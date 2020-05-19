Два хитрых способа объединить Лаутаро с Месси и восемь отверженных в «Локомотиве»

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Шорт-лист потенциальных новичков лидеров АПЛ-2019/20 пополнился тремя игроками – это защитник Диего Льоренте («Реал Сосьедад», отступные – 45 млн евро), полузащитники Николо Дзаньоло («Рома») и Доминик Собослаи («Зальцбург»). Молодой итальянец может покинуть Рим из-за возникших у «волков» финансовых проблем, а за венгра «Ливерпулю» придется поспорить с «Арсеналом», дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом».

«ЧЕЛСИ»

Лондонцы намерены вмешаться в спор за Джейдона Санчо после того, как переговоры о покупке англичанина у «Боруссии» приостановил «МЮ». Ради этого «Челси» готов продать защитников Эмерсона, Давиде Дзаппакосту и Маркоса Алонсо, полузащитника Тьемуэ Бакайоко и нападающего Миши Батшуайи. И это не считая потенциального трансфера Жоржиньо в «Ювентус», где того ждет Маурицио Сарри. За бразильского итальянца клуб Романа Абрамовича может выручить не менее 65 млн евро.

А вот Виллиан опроверг информацию о своей договоренности с Жозе Моуринью о переходе в «Тоттенхэм». По словам полузащитника, он физически не мог контактировать с португальским тренером «шпор», так как все последние недели находился на карантине после возвращения из Бразилии.

«МЮ»

Временно отказавшись от притязаний на Санчо, «красные дьяволы» нацелились на форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса и, что еще важнее, другого молодого лидера «Боруссии» Эрлинга Холанда, которого Оле-Гуннар Сульшер не смог уговорить переехать в Манчестер зимой. Правда, заполучить соотечественника норвежскому главному тренеру «МЮ» теперь будет намного сложнее, чем когда Холанд выступал за «Зальцбург». «Боруссия» уже получила предложение от «Реала», который готов выложить за 19-летнего супербомбардира очень много денег.

«МАН СИТИ»

Действующие чемпионы Англии хотят приобрести у «Баварии» полузащитника Кингсли Комана, который готов отправиться из Мюнхена в Манчестер, если в обратном направлении проследует его конкурент по позиции Лерой Сане. Но и этот трансфер находится на контроле у «Реала». Зинедин Зидан также заинтересован в Комане.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Каталонцы отчаялись вернуть из «ПСЖ» Неймара, но не оставляют попыток все-таки заполучить лидера атак «Интера» Лаутаро Мартинеса, который мог бы составить аргентинскую связку с Лионелем Месси. Президент «Барсы» Хосеп Бартомеу рассматривает два замысловатых способа заполучить Лаутаро в условиях весьма ограниченного бюджета.

Первый – это продажа в «Ман Сити» за 50 млн евро Нелсона Семеду при условии, что «горожане» одновременно отдадут «Интеру» Жоау Канселу. Второй – обмен того же Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича из «Ювентуса» с доплатой в 25 миллионов, которые пойдут на трансфер Мартинеса. Но в любом случае Бартомеу пока не готов платить за лидера «Интера» более 80 млн, тогда в Милане хотят увидеть на своем банковском счете после всех операций 90 миллионов. Торги продолжаются.

«РЕАЛ»

Мадридцы далеко продвинулись в переговорах о продаже Хамеса Родригеса в «Атлетико». Помимо «матрасников», на колумбийца претендуют «Арсенал», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»

Туринцы, как и «Барса», заинтересованы в безналичных расчетах. В различные обмены могут быть включены уже упомянутый выше Де Шильо, а также Алекс Сандро, за которого «Юве» хотелось бы получить у «Тоттенхэма» Сержа Орье. Кроме того, «Юве» неожиданно задумался о… Неймаре. Но это скорее мечты. Даже при включении в сделку Пауло Дибалы придется доплатить «ПСЖ» за бразильца уйму денег. Неймар оценивается в 150 миллионов, тогда как переболевший коронавиусом Дибала в два раза дешевле. И зарплата у лидера парижан – 36 млен евро. Где их сейчас найти?

«МИЛАН»

В стане красно-черных никак не могут решить вопрос с главным тренером. Ральфу Рангнику уже сделано официальное предложение, но тот, помимо пятилетнего контракта, требует у клуба 140 млн евро на тотальную перестройку и еще 80 млн на трансферы. Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини оскорбился такой наглостью и, если сам не уйдет в «Реал», намерен позвать вместо Рангника Марко Розе из менхенгладбахской «Боруссии».

«ИНТЕР»

Список желаний Антонио Конте включает защитников Яна Вертонгена («Тоттенхэм») и Тома Менье («ПСЖ»), полузащитников Артуро Видаля («Барса») и Сандро Тонали («Брешия»), а также нападающих Дриса Мертенса («Наполи») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»). Подписание контрактов с Мертенсом, Видалем и Кавани во многом зависит от того, уйдет ли Мартинес в «Барсу».

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

Мюнхенцы после возобновления чемпионата Германии посчитали, что сейчас не готовы выкупать арендованного Ивана Перишича у «Интера» за 20 миллионов евро, но готовы провести переговоры о снижении суммы трансфера.

«БОРУССИЯ» Д

Дортмундцы стали фаворитами в борьбе за полузащитника «Вердера» Милота Рашицу после того, как «Ливерпуль» отказался от этого трансфера. Конкурентами за 23-летнего албанца будут «Лейпциг», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Брайтон».

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

Парижане планируют продолжить сотрудничество с 35-летним защитником Тияго Силвой и предлагают ему новый контракт по схеме «1+1». Обязательное условие – снижение зарплаты, которая в данный момент составляет 14 млн в год.

РОССИЯ

«СПАРТАК»

Красно-белые совершили первую сделку РПЛ, выкупив контракт Александра Соболева, который до этого был арендован у «Крыльев Советов». Сумма трансфера неизвестна, но ранее сообщалось о 4,5 млн евро, а председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов уточнил, что «Спартак» заплатил больше, чем планировалось изначально.

Параллельно москвичи проявляют интерес к полузащитнику «Милана» Диего Лаксальту, за которым следят «Краснодар» и «Локомотив». Покинуть «Спартак» могут Лоренсо Мельгарехо и Самюэль Жиго. У парагвайца истекает контракт, а француза зовет к себе пролетевший мимо еврокубков из-за досрочного завершения чемпионата «Лион».

ЦСКА

Среди трансферных целей армейцев значатся защитник Кака («Крузейро») и нападающий Антонио Санабрия («Бетис»). Об интересе ЦСКА к бразильцу писали еще зимой, но тогда тезка обладателя «Золотого мяча»-2007 не решился на переезд через океан. Трансферная стоимость Санабрии, играющего за «Дженоа» на правах аренды, составляет около 6,5 млн.

«ЛОКОМОТИВ»

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков анонсировал уход из команды восьми футболистов. Связано это с переходом в режим экономии после пандемии коронавируса. И этим, по словам Мещерякова, были в первую очередь обусловлены расставание с Юрием Семиным и назначение новым главным тренером Марко Николича. По сообщениям СМИ, восемь покидающих «Локо» по окончании сезона футболистов – это вратарь Антон Коченков, защитники Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия и Борис Ротенберг, полузащитники Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан и Жоау Мариу (у которого заканчивается аренда из «Интера»), а также форвард Эдер.