрасывали мяч туда за спины защитникам. Высокая линия обороны способствовала такой стратегии. Однажды Горетцка не накрыл оппонента в середине поля, Алаба пропустил Энтони Уджу за спину, и тот получил возможность опасно пробить по воротам Нойера.

Так что самое интересное и в атаке, и в обороне происходило на фланге Дэвиса. Бенжамен Павар без мяча скучал, да и вперед ходил не так активно, как его товарищ на противоположной бровке.

ПРЕИМУЩЕСТВО, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В ПИЖОНСТВО

После перерыва игра пошла веселее. Флик переориентировал атаки на большую агрессию и задействованность Мюллера на правом фланге, и вскрывать оборону «Униона» гости стали разнообразнее и чаще. В какой-то момент даже казалось, что мюнхенцы начинают пижонить, делая лишние передачи в непосредственной близости от чужой штрафной и пяточками пытаясь выводить партнеров на удар. Моментов стало значительно больше, но каждый раз игроки вместо удара пытались вывести партнеров на пустые ворота.

Забить все-таки гостям удалось, но вновь со стандарта. Павар удачно подставил голову под подачу Киммиха от углового флага. Удар получился несильным, но Гикевич дотянуться до угла не смог.

Но и берлинцы получили возможность наказать оппонентов за излишнюю психологическую раскованность. В начале тайма их капитан Гриша Премель здорово поймал мяч на ногу на линии штрафной и с лета пробил в дальний угол, не попав совсем чуть-чуть.

Отдельно отметим хорошую физическую форму Дэвиса, без устали метавшегося по левой бровке, блестящий интеллект Мюллера и суммарную активность Горетцки. А вот Гнабри разочаровал. Действовал заторможенно, часто ошибался в передачах, неудачно шел в отбор, опаздывал с моментами для ударов и вообще выглядел тяжеловато.

В целом, несмотря на удовлетворение Флика физической формой подопечных, можно сказать, что на них вынужденный простой сказался сильнее, чем на игроков «Боруссии», не оставившей днем ранее «Шальке» ни шанса. Тем не менее, преимущество мюнхенцев было очевидным. Видно, что они не утратили былых связей. Надо только кое-где смазать, кое-где подкрутить, и снова можно думать даже о победе в Лиге чемпионов.

Но пока до этой цели как пешком до Пекина. Аккумуляторы баварской «машины» явно разряжены.

Бундеслига. 26-й тур
«Унион» – «Бавария» – 0:2 (0:1)
Голы: Левандовски, 40 – с пенальти - 0:1. Павар, 80 – 0:2.
«Унион»: Гикевич, Хюбнер, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Андрих (Гентнер, 71), Премель (Рюэрсон, 85), Ленц, Ингвартсен (Мес, 81), Уджа (Андерссон, 71), Бюльтер (Кроос, 85).
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Гнабри (Перишич, 85), Горетцка (Коман, 71), Мюллер (Кюизанс, 89), Левандовски.

Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:40 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Сафонов: Чем больше игроков уйдет из «Локомотива», тем выгоднее Николичу Бывший агент Артема Дзюбы прокомментировал заявление председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова о том, что ряды вице-чемпионов России покинут восемь футболистов. 17.05.2020 13:20 Футбол Григорьевская Юлия
Где «Магнитке» взять отступные за снайпера? У своего тренера СМИ сообщают, что за форварда-новичка Харри Песонена «Магнитка» должна выплатить клубу «Лангнау» 400 тысяч швейцарских франков (30,2 млн рублей). Причем до июля – в противном случае трансфер будет аннулирован. 16.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд! Месси и Роналду в этом году до 40 вряд ли дотянут Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил возвращение в строй после травмы очередным мячом. 17.05.2020 20:28 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Мануэль Нойер – о новом контракте с «Баварией»: Еще не договорились, но настроены оптимистично «Бавария» в первом матче после рестарта в гостях обыграла «Унион Берлин» «Кельн» сыграл вничью с «Майнцем», ведя 2:0 к 61-й минуте
Эксперты НХЛ вошли в разум: Федоров, Могильный, Кучеров не хуже Гретцки и Кросби Вместо того чтобы думать, как по примеру немецкой бундеслиги возобновить сезон, в НХЛ продолжают страдать всякой ерундой, изобретая все новые и новые исторические рейтинги. 17.05.2020 21:54 Хоккей Славин Виталий
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел очередной турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Алистар Оверим во втором раунде победил Уолта Харриса. 17.05.2020 09:54 ММА Ващенко Сергей
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
22:30 Теннис Хачанов подозревает, что переболел коронавирусом
22:14 Футбол Борис Игнатьев: Если «Локомотив» не займет второе место, Кикнадзе и его команда должны уйти
21:51 Футбол Мануэль Нойер – о новом контракте с «Баварией»: Еще не договорились, но настроены оптимистично
21:39 Шахматы Лагно выиграла мемориал Стейница
21:28 ММА Махов отказался выступать в UFC из-за проблем со здоровьем
21:01 Футбол Брестский «Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью
20:54 Футбол «Бавария» в первом матче после рестарта в гостях обыграла «Унион Берлин»
20:45 Футбол Федун рассказал об улучшении самочувствия
20:39 Футбол У «Ахмата» трудности с возвращением иностранных футболистов
20:28 Футбол «Крылья Советов» получили разрешение возобновить тренировки на базе
20:13 Футбол СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о трансфере Пьянича
19:48 Футбол «Авангард» официально подтвердил переход из ФНЛ в ПФЛ
19:33 Футбол В Турции уже в июле собираются проводить матчи со зрителями на трибунах
19:22 ММА Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит о завершении карьеры
19:11 Хоккей Источник: НХЛ и профсоюз игроков добились прогресса в переговорах об участии 24 команд в плей-офф
18:50 Футбол Минское «Динамо» обыграло «Ислочь»
18:41 Футбол Игорь Ефремов: Было физически невозможно вставить 11 туров ФНЛ в существующие рамки
18:24 Футбол «Кельн» сыграл вничью с «Майнцем», ведя 2:0 к 61-й минуте
18:13 Хоккей Владелец «Далласа»: Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон НХЛ
18:05 Биатлон Заместитель гендиректора РУСАДА – о Логинове: Извиняться за допинг – не наша практика
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное похолодание в Центральной России
Неделя в Удмуртии: иск о бездействии главы, первые по летальности и доходы депутатов
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Первая смерть от ковида, цинковые гробы, сдвинутые ЕГЭ: итоги недели в Карелии
Итоги недели: «Ротор» в РПЛ, штурм «Соснового бора», введение перчаток и маршруток
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика