До пандемии «Баварию» считали фаворитом Лиги чемпионов. В Берлине мы увидели тень той «машины»

БУНДЕСЛИГА КАК ПОДГОТОВКА К ЛИГЕ

До паузы «Бавария» действительно виделась многим не только будущим чемпионом Германии (несмотря на всего четырехочковое преимущество над дортмундской «Боруссией»), но и, пожалуй, главным фаворитом Лиги чемпионов. С появлением на тренерском мостике бывшего ассистента Йоахима Лева в сборной Флика игра мюнхенцев заиграла яркими красками. Результативная, сбалансированная, воодушевленная команда, располагающая прекрасными мастерами, находящимися в великолепной форме... Тем интереснее было узнать, какой «Бавария» предстанет теперь, и вправе ли мы ждать от нее такого же перфоманса, как двумя месяцами ранее.

Дебютант бундеслиги «Унион» подходил для «теста» как нельзя лучше. Перед матчем Флик рассказал о том, что после перерыва главным для команд окажется максимально быстро адаптироваться к новым условиям – не только пустым трибунам и пошагово регламентированным действиям футболистов в дни матчей, но и специфическим тренировкам, контакт игроков в которых сведен к минимуму. Но самыми важными были его слова о том, что «Бавария» интенсивно тренировалась и, по его ощущениям, находится в хорошей физической форме. Это ему и предстояло доказать на уютной и пустой 22-тысячной берлинской арене «Ан дер Альтен Ферстерай», три из четырех трибун которой до сих пор остаются стоячими.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕВАНДОВСКИ

Флик к этому матчу потерял по одному исполнителю в каждой линии – защитника Никласа Зюле, полузащитника Корентена Толиссо и крайнего нападающего Филиппе Коутиньо. Но все это ничего не значит по сравнению с долгожданным возвращением лучшего центрфорварда нынешнего сезона во всей Европе Роберта Левандовски. Предыдущий раз поляк выходил на поле в рамках бундеслиги аж три месяца назад, 21 февраля против «Падерборна» (3:2, дубль). Как и ожидалось, с первых минут Левандовски занял привычную позицию и первый удар нанес уже через две минуты после стартового свистка, заработав угловой.

Вообще, состав гостей ничем не удивил. Привычные 4-2-3-1 с тройкой атакующих игроков под Левандовски – Сержем Гнабри, Леоном Горетцкой и лучшим ассистентом чемпионата (16 передач в 25 матчах) Томасом Мюллером, проводящим едва ли не лучший сезон в карьере. Также отметим, что номинально крайний защитник Давид Алаба появился у «Баварии» в центре обороны, а место в воротах занял Мануэль Нойер, который никак не может договориться с клубом о продлении контракта.

Несмотря на абсолютное превосходсво в классе, стратегического преимущества в игре у «Баварии» не было. Да, мюнхенцы много владели мячом (66 процентов в первом тайме), но плохо продвигали этот мяч вперед, с игры почти не доставляя его в штрафную. Отсутствие игровой практики бросалось в глаза. То Йозуа Киммих забросит в зону, где нет никого из партнеров, то Тьяго Алькантара, переводя мяч на противоположный фланг, пульнет в аут, то Мюллер ошибется в банальном вбрасывании из-за боковой. В немалой степени стерильности этого владения способствовал и проигрыш большинства единоборств.

ГОЛЫ СО СТАНДАРТОВ

С игры острота возникала только после фланговых прорывов крайнего защитника Альфонсо Дэвиса, за которым не всегда успевали оппоненты. За первый тайм канадец совершил несколько перспективных прострелов, но партнеры до них не добирались. То защитники прервут, то Левандовски проскочит, а Мюллер не успеет...

В первые 45 минут мюнхенцы дважды поразили ворота Рафала Гикевича, но в обоих случаях после стандартов. Сначала Горетцка здорово сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи углового, Гнабри перевел его в центр вратарской, откуда Мюллер классически подставил ногу. Горетцка не удержался и на радостях обнял партнера (что запрещено), однако после продолжительного просмотра повторов VAR этот мяч отменил.

