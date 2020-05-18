Евгений Алдонин: Помню, как болельщики чуть не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА

«УСТАНОВКА ГАЗЗАЕВА БЫЛА ЛАКОНИЧНОЙ»

- Что сразу приходит на ум, когда вспоминаете 18 мая 2005 года, день финала Кубка УЕФА «Спортинг» - ЦСКА?

- Как поднимали трофей над головой. Как праздновали в раздевалке. Потом - в самолете. Как нас встречали в аэропорту болельщики. Все это сливается в одну картинку. Отдельно могу вспомнить, как люди на радостях чуть не унесли Сергея Игнашевича вместе с кубком. А потом фанаты провожали наш автобус большой колонной автомобилей до самой базы.

- Перед финалам была уверенность в победе?

- Тревожно было. Нам перенесли матч в чемпионате, поэтому могли неделю готовиться к игре уже на месте, в Португалии. Это помогло хорошо подготовиться. Но с другой стороны – стадион был домашним для «Спортинга». Думали, как это скажется? В итоге сработало только в плюс. Португальцы слишком уверовали в победу, болельщики пришли расслабленные, а мы им испортили праздник.

- Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча сказал, что наша команда была сильнее «Спортинга» по всех параметрам.

- Да мы в том сезоне были сильнее не только «Спортинга». В матче за Суперкубок УЕФА вполне могли победить «Ливерпуль». Вели 1:0 до самой концовки. Тогда у ЦСКА была очень мощная и очень амбициозная команда.

- Как звучала установка Газзаева?

- Валерий Георгиевич был лаконичен. О «Спортинге» он ало говорил. Больше – о нашей игре и о настрое, который в таких матчах все решает. Для ЦСКА самым главным было не перегореть эмоционально. И мы не сломались, даже пропустив в дебюте. Ближе к концу тайма пришли в себя, начали атаковать. А после перерыва уже не сомневались в том, что дожмем португальцев. Игра давалась.

«УСЛЫШАЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЦСКА ТОЛЬКО ПРИ СЧЕТЕ 3:1»

- Откуда такая уверенность? Первый тайм «Спортинг» выиграл 1:0, имея игровой перевес.

- Перед перерывом мы уже перехватили инициативу. У Вагнера был убойный момент, когда он вышел на вратаря. Мы понимали, что моменты еще будут, что эту игру ЦСКА может забрать. Хотя «Спортинг» тоже старался. Перед тем, как мы забили третий мяч, хозяева упустили 100-процентную голевую возможность. Мяч прокатился по ленточке и оказался в руках у Игоря Акинфеева. Повезло. Но без удачи финалы не выигрываются.

- Армейских болельщиков на «Жозе Алваладе» было слышно?

- Честно? Мы видели наших фанатов, но не слышали. Почти до самого конца. Только когда счет стал 3:1, и местные болельщики замолчали, стали слышны знакомые скандирования.

- Ключевой момент – когда Алексей Березуцкий сравнял счет?

- Согласен. Пока мы проигрывали, еще чувствовалась нервозность. А с этого момента окончательно успокоились. «Спортинг» же наоборот – заторопился. А сил у хозяев оставалось уже не так много, они слишком выложились в начале первого тайма. Во втором тайме ЦСКА был намного свежее.

- После игры вы сразу облачились в чемпионские золотистые футболки. Получается, заранее их заготовили?

- Всегда есть план «А» и план «Б». Тогда сработал план «А».

- И шампанское с собой привезли?

- Даже не знаю, откуда оно взялось в раздевалке. Но мы много не пили. Усталость была колоссальная. Не до этого было.

«В НОВО-ОГАРЕВЕ ПРОБЫЛИ ОКОЛО ЧАСА»

- Уснули после матча?

- Ближе к утру, когда прилетели в Москву. От базы стали разъезжаться по домам. Нам же через несколько дней предстояло дерби со «Спартаком». Праздновать особо было некогда. Задач в чемпионате с нас никто не снимал. Но кураж не исчез. Победили «Спартак» на эмоциях.

- После победы в Кубке УЕФА вас принимал у себя президент страны. Чем запомнилась та встреча?

- Было приятно. Нашу работу оценили. И мы сами понимали, что сделали огромное дело… Был официальный прием на в Ново-Огареве, чаепитие, добрые слова, поздравления, напутствия. Точную хронологию уже не помню. Кажется, мы отправились туда после тренировки. Все собрались, переоделись в костюмы, которые футболистам выдают на официальные мероприятия, и поехали. Встреча заняла около часа. Сначала была официальная часть минут двадцать, остальное время общались в неформальной обстановке.

- Вы уже сказали про Суперкубок УЕФА. Действительно могли победить «Ливерпуль»?

- В основное время – безусловно. «Ливерпуль» был очень силен. В финале Лиги чемпионов они спаслись с «Миланом» со счета 0:3. Но в матче против ЦСКА англичане сравняли счет с нарушением правил. Джибриль Сиссе откровенно подыграл рукой, это все видели. Однако судья гол засчитал, счет в самой концовке стал 1:1. Ну а на дополнительное время сил нам не хватило. Там «Ливерпуль» победил по делу.

- Спустя три года Кубок УЕФА выиграл «Зенит». Оба этих триумфа стали возможны, когда чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Имеет ли смысл к ней вернуться, раз при «осени-весне» мы в еврокубках побеждать перестали?

- Может, логика в этом и есть. Но применительно к победе ЦСКА в 2005-м я бы больше говорил не о системе чемпионата, а о феномене той команды. Думаю, и при нынешнем формате мы могли бы взять трофей.