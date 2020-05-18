Будущее России: 10 лучших подростков нашего футбола - Советский спорт
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18 мая 2020 11:00ФутболИванов Сергей

Будущее России: 10 лучших подростков нашего футбола

Мы собрали десятку лучших футболистов страны, которые пока даже не достигли совершеннолетия.

Если в Аргентине рождается талант, его называют будущим Марадоной, ну в крайнем случае – будущим Месси. В Португалии – это будущий Роналду, а в Бразилии – будущий Пеле.

В России не так много выдающихся полевых игроков, поэтому подрастающим парням таких прозвищ не дают. Но вполне возможно, что они – те самые гении, в честь которых будут называть новых вундеркиндов. Мы собрали для вас десятку лучших подростков отечественного футбола – потенциальных звезд, которым пока нет и 18.

Сергей Пиняев, «Чертаново»

15-летний форвард московского клуба «Чертаново» Сергей Пиняев – главная молодая звезда России. Его уже хотят заполучить все топ-клубы страны, но парень ближе всего к переходу в… «Манчестер Юнайтед». Именно там мечтает оказаться молодое дарование, и именно туда он уже дважды ездил на стажировку. Причем, в Англии говорят, что стажировка Сергея была лучшей в истории команды. Его там ждут. Он – уже звезда. Видео с его голами набирают миллионы просмотров. Но такой старт не обязательно означает светлое будущее. Парнишке еще предстоит много работать. Но на старте у него уже есть преимущество перед сверстниками.

Эдуард Багринцев, ЦСКА

Будущая звезда армейского клуба находится на карандаше у Виктора Гончаренко. Наверняка следующий зимний сбор он проведет максимально близко к взрослой команде, а пока парнишку обкатывали в юношеской премьер-лиге, где сам ЦСКА выступил крайне плохо, заняв промежуточное предпоследнее место. Зато Багринцев произвел отличное впечатление. В команде он начинал на позиции форварда, но постепенно переместился на правый фланг, где его скорость и классная техника получили достойное применение. Кстати, он может сыграть и слева, потому что обладает отличным дриблингом обеими ногами без потери качества. Кажется, совсем скоро у взрослого ЦСКА появится долгожданный фланговый игрок на уровне молодых Милоша Красича и Юрия Жиркова.

Артем и Александр Мироновы, «Спартак»

Красно-белая академия всегда славилась классными кадрами, напрямую братьев-близнецов пока в футбольный свет не выпускала, если не считать Дмитрия и Кирилла Комбаровых, которые должны сказать спасибо скорее «Динамо», чем «Спартаку». Братья Мироновы, 17-летние Артем и Александр, могут стать первопроходцами. Но они – не обычные футбольные братья-близнецы. В отличие от тех же Комбаровых или Миранчуков, играют на кардинально разных позициях. Александр – нападающий, а Артем – защитник. Оба обладают хорошей скоростью, отличными физическими данными и футбольной головой. Парни заметно прогрессируют последние годы, что говорит об их высоком потенциале, который еще предстоит раскрыть тренерскому штабу красно-белых. Про таких принято говорить — трудяги. Все их старания на тренировках отражаются и на поле.

Арсен Захарян, «Динамо»

В конце прошлого года капитан юношеского «Динамо» Арсен Захарян получил приз лучшему воспитаннику академии бело-голубых, что уже говорит о многом. 16-летний нападающий в 2019-м стал лучшим футболистом клуба в юношеской лиге, в 11 матчах забив пять мячей и сделав три результативные передачи. Свой возраст он давно перерос, что и доказал в молодежной премьер-лиге, забив два гола и отдав результативный пас в трех играх за динамовский дубль – в среднем по 77 минут на гол. При этом Арсен играет на позиции центрального полузащитника.

Артем Соколов, «Чертаново»

Юношеская лига – новый российский турнир для лучших юношеских команд страны. До паузы из-за карантина единоличным лидером был ФК «Чертаново» – с очень большим отрывом. А лучшим чертановским игроком в турнире оставался именно 17-летний Артем Соколов, который в 13 матчах забил пять мячей и отдал три результативных паса, играя на позиции атакующего полузащитника. Впервые он обратил на себя внимание широкой публики, став автором первого гола в истории турнира. За это он получил право присутствовать на тренировке взрослой сборной России – с Артемом Дзюбой во главе. А вдруг через пару лет он выйдет с Дзюбой на поле в составе одной команды? Не исключено.

Виталий и Владислав Шитовы, «Спартак»

В «Спартаке» уникальная ситуация – в клубе подрастает сразу две пары футбольных близнецов. Параллельно с братьями Мироновыми, о которых мы писали выше, развиваются 17-летние Виталий и Владислав Шитовы. У парней в клубе уже есть старший брат – 20-летний вратарь Антон Шитов. В отличие от него, младшие братья играют в атаке. Виталий – правый инсайд с классной скоростью и отличной культурой паса, а Владислав – результативный центрфорвард. Прекрасные данные для начала яркой карьеры. Будем ждать продолжения.

Давид Кокоев, «Краснодар»

Ни один список молодых футболистов не был бы полным без игроков «Краснодара». Пора бы к этому привыкнуть. Первым идет умнейший центральный полузащитник из Осетии Давид Кокоев. Он уже играет за сборную на год старше своего возраста. Давид обладает отличным видением поля, хорошей техникой, потрясающим ударом и идеальным последним пасом. Он уже заслужил место в молодежной команде «Краснодара». Его даже сравнивают с молодым Аланом Дзагоевым.

Максим Азаренко, «Краснодар»

Второй представитель инкубатора Сергея Галицкого 17-летний форвард Максим Азаренко. В Краснодаре парнишку уже называют новым Шапи Сулеймановым, хотя и «прототип» пока не так далеко ушел от скамейки клуба. Макс же получил такое прозвище Шапи за уникальную результативность в юношеской лиге – семь голов в девяти матчах (в среднем по 75 минут на гол). Кажется, совсем скоро «Краснодар» наконец-то сможет окончательно избавиться от зависимости от легионеров и начать играть своими воспитанниками.

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