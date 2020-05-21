33 лучших в истории чемпионатов России по футболу. Из «Спартака» в первой сборной – только Титов

Составлять сборные всех времен – не самое благодарное занятие. Всегда есть риск кого-то обидеть. Особенно если ставишь на одну доску представителей разных поколений. Так было с символической сборной России, в которую мы, скрепя сердце, так и не включили ни Александра Мостового, ни Александра Кержакова несмотря на их громадные заслуги перед нашим футболом.

Чтобы не наступать на старые грабли и не подвергать себя таким же мучениям, для чемпионатов России (которых было сыграно уже 27) мы полностью абстрагировались от каких-либо симпатий. По сути, выбор был сделан до нас. Оставалось только просуммировать данные из списков 33 лучших, которые РФС составляет по итогам каждого сезона РПЛ, определяя тройку сильнейших для каждой позиции.

Сделать это было несложно. Мы открыли списки РФС по годам и стали считать: за первое место игрок получал три очка, за второе – два, за третье - одно. И вот что получилось: всего за время проведения российских чемпионатов были отмечены 362 футболиста. Двое – Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич – становились первыми в своем амплуа не менее 10 раз. Естественно, армейцы возглавили и суммарный рейтинг. А замкнул тройку их партнер по оборонительной линии ЦСКА Василий Березуцкий.

Красно-синие цвета не чужды и попавшим в первую пятерку Юрию Жиркову и Сергею Овчинникову. Первый начал в ЦСКА большую футбольную карьеру, второй оказался в клубе Евгения Гинера уже в качестве тренера вратарей. Кроме них в Топ-11 оказались еще двое игроков с армейским прошлым – Марио Фернандес и Сергей Семак. Ну а где же «Спартак» с его десятью чемпионствами? Народную команду в символической сборной РПЛ всех времен представляет только Егор Титов.

А вот как выглядит список лучших за 27 чемпионатов России (без разбивки по позициям).

Игрок 1-е места 2-е места 3-е места Очки Игнашевич 14 1 1 45 Акинфеев 12 1 1 39 В. Березуцкий 7 4 2 31 Жирков 6 4 2 28 Овчинников 7 1 2 25 Анюков 5 3 1 22 Лоськов 4 3 3 21 Кержаков 5 1 3 20 Титов 4 3 2 20 М. Фернандес 5 2 19 Семак 6 1 19 Аршавин 4 3 18 Веретенников 6 18 Хлестов 5 1 1 18 Чугайнов 5 3 18 Данни 4 2 1 17 Дзагоев 2 4 3 17 А. Березуцкий 3 3 1 16 В. Быстров 4 1 2 16 И. Денисов 4 2 16 Ковтун 3 2 2 15 Тетрадзе 4 1 1 15 Тихонов 4 1 1 15 Нигматуллин 2 4 14 Вагнер Лав 3 2 1 14 Гусев 4 1 14 Дзюба 3 2 1 14 Онопко 4 1 14 Цымбаларь 4 1 14 Парфенов 4 1 13 Рахимич 3 1 2 13 Соломатин 3 2 1 13 Д. Комбаров 2 2 2 12 Есипов 1 3 3 12 Каряка 4 12 Халк 4 12 Широков 3 1 1 12 Малафеев 2 2 1 11 Яновский 3 2 11 Филимонов 2 2 10 Евсеев 3 1 10 Зырянов 3 1 10 Красич 2 2 10 Кришито 3 1 10 Ломбертс 2 1 2 10 Мамедов 2 2 10 Смолов 3 1 10 Ансальди 1 3 9 Бесчастных 3 9 Бушманов 4 1 9 Измайлов 1 3 9 Кокорин 3 9 Колодин 2 1 1 9 Никифоров 3 9 Промес 1 3 9 Пятницкий 3 9 Смольников 1 3 9

На основе данного рейтинга и была определена символическая сборная РПЛ- 1992/2019.

ВРАТАРЬ

Игорь АКИНФЕЕВ



Клуб в РПЛ: ЦСКА

Статистика в РПЛ: 449 матчей, 350 пропущенных мячей

Достижения: чемпион (6), обладатель Кубка (6) и Суперкубка (7) России, обладатель Кубка УЕФА-2005, футболист года по версии РФС-2013

Воспитанник армейцев и лучший отечественный вратарь в постсоветскую эпоху. Вместе с ЦСКА шесть раз выигрывал золотые медали чемпионата России. В молодости считался одним из самых талантливых голкиперов Европы, но за границу уехать не решился и всю карьеру посвятил родному клубу. Отыграл на ноль более 300 матчей (а первую сотню разменял еще в 22 года), обойдя по этому показателю самого Льва Яшина (204) и лидировавшего до него по этому показателю Рината Дасаева (229).

Своими невероятными сейвами заслужил уважение всех российских болельщиков, а после серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018 стал одним из самых узнаваемых людей в стране. Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года и в ближайшее время клубную карьеру завершать не планирует.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Александр АНЮКОВ



Клубы в РПЛ: «Крылья Советов», «Зенит»

Статистика в РПЛ: 366 матчей, 15 голов, 24 передачи

Достижения: чемпион (5), обладатель Кубка (2) и Суперкубка (4) России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)

Воспитанник самарского футбола поиграл только в двух клубах – родных «Крыльях Советов» и «Зените». Причем впервые попал в список 33 лучших, еще выступая за команду с берегов Волги, и только год спустя перебрался в Петербург, где провел еще 14 лет. До нынешнего сезона в российскую эпоху сине-бело-голубые не выиграли ни одного чемпионского титула или еврокубка в отсутствие Анюкова. Мог бы и в этом году получить очередную золотую медальку, но, проиграв конкуренцию за место в старте Игорю Смольникову и Вячеславу Караваеву, решил на год отправиться в Самару. По возвращении в Питер должен войти в тренерский штаб Сергея Семака.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Сергей ИГНАШЕВИЧ



Клубы в РПЛ: «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА

Статистика в РПЛ: 489 матчей, 41 гол, 16 передач

Достижения: чемпион (6), обладатель Кубка (7) и Суперкубка (7) России, обладатель Кубка-2005

Самый титулованный российский футболист оказался лидером нашего рейтинга. 16 раз за 19 сезонов входил в список 33 лучших, из которых 14 раз – под первым номером. Наряду с Акинфеевым подарил российскому футболу победу в Кубке УЕФА, бронзовые медали Евро-2008 и сумасшедшие эмоции на ЧМ-2018, куда отправился уже после завершения клубной карьеры.

А еще Игнашевич – самый забивной защитник российских чемпионатов. Только в трех сезонах он не смог записать на свой счет голов. Хладнокровно исполнял пенальти и с невероятной силой колотил по воротам со штрафных. Последний сезон провел в «Торпедо» в качестве главного тренера и едва не вывел команду в премьер-лигу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ



Клубы в РПЛ: «Торпедо-ЗИЛ», ЦСКА

Статистика в РПЛ: 402 матча, 9 голов, 19 передач

Достижения: чемпион (6), обладатель Кубка (7) и Суперкубка (6) России, обладатель Кубка УЕФА-2005

Казалось, вечный партнер Игнашевича по центру обороны. Вместе с ним и Акинфеевым составлял российский костяк в ЦСКА на протяжении полутора десятилетий. Спустя годы смешно вспоминать, как болельщики критиковали Валерия Газзаева, взявшего в армейский клуб братьев Березуцких, которых только ленивый не называл «деревянными». Время расставило все по местам – Василий стал одной из леген нашего футбола.

Возможно, он не был самым талантливым защитником, но взял свое работоспособностью и умением играть на стабильно высоком уровне. Забивал не часто, зато почти всегда делал это в самый ответственный момент. Из девяти голов Березуцкого в РПЛ семь выводили армейцев вперед, а остальные два помогали сравнять счет.

Сейчас, после кратковременной голландской командировки, куда он отправился вместе с братом Алексеем и Леонидом Слуцким, вернулся в главную команду своей жизни и работает в должности заместителя генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Юрий ЖИРКОВ



Клубы в РПЛ: ЦСКА, «Анжи», «Динамо», «Зенит»

Статистика в РПЛ: 315 матчей, 25 голов, 67 передач

Достижения: чемпион (3), обладатель Кубка (5) и Суперкубка (5) России, обладатель Кубка УЕФА-2005

Перед тем, как оказаться в ЦСКА, Жирков ездил на просмотр в «Спартак», но не понравился Олегу Романцеву. Так начинается история о победе армейцев в Кубке УЕФА, которой без забегов юного полузащитника могло просто не быть. Именно гол Жиркова вывел красно-синих вперед в финале того турнира в Лиссабоне.

В отличие от товарищей по команде, всю жизнь связывать с ЦСКА Юрий не стал. После Евро-2008 уехал в «Челси», а вернулся оттуда в переживавший миг счастья «Анжи». Сказка быстро закончилась, и Жирков транзитом через «Динамо» оказался в «Зените», в составе которого движется сейчас к очередному чемпионскому титулу.

В большом футболе Юрий начинал на позиции левого полузащитника, а затем главный тренер сборной России Гус Хиддинк опустил его в линию обороны. Здесь он до сих пор периодически появляется и в клубе, и в сборной. Так, в 2018 году вошел в список 33 лучших в качестве игрока средней линии, а в 2019-м – в роли защитника. Интересно, куда определит его РФС по итогам нынешнего сезона?

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Марио ФЕРНАНДЕС



Клуб в РПЛ: ЦСКА

Статистика в РПЛ: 201 матч, 5 голов, 32 передачи

Достижения: чемпион (3), обладатель Кубка и Суперкубка (3) России

Единственный иностранец (пусть и натурализованный) в нашей символической сборной. Фернандес в 22-летнем возрасте приехал в ЦСКА из «Гремио», по касательной застав лучший период в истории клуба. У Гинера появились сложности в бизнесе, и он уже не мог вливать в команду средства так, как раньше. До выкупа Николы Влашича прошлым летом за 15,7 млн евро трансфер Фернандеса (10,5 млн) был последним восьмизначным для армейцев.

Соответственно, и роль Марио в ЦСКА менялась с годами. Поначалу он был классным, но рядовым игроком, задачей которого было поддерживать атаки по правой бровке с позиции защитника, но чем сильнее мельчали партнеры, тем больший объем приходилось ему выполнять. И вот он уже несколько лет в одиночку закрывает правый фланг, а с 2017 года делает это еще и в сборной России.

За почти 30 лет в РПЛ приезжало множество качественных легионеров – от Вагнера Лав и Сейду Думбия до Халка и Акселя Витселя, но никто из них не стал настолько родным сердцу болельщика, как Фернандес. И в обозримом будущем в этом отношении ничего не изменится.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий ЛОСЬКОВ



Клуб в РПЛ: «Ростов», «Локомотив», «Сатурн»

Статистика в РПЛ: 453 матча, 120 голов, 145 передач

Достижения: чемпион (2), обладатель Кубка (4) и Суперкубка (2) России

Центр полузащиты – самая конкурентная зона в российском футболе. Здесь каждый год хватает больших мастеров, и каждый из них заслуживал бы права попасть в итоговую символическую сборную, но добились этого два плеймейкера, пережившие расцвет карьеры в конце 90-х – первой половине нулевых. На первом этапе Лоськов и Титов были ключевыми футболистами двух главных претендентов на золото, а когда «Спартак» сдулся, первенство захватил железнодорожