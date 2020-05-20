Григорий Иванов: Никогда бы не выписал Фролову штраф за то интервью. Россия – свободная страна - Советский спорт
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20 мая 2020 16:32ФутболГригорьевская Юлия

Григорий Иванов: Никогда бы не выписал Фролову штраф за то интервью. Россия – свободная страна

Президент клуба РПЛ «Урал» высказался на злободневные для российского футбола темы.

Иванов отвечал на вопросы в прямом эфире портала «Екатеринбург онлайн». Вот некоторые фрагменты.

О ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС
- Вся команда сдала тесты во вторник, 19 мая. И я, конечно, в том числе. Ждем результатов в четверг…

О РЕГЛАМЕНТЕ
- Уже изучали медицинский регламент для завершающей стадии сезона. Не все там для меня понятно. Слишком много дополнительных требований. У нас и так у всех есть аккредитации, пропуска. Зачем вводить какие-то коды? Это же дополнительные расходы. И, на мой взгляд, надо допускать к работе на матчах не только журналистов «Матч ТВ». Написали уже свои пожелания в РФС.

О ФИНАНСИРОВАНИИ
- Пока деньги платить зарплату есть. Нам говорят: терпите. И мы терпим. Понимаем, в каком положении сейчас все регионы… Информацию о том, что «Урал» чуть ли не на грани закрытия, уже опровергли. Нам же не только область помогает. Есть спонсоры. Надеюсь, все восстановится. Попросили губернатора разрешить тренироваться в городе, где есть искусственный газон. А иностранцев, которые будут проходить 14-дневный карантин, пока запрем на базе. Там, правда, газон искусственный. Но что делать?

О ЛЕГИОНЕРАХ
- Отправили за ними чартер в Прагу. Оттуда прилетят пятеро. Николай Золотов еще 19 мая приехал. А 20-го ждем Дениса Кулакова

О ДИМИТРОВЕ
- Расторгнем контракт с Николаем Димитровым. Вчера разговаривал с нашим болгарином, он сказал, что хочет закончить с футболом. У Димитрова - свой бизнес, который требует постоянного присутствия. Он подпишет бумагу о том, что если вдруг перейдет в другой клуб, заплатит «Уралу» компенсацию. А на правом фланге есть, кем его заменить. Молодые Артем Шаболин, Дмитрий Ефремов рвутся в бой.

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О МЕРКУЛОВЕ
- Михаил Меркулов от нас точно уходит. Не стали продлевать его действующий контракт до конца чемпионата. Человек видит себя в более сильном клубе. Он мне говорил, что и в сборной России заиграет. Дай бог.

О ПОГРЕБНЯКЕ
- По Павлу Погребняку будем думать. Если найдем нападающего сильнее, расстанемся с Пашей. Но все равно он – душа команды. Погребняк никогда не жалуется, тренируется на полную катушку. Это пример для молодежи. И все-таки пока продлили контракт только до 26 июля. А дальше будем думать. Такая же история с Артемом Фидлером. Может, продлим соглашение, а, может, и нет. Во втором случае предложим ему работу в клубе.

О ШАТОВЕ
- Разговоры о том, что Олег Шатов может спустя девять лет вернуться в «Урал», не соответствуют действительности. Насколько я знаю, он предварительно договорился с «Рубином». И готов пойти на понижение зарплаты в сравнении с «Зенитом».

О ВРАТАРЕ ФРОЛОВЕ
- Конечно, я в курсе истории с интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о политике и прочих острых моментах. Его в клубе даже хотели оштрафовать. Как бы вел себя «Урал» в такой ситуации? Я не вижу повода выписывать штраф за интервью. Каждый гражданин имеет право на свое мнение. У нас свободная страна. Все говорят, что хотят. Точка зрения может быть неправильной, даже абсурдной, но не затыкать же человеку рот! Тем более, речь идет о политике, а не о футболе. Не понимаю, зачем «Крылья» раздули эту историю. Вообще не надо было реагировать.

О СЕМИНЕ
- «Локомотив» имел право расстаться с Юрием Павловичем по окончании контракта. Как и Юрий Павлович мог высказывать свое недовольство ситуацией. Плохо только одно – никто не знает причин, по которым было принято решение. Если бы руководство клуба вышло к народу и все объяснило, многие сложности сразу отпали бы. А так, развязали на пустом месте войну с болельщиками. Теперь малейшая неудача – и Василий Кикнадзе пойдет опять заниматься журналистикой. Хотя он очень грамотный работник и человек порядочный.

Фролов и раньше говорил о рабстве в России. Откуда сейчас такая истерика?

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