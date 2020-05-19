Мария Орзул: Дзюба не был моим любовником, но из-за трехсекундного поцелуя меня довели до капельницы - Советский спорт
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19 мая 2020 22:41ФутболГригорьевская Юлия

Мария Орзул: Дзюба не был моим любовником, но из-за трехсекундного поцелуя меня довели до капельницы

Известная телеведущая в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной рассказала подробности нашумевшей истории 2015 года, когда папарацци застукали ее возле гостиницы сборной России в машине с женатым футболистом Артемом Дзюбой.

Бывшие коллеги по спортивному ТВ, разумеется, обсудили не только ту историю. Но мы приведем именно этот фрагмент беседы двух Марий. А скорее даже просто монолог Орзул.

- После того, как все это произошло, меня очень поддержали мои друзья и коллеги. Позвонил начальник и сказал: «Ты не волнуйся, пройдет месяц – полтора, все забудется». Но мне до сих пор об этом пишут. Удивляет, когда это делают девочки. Я редко отвечаю на комментарии в соцсетах, но иногда приходится… А потом кто-нибудь тоже отвечает: «Да вы что, Мария, я же пошутил»… Никто не отвечает за свои слова. И в лицо об этом тоже никто не говорит, все за спиной… Люди очень жестокие. К сожалению, это личное дело стало публичным. И все это было раздуто до такой степени… Но почему люди верят всему, что пишет желтая пресса? Это же абсурд!

Когда все это произошло, на меня, по-моему, ополчилась вся пресса, все СМИ. Мне позвонили от Малахова, от Гордона, звали прийти в эфир и рассказать. Я ни разу себе не позволила это сделать. Хотя могла прийти и рассказать о том, что было на самом деле. Ведь тогда все заголовки были примерно такими: «Замужняя Мария Орзул и так далее». А на самом деле на тот момент мы с мужем уже год или полтора не жили вместе.

Меня называли любовницей. Не была я никакой любовницей! Это просто какой-то бред. Но даже не в этом дело. Что было – то было. Другие такое порой вытворяют, а тут на меня из-за какого-то трехсекундного поцелуя… Почти пять лет прошло, а травля продолжается!

Помню, за несколько дней до этого умер Борис Немцов. Я когда зашла на Lifenews почитать о похоронах Бориса Ефимовича, там было триста тысяч просмотров. А мое видео, которое висело всего три часа с заголовком про «Орзул – любовницу Дзюбы», собрало миллион просмотров! Мне обрушили все соцсети…

орзулдзюба

У меня через месяц был день рождения, и знаете, какой первый комментарий я прочитала? «С днем рождения, шлюха!» Я такой человек, который никогда никому ничего плохого не сделала, я очень мягкая и ранимая. Я довела себя настолько, что лежала под капельницами. А СМИ вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Столько вранья на меня вылилось. Это был просто ад.

Сейчас я живу по принципу: ты не услышишь, как над тобой смеются остальные, если будешь смеяться громче всех. Я приняла для себя решение, что буду воспринимать ситуацию так: что было, то было. Думайте, что хотите. Стараюсь относиться к этому философски.

Но мне все равно странно, что спустя столько лет меня до сих пор спрашивают: «Как там Дзюба?» Я с ним не общалась и не общаюсь. Реально какое-то сумасшествие. Иногда пишут: «Сколько сантиметров у Дзюбы?» У людей, которые такое пишут, какое-то расстройство. Такое количество хейта на меня обрушилось! Иногда терпения не хватает. У меня же в подписчиках и мама, и друзья. Люди думают, что они плюнули в меня, и это мимо пролетело. Но у меня тонкая душевная организация.

Кстати, все мои молодые люди очень адекватно к этому потом относились. После того, как я развелась, у меня было несколько отношений, и все нормально это воспринимали. Темы-то нет, а журналисты продолжали раскручивать, что я делю с мужем какие-то машины, квартиры, виллы на Канарах. Это какой-то сюр.

У меня был телефон заместителя редактора одного портала, я ему звоню и спрашиваю: «Вам не стыдно?» А он мне в ответ: «Мария, а вам не стыдно?» Был период, когда от меня вообще не отставали… А ведь ни до, ни после никогда не выставляла напоказ свою личную жизнь. И сейчас тем более. Потому что мне реально страшно. После той истории у меня очень долго не было отношений - я боялась, что кто-то что-то узнает. И что все это полетит на человека, который рядом со мной.

Отходила от всего полтора – два года. Для меня это была моральная травма. Мне казалось, что за мной кто-то следит. Была зашуганная. Со временем это прошло. Но я до сих пор не понимаю этот хейт, и для чего люди это делали и делают.

А что касается наших отношений с Дзюбой… Мы и до того эпизода с ним особо не общались, и после – тем более. У нас не было никаких романов. Просто произошла секундная ситуация, которую раздули до сумасшедших масштабов.

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