В Северной Осетии заложили коронавирусную бомбу под российский футбол?

23-летний Плиев выступает за «Рубин» на правах аренды из «Ростова», где сразу отреагировали на сообщения о заражении футболиста. В официальном инстаграме ростовского клуба появился пост с пожеланиями Константину поскорее выздороветь.

В «Рубине» тем временем поспешили сообщить о том, что Плиев, проводивший самоизоляцию в родном Владикавказе, находится под наблюдением врачей. И самое главное – не контактировал ни с кем из других игроков казанского клуба.

С «Рубином» все понятно. А вот относительно футболистов других клубов РПЛ и ФНЛ – не очень. Во Владикавказе самоизоляцию проводят многие осетинские игроки. В том числе родной брат Константина 28-летний Заурбек Плиев, выступающий сейчас за «Динамо». В последние недели он точно контактировал с заразившимся родственником. По информации «Спорт-Экспресса», Заурбек сдал отрицательный тест на коронавирус, однако помещен на 14-дневный карантин.

Но это еще не все. Заразившийся Плиев вместе со своим старшим братом посещали во время перерыва в сезоне места скопления людей. В том числе – коллег по футбольному цеху. В частности, оба стали гостями осетинской свадьбы. Доказательство тому – фотография, на которой изображены Заурбек Плиев (справа) и 26-летний защитник воронежского «Факела» (клуб ФНЛ) Игорь Хайманов (слева).

Кто еще из футболистов мог пересекаться с Плиевым, пока не ясно. Но если кто-то из потенциальных носителей COVID-19 вернется в расположение своего клуба, не пройдя 14-дневный карантин, это может запустить эффект домино, когда зараза начнет стремительно распространяться по всему нашему футболу. Напомним, первым игроком РПЛ, сдавшим положительный тест на коронавирус, стал атакующий полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Перуанец, по словам врачей, не контактировал с одноклубниками и оперативно был изолирован.

Добавим, что сезон в РПЛ-2019/20 планируют возобновить 21 июня. При этом медицинский регламент предусматривает повторную и окончательную остановку чемпионата в случае возникновения серьезной угрозы для здоровья участников в связи с эпидемиологической ситуацией. А она в футболе может ухудшиться. Как бы в Северной Осетии не была заложена коронавирусная бомба...