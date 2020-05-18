Чудо, которое не повторится. Андронов – о триумфе ЦСКА в Кубке УЕФА - Советский спорт
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18 мая 2020 11:00ФутболАндронов Алексей

Чудо, которое не повторится. Андронов – о триумфе ЦСКА в Кубке УЕФА

Победу армейцев 15 лет назад не ждали: она, скорее, вызывала ощущение недоумения. Неужели можем? Спустя три года «Зенит» воспринимался совсем иначе.

«Играем как боги», – проходя мимо меня в перерыве матча с «Пари Сен-Жермен» 7 декабря 2004-го, выдал Валерий Газзаев. Я несколько смутился: счет к этому моменту был 1:1. Во втором тайме ЦСКА потерял Дейвидаса Шембераса (красная карточка), но сокрушил Париж хет-триком Сергея Семака (немедленно купленного французским клубом). Могли ли мы – все, кто был на том матче, – понимать, куда нас ведет футбольная судьба?

Абсолютно уверен: что бы ни происходило с нашим футболом в ближайшие годы, какие бы деньги в него ни вкладывались – повторить то достижение будет невозможно. «Зенит» повторил его только отчасти – во главе команды стоял голландский тренер Дик Адвокат. Пригласив «варяга», допускаю, что российский клуб сможет что-то выиграть. С отечественным тренером во главе – исключено. Таких тренеров попросту нет.

«Кто подменил Газзаева?» – так или почти так оценивали успех ЦСКА почти все коллеги по СМИ, не только не скрывавший нелюбви к наставнику Василий Уткин. Совсем недавно о тренере писали, что «ему нельзя доверить сводить ребенка в туалет», а еще раньше Газзаев за один календарный год потерял работу и в сборной России (добровольная отставка), и в ЦСКА (увольнение).

2

В ЦСКА пришел Артур Жорже. Люди, хорошо его знавшие (например, Руй Кошта), однозначно предрекали провал. Который и случился, и летом 2004-го Газзаев вернулся на пост тренера ЦСКА. Отсалютовал миру веселой пресс-конференцией, заявив, что «кому-то нравятся апельсины, а кому-то – ящики от них». Но это был совсем другой Газзаев.

Напор – вот его главное качество «раннего периода». Так было выиграно чемпионство с «Аланией» и первое с ЦСКА. Где он создал, как любят выражаться армейские болельщики, «команду-чудовище». Валерий Георгиевич тогда особенно почитал физические данные игроков, итогом чего стал выход в предсезонном матче команды, где девять человек были выше вратаря.

Но после провала он несколько пересмотрел взгляды. Которые, как известно, не меняют только дураки. ЦСКА, игравший в Париже, уже имел малое отношение к тому, что выиграл чемпионат России-2003. Третье место в группе Лиги чемпионов казалось «рабочим» результатом, не более. Никто не предполагал, что европейская кампания будет завершаться в мае. Тем более, что зимой команду покинул не только Семак, но и Иржи Ярошик.

3

Футболисты того ЦСКА порой рассказывают, что уже на первом сборе зимой (они были невероятно короткими) Газзаев поставил задачу «выйти в финал Кубка УЕФА». Не очень представляю, как это могло звучать, и какой отклик у игроков вызвать. Но точно знаю, что ориентировался Газзаев именно на это. «Если, значит, не ставить задачу, зачем вообще тогда играть», – это он говорил мне лично.

Разумеется, по ходу того розыгрыша ЦСКА везло. И, в принципе, в футболе без везения никуда. Но сконцентрированность, собранность, целеустремленность весенних армейцев поражали. Из-за погодных условий в первых двух раундах они проводили домашние матчи в Краснодаре. Обыграли там «Бенфику», но в ответной игре все равно большинство ждали провала. Я смотрел эту игру в кафе для дальнобойщиков где-то между Торжком и Валдаем. И помню реакцию тех самых дальнобойщиков на гол Сергея Игнашевича: «Ну ничего себе».

Выражение отлично подходит для описания всего пути ЦСКА в Кубке УЕФА-2005.

4

Самый волнительный момент этого пути – «Осер». Разгромив соперника в Москве 4:0, в ответной игре ЦСКА пропустил уже на девятой минуте, а к 24-й был вынужден сделать две замены. Играл фактически без нападающих. Отбился на 0:2, что вполне устраивало.

Дальше была «Парма», знаменитое «дело о петарде» в Москве (выигранное, между прочим, нынешним гендиром ЦСКА Романом Бабаевым), и еще более знаменитое недовольство Газзаева – всего лишь (!) 0:0 в Италии. Тренер стремительно вживался в роль. Запретил журналистам, к примеру, использовать словесную конструкцию «весенний футбол» – мол, мы же показали вам, какой футбол является истинно весенним.

Во время финала Газзаева действительно было не узнать. «Спортинг» забил первым, а перед самым перерывом Вагнер Лав не использовал отличный момент. В принципе, стоило ожидать, что Газзаев немедленно разломает скамейку на маленькие частицы, но ничего этого не случилось. Он был невероятно, феноменально для себя спокоен. Во втором тайме ЦСКА забил трижды.

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Уверен, что в тот момент Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер не понимали, какую историю они пишут. И также уверен, что тот вечер они вспоминают, как самый счастливый в своей жизни. Как и большинство их партнеров, добившихся тогда на поле «Жозе Алваладе» наивысшего карьерного достижения.

«Зенит» повторит и даже превзойдет (выиграв Суперкубок Европы) достижение ЦСКА спустя всего три года. Но первопроходцы – они, потому и «перво», что до них этого не делал никто.

Слава ЦСКА-2005 – и за прорубленное окно в Европу, и за нашу счастливую футбольную молодость. Сейчас о таких достижениях остается только мечтать…

Ну или ностальгически вспоминать. Ту команду, в которую никто особенно не верил, но которая каждый раз показывала зубы и больно кусала любого соперника.

Став, по сути, продолжением истории тбилисского и киевского «Динамо». Совсем неслучайно одной из первых Газзаева поздравила вдова Валерия Лобановского Ада Панкратьевна. Она точно знала, зачем набирала его номер. И точно могла оценить этот успех. Который сейчас кажется какой-то сказкой. Неповторимой сказкой…

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