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20 мая 2020 19:34ФутболИванов Сергей

Все ради хайпа

Хайп – отличительная черта нашего карантинного времени, но нужен серьезный разговор о будущем «Локомотива».

Все-таки мы живем в сумасшедшее время. Дело не только в вирусе, карантине и так далее, но и в том, как легко сегодня увести в сторону от сути любой проблемы. Достаточно бросить «широкой общественности» какую-то вкусную с виду косточку, которую она с удовольствием будет обсасывать, не пытаясь увидеть истоки. Печально, что вместо того, чтобы включить голову и попробовать разобраться в происходящем, многие предпочитают плыть по информационной реке, ориентируясь на запущенный умелой рукой кораблик под названием «Хайп»… А потом уже с трудом вспоминают, с чего все начиналось и ради чего замышлялось. Для той самой умелой руки главное – найти героя, известного, якобы незаслуженно обиженного, которого любят и обожают всем миром. И на этом - хайпануть.

У СЕМИНА ЗАКОНЧИЛСЯ КОНТРАКТ

Давайте рассмотрим конкретный пример. Безусловно, Юрий Семин – выдающийся тренер, он внес огромный вклад в российский и не только футбол. С этим никто не спорит, зато вполне можно оспорить быстро ставший популярным на волне хайпа тезис «Юрия Палыча с позором выгнали из клуба». Опровергается он элементарно. Во-первых, где критиканы увидели позор? В отличие от времен Ольги Смородской никто сейчас из истории «Локомотива» имя Семина вымарывать даже не пытался, наоборот, в клубе отдают ему должное и всячески подчеркивают его заслуги. И смешивания с грязью своего тренера, которое имело место совсем недавно, несколько лет назад, и которое раскалывало болельщицкую среду, при нынешнем руководстве тоже никто не наблюдает.

Во-вторых, говорить о том, что человека выгоняют, можно лишь в том случае, если ему не дают доработать. Тут же всем давно известно: очередной контракт главного тренера с красно-зелеными истекает 31 мая 2020 года. И клуб после трех лет совместной работы с Семиным остановил свой выбор на сербском тренере Марко Николиче, что вполне можно посчитать рабочим моментом.

В большинстве клубов мира так наверняка это и было бы воспринято, но здесь решения вызвали волну эмоций, в основе которых аргументы о завоеванных Семиным титулах для «Локомотива» и о рисках замены на нового тренера до окончания чемпионата, когда команда формально занимает второе место. Безусловно, это важные моменты, но в большом футболе, как неоднократно подчеркивалось, не работают старые заслуги, как любят повторять сами тренеры, «твое имя за тебя никогда не сыграет, ты должен, как в сексе, доказывать, что лучший здесь и сейчас, а не вспоминать, что когда-то ты был хорош». Иначе бы «Реал» и «Бавария», которые часто выигрывают чемпионаты своих стран, а в Лигу чемпионов выходят вообще каждый год, никогда бы не меняли главных тренеров. А они это делают, потому что думают о развитии.

Вот тут мы подходим к главному. Нет сомнений, что «Локомотив» стремится быть чемпионом России, да и в Лиге чемпионов ставит перед собой другие задачи. Вот только возникает вопрос: добивается ли клуб сейчас максимума исходя из имеющихся (не самых плохих) возможностей? Тут даже критики вряд ли будут спорить, что ответ – отрицательный, они могут назвать лишь другие причины, но сам ответ будет очевиден для всех. Во всяком случае, нынешний сезон не может считаться успешным. В Лиге чемпионов «Локомотив» занял в группе последнее место и не попал даже в Лигу Европы. Кстати, и по качеству игры команде было далеко, скажем, до пражской «Славии», у тренера которой возможности были явно скромнее, тем не менее, он успешно противостоял и «Барселоне», и «Боруссии», и «Интеру», знаменитым европейским клубам. Так что четвертое место в группе тоже можно по-разному занять.

А в чемпионате России «Локомотив» потерял шансы бороться за титул еще до Нового года, после безвольных поражений в играх против московского «Динамо» и тульского «Арсенала». Причем первая из команд только формируется, а вторую при всем желании невозможно отнести к топам. Так что итоговое второе место »Локомотиву» отнюдь не гарантировано, ведь в чемпионате, который, скорее всего, будет продолжен, осталось провести 8 туров. Поэтому и «псевдосеребро» как аргумент отпадает, а по факту остаются второе подряд неудачное выступление в групповом турнире Лиги чемпионов и вылет из Кубка России от калининградской «Балтики». Это вряд ли те результаты, которых хотели болельщики.