А затем все тот же Горетцка здорово опередил в штрафной Невена Суботича и получил от него по ногам – пенальти. Левандовски уверенно выиграл польское дерби у Гикевича. Роберт неспеша приблизился к мячу, сделал паузу, дождался, когда вратарь дернется в правый от себя угол, и спокойно покатил в противоположный. Это был 40-й мяч бомбардира во всех турнирах-2019/20 (26-й бундеслиге). Левандовски достиг этого рубежа в пятом сезоне кряду!

АКЦЕНТ НА ФЛАНГ ДЭВИСА

Без мяча мюнхенцы действовали более уверенно, хотя соперник особо и не наседал. В прессинг шли не слишком активно, зато синхронно перекрывая потенциальных адресатов передач. Берлинцам приходилось пулять мяч вперед. Впрочем, у «Униона» имелась своя заготовка. Хозяева посчитали, что слабой зоной в обороне соперника является пространство между Алабой (левый центральный) и Дэвисом, и раз за разом забрасывали мяч туда за спины защитникам. Высокая линия обороны способствовала такой стратегии. Однажды Горетцка не накрыл оппонента в середине поля, Алаба пропустил Энтони Уджу за спину, и тот получил возможность опасно пробить по воротам Нойера.

Так что самое интересное и в атаке, и в обороне происходило на фланге Дэвиса. Бенжамен Павар без мяча скучал, да и вперед ходил не так активно, как его товарищ на противоположной бровке.

ПРЕИМУЩЕСТВО, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В ПИЖОНСТВО

После перерыва игра пошла веселее. Флик переориентировал атаки на большую агрессию и задействованность Мюллера на правом фланге, и вскрывать оборону «Униона» гости стали разнообразнее и чаще. В какой-то момент даже казалось, что мюнхенцы начинают пижонить, делая лишние передачи в непосредственной близости от чужой штрафной и пяточками пытаясь выводить партнеров на удар. Моментов стало значительно больше, но каждый раз игроки вместо удара пытались вывести партнеров на пустые ворота.

Забить все-таки гостям удалось, но вновь со стандарта. Павар удачно подставил голову под подачу Киммиха от углового флага. Удар получился несильным, но Гикевич дотянуться до угла не смог.

Но и берлинцы получили возможность наказать оппонентов за излишнюю психологическую раскованность. В начале тайма их капитан Гриша Премель здорово поймал мяч на ногу на линии штрафной и с лета пробил в дальний угол, не попав совсем чуть-чуть.

Отдельно отметим хорошую физическую форму Дэвиса, без устали метавшегося по левой бровке, блестящий интеллект Мюллера и суммарную активность Горетцки. А вот Гнабри разочаровал. Действовал заторможенно, часто ошибался в передачах, неудачно шел в отбор, опаздывал с моментами для ударов и вообще выглядел тяжеловато.

В целом, несмотря на удовлетворение Флика физической формой подопечных, можно сказать, что на них вынужденный простой сказался сильнее, чем на игроков «Боруссии», не оставившей днем ранее «Шальке» ни шанса. Тем не менее, преимущество мюнхенцев было очевидным. Видно, что они не утратили былых связей. Надо только кое-где смазать, кое-где подкрутить, и снова можно думать даже о победе в Лиге чемпионов.

Но пока до этой цели как пешком до Пекина. Аккумуляторы баварской «машины» явно разряжены.

Бундеслига. 26-й тур

«Унион» – «Бавария» – 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 40 – с пенальти - 0:1. Павар, 80 – 0:2.

«Унион»: Гикевич, Хюбнер, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Андрих (Гентнер, 71), Премель (Рюэрсон, 85), Ленц, Ингвартсен (Мес, 81), Уджа (Андерссон, 71), Бюльтер (Кроос, 85).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Гнабри (Перишич, 85), Горетцка (Коман, 71), Мюллер (Кюизанс, 89), Левандовски.