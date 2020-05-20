«Миллиард? Нет! Вот 350 миллионов – и играйте хоть в чемпионате Никарагуа». Вся правда о «Химках» - Советский спорт
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20 мая 2020 13:54ФутболСергеев Иван, Григорьевская Юлия

«Миллиард? Нет! Вот 350 миллионов – и играйте хоть в чемпионате Никарагуа». Вся правда о «Химках»

Сообщения о том, что подмосковный футбольный клуб откажется от путевки в РПЛ-2020/21 и, более того, опустится из ФНЛ в ПФЛ, не соответствуют действительности.

Подобные предположения основаны на том, что регион якобы уже выделил на содержание «Химок» только 200 миллионов рублей, тогда как для получения лицензии на участие команды в премьер-лиге необходимо гарантировать минимум 350 миллионов, при этом спонсоров, готовых закрыть 150-миллионную дыру в бюджете, нет. И из всего этого делается вывод: химчане отказываются от РПЛ и сохранят прописку в ФНЛ лишь в случае объединения с московским клубом «Родина», выступающим в ПФЛ. Иначе им самим уготована дорога в низший дивизион.

По информации «Советского спорта», «инсайдеры» явно торопят события. Никакого решения о 200 миллионах из бюджета для «Химок» не принято. И клуб вполне может получить финансирование, достаточное для прохождения процедуры лицензирования в РПЛ, даже в отсутствие спонсоров, которые пока действительно не найдены (хотя в клуб может вложиться предприниматель Сергей Ломакин, владеющий той самой «Родиной» и латвийским клубом «Рига», где с этого года работает экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов).

Разговор о бюджете на сезон-2020/21 состоялся еще зимой на встрече тогдашнего главного тренера Андрея Талалаева и гендиректора «Химок» Василия Иванова с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По нашим данным, Таталаев попросил у губернатора миллиард рублей под премьер-лигу. На что последовал ответ: «Миллиард? Нет. На таких условиях идите тренируйте «Спартак». Область может выделить 350 миллионов. Тогда играйте, где хотите. Хоть в РПЛ, хоть в ФНЛ, хоть в чемпионате Никарагуа».

То есть, губернатор знал о минимальном бюджетном пороге для участия «Химок» в элитном российском дивизионе. И предполагалось, что эти деньги клуб, в случае завоевания путевки в РПЛ-2020/21, из регионального бюджета получит. Задача была решена уже под руководством Сергея Юрана, который сменил Талалаева на посту главного тренера. Химчане ушли на перерыв, связанный с пандемией, на втором месте, и когда ФНЛ решила не доигрывать чемпионат-2019/20, вместе с «Ротором» заработали право выступать в премьер-лиге. Московская область от предварительных, «зимних» обязательств выделить 350 миллионов не отказывалась. Поэтому нет причин заранее «хоронить» команду.

- Как относитесь к разговорам, что «Химкам» прямая дорога не в РПЛ, а в ПФЛ? – вопрос Юрану.
- Никак. Информацией о планах перейти в ПФЛ я не располагаю.

- А какая у вас информация?
- Мы в ожидании. Требования лицензирования надо выполнить к середине июня. Время есть. Сейчас ждем разрешения для начала тренировок, у «Химок» впереди полуфинал Кубка России. А на слухи внимания не обращаю. Руководство ничего подобного мне не говорило. Моя задача – обеспечить тренировочный процесс. Сейчас надо понять, когда выходим из карантина и начинаем подготовку.

- По ощущениям, когда это произойдет?
- Надеюсь, в ближайшее время. Чтобы начать тренировки параллельно с московскими клубами премьер-лиги.

- Слышали о коллективном письме столичных клубов в РФС с просьбой начать командные тренировки во всей лиге одновременно? Чтобы регионы, где, в отличие от Москвы, сняты ограничения, не получили преимущество.
- Это логичная инициатива – поставить всех в равные условия. Но скорее тогда лучше позволить московским клубам начать раньше тренироваться. Запрещать тренировки в регионах, где уже сняты ограничения, неправильно. Надеюсь, РФС вопрос как-то урегулирует.

- Вы уже сверстали план подготовки к новому сезону?
- Как только разрешат тренироваться, будем работать в Химках, в УТЦ. Неделя уйдет на то, чтобы вывести игроков из «карантинного режима», без резких нагрузок, чтобы мышцы начали дышать. Потом будет добавлять по возрастающей. Надо быть предельно аккуратными. В Германии прошел один тур – и уже пишут о многочисленных мышечных травмах.
Разумеется, тренировки не начнутся без тестирования на коронавирус. Сборов будет два. Оба – в Подмосковье. Контракты почти у всех игроков действующие, за исключением трех-четырех футболистов.

- Сейчас нет задержек по зарплате?
- Пока нет.

- Игроки задают вопросы о будущем команды?
- Конечно, они беспокоятся, звонят. Они же тоже все это читают… Кто-то начинает дергаться, команда-то молодая, всем очень хочется в премьер-лигу. Пока сверху никаких решений не принято. В какой лиге мы будем выступать, руководство не сказало. Параллельно ведется поиск спонсоров. Я сам встречаюсь по этому вопросу в конце месяца. Есть заинтересованные люди, которые могут помочь. Пока все в стадии переговоров.

- Имеете в виду владельца «Родины» и «Риги» Сергея Ломакина?
- Нет. Есть и другие варианты.

- Сообщалось, что эта неделя станет для «Химок» решающей…
- Документы надо предоставить до 14-15 июня. 350 миллионов - это проходной балл для РПЛ. А инфраструктура у нас есть.

- Если клуб все-таки окажется в ПФЛ, продолжите работу?
- Будем разговаривать. Но я не склонен настолько драматизировать ситуацию. Потому что болельщики, город, общественность такого поворота не поймут. «Химки» добыли путевку в РПЛ, вышли в полуфинал Кубка России. Не представляю себе, чтобы команду отправили в низший дивизион.

- Однако сейчас приходится ужиматься всем клубам с бюджетным финансированием.
- Это нормально. И нам не нужны какие-то запредельные суммы. Ребята пошли на урезание зарплаты на два месяца на 40-50 процентов. Для полноценного выступления в премьер-лиге «Химкам» вполне достаточно бюджета в 350 миллионов. Даже с нынешним составом в РПЛ мальчиками для битья мы не будем. Уверен, после первого круга к лидерам «Химок» проявят интерес более богатые клубы. Кого-то в зимнее трансферное окно удастся выгодно продать. Мотивация у команды показать себя в элитном дивизионе запредельная. И я уверен в ребятах. Сам помню, как у меня глаза горели, когда футболистом выходил с «Зарей» из второй союзной лиги в первую. И оттуда уже попал в киевское «Динамо».

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