Также важно обратить внимание на динамику: если в сезоне-2017/18 команда играла лучше, чем в сезоне-2018/19, а в прошлом соответственно лучше, чем в нынешнем, то любой разумный руководитель задумается о том, что надо что-то менять. В том числе и в плане обновления состава, где есть очевидные проблемы. Например, мы все много лет слышали тезис о том, что тренер делает ставку на молодежь, которая благодаря этому растет. Но это, извините, голословные утверждения на фоне того же ЦСКА или даже «Спартака». Там молодым действительно доверяют, поэтому они прибавляют (и, что важно в современных условиях, в цене тоже). Поэтому нужно и важно сравнивать потенциал клуба, его возможные результаты с тем, что реально достигается.

Безусловно, эмоции, которые вообще-то принято считать не лучшим советчиком в серьезных делах, еще долго не будут спадать. Часть болельщиков настроена бороться за Семина. Но не стоит забывать, что болельщики всегда и везде против ухода кумиров. Фанаты «Спартака» были против отставки Олега Романцева. Болельщики ЦСКА очень долго не мыслили себе команду без Валерия Газзаева. Но и там, и там в конце концов пришло время новых кумиров. В «Спартаке» трибуны боготворят Массимо Карреру, они выберут скорее его, чем «устаревшего» Романцева. В ЦСКА болельщики больше любят Виктора Гончаренко, чем Газзаева. А ведь Романцев уж точно добился большего в российском футболе. И Газзаев выигрывал не только в России, но и в Европе, завоевывая Кубок УЕФА!

А еще давайте не забывать, что «Локомотив» делает выбор не на сезон, а на больший срок. По окончании очередного 3-летнего цикла Семину будет уже 76. Аргументы насчет Бескова не работают: Константин Иванович свои звездные времена со «Спартаком» пережил в ту пору, когда ему было 60 с гаком лет, а не 70. Кстати говоря, не стоит сбрасывать со счетов и то, что сейчас в стране, да и в мире в целом ситуация такова, что людям такого возраста вообще запрещено выходить не то чтобы на работу, а даже на улицу.

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ПАЛЫЧ – ЛЕГЕНДАРНОЕ ИМЯ, НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И ИДЕТ ВПЕРЕД

Важный вопрос, которым нужно задаться: стоит ли обожествлять действующих тренеров? У любого из них есть прошлое, есть будущее, есть настоящее. Лучше относиться к ним уважительно, но именно в этих рамках.

Да, во многих клубах сознательно снабжают тренеров атрибутами легенды: в «Арсенале» француза Арсена Венгера официально называли Чудотворцем, удостоились похожих титулов и голландец Ринус Михелс, и шотландец Алекс Фергюсон. Но вряд ли можно спорить с тем, что они никогда не вели себя со своими клубами с позиции силы. И не заигрывали с болельщиками в угоду личным амбициям, а старались работать именно на пользу дела. В ведущих клубах мира понимают: прошлое необходимо уважать, но зачастую требуется идти дальше с новыми идеями и новыми именами. Поэтому и «Локомотиву», независимо от того, кто им руководит, было бы гораздо проще, если бы Семин как Венгер, у которого тоже в свое время заканчивался контракт (а для него было драмой решение клуба с ним расстаться), до последнего с достоинством тренировал команду. А затем ушел под аплодисменты, не став конфликтовать с клубом.

...А Николича уже по-человечески даже жаль немного, поэтому очень хочется, чтобы у него все сложилось. Ведь этот молодой и перспективный тренер еще даже ничего не сделал, а против него уже не самый дружеский настрой. Что спорить, Семин сыграл огромную роль в российском футболе. Он, безусловно, выдающийся тренер. Вот только важно, чтобы его имя было связано исключительно с самыми достойными страницами в истории клуба. Уверены, что в «Локомотиве» это прекрасно понимают, а значит наверняка, как только уйдет в прошлое пандемия, клуб публично отдаст должное заслугам любимого Шпалыча. В этом нет просто никаких сомнений.

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