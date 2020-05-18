Магомед Адиев: Больницы Дагестана переполнены, но на улицах полно людей… В Чечне все иначе

– Сейчас все обсуждают вспышку COVID-19 в Дагестане. Что об этом знаете?

– В данный момент я нахожусь в Чечне, в Грозном. У нас тут более благоприятная обстановка. Люди в самоизоляции, но уже начинаются некоторые послабления. У нас вообще карантинные меры были одними из самых жестких в стране. Считаю, они себя оправдали. А по поводу Дагестана мои друзья говорят: в больницах очень много зараженных. Обстановка напряженная. И тем не менее, на улицах Махачкалы все равно полно людей. Даже не знаю, как к этому относиться.

– Не боитесь, что в Чечню от соседей переползет зараза?

– Повторюсь, у нас все очень строго. Власти держат ситуацию под контролем. Просто так в Республику Чечня не въедешь. Поэтому тут все спокойно. 27 мая по плану ожидается смягчение карантинных мер. Так обещал глава Республики. Поэтому в будущее смотрим с оптимизмом.

– Вы доверяете официальным данным по коронавирусу в России и отдельных регионах?

– Могу говорить только о нашей республике. Здесь процент больных минимальный в сравнении с остальным Кавказом. И я понимаю, почему. Мы первыми сели на карантин. Развлекательные заведения и рестораны у нас закрыли раньше, чем в Москве. А вот Дагестан продолжал жить обычной жизнью. С мерами там запоздали.

– 18 мая стало известно о заражении коронавирусом футболиста «Рубина» Константина Плиева…

– Это Северная Осетия. Там ситуация тоже непростая. Возможно, повлияли митинги. Но это мои догадки.

– Плиев посещал со своим братом Заурбеком из «Динамо» и другими футболистами осетинскую свадьбу…

– Это, конечно, не очень хорошо. Не хотелось бы, чтобы коронавирус ударил и по нашему футболу. Мы видим, что в среднем по стране динамика улучшается. Но Кавказ – своеобразный регион. Тут дольше до людей доходит, как важно изолироваться. Нам кажется, что коронавирус где-то далеко и сюда не дойдет. А видите, как происходит.

– Правительство РФ разрешило вернуться в страну из-за границы легионерам футбольных клубов. Они могут занести заразу?

– Все может быть. Но ведь все иностранцы пройдут тестирование, сядут на 14-девный карантин. Уверен, врачи не допустят, чтобы кто-то из зараженных вошел в контакт со здоровыми игроками.

То есть, вы уверены, что чемпионат РПЛ-2019/20 будет доигран и никаких форс-мажоров не случится…

– Ничего сейчас гарантировать нельзя. Но если в Германии начали играть, то почему мы не можем справиться? Я надеюсь, что в июне эпидемиологическая обстановка во всей стране кардинально улучшится. И футбольный чемпионат пройдет в те сроки, которые уже запланированы.







– Что сейчас происходит в «Анжи»?

– Все так же сложно, как и раньше. Генеральный директор и президент клуба хотят пройти лицензирование на следующий год. Хочется верить, несмотря на все трудности, им это удастся, и «Анжи» сохранит профессиональный статус.

– Сами чем в изоляции занимаетесь?

– Сижу на карантине дома. Компьютер под рукой, телефон. Ведем комплектование «Чайки» на следующий сезон, поэтому работы много. Приходится разговаривать с футболистами, агентами, просматривать новичков. Готовимся к началу тренировочного процесса. Было бы неплохо в середине июня приступить к тренировкам, и в августе – стартовать в ФНЛ-2020/21.

– Правильно ли досрочно завершили ФНЛ-2019/20?

– Однозначно. В нашей лиге оставалось больше туров, чем в РПЛ. Времени сыграть их не было. Клубы понесли бы слишком большие финансовые потери в случае возобновления сезона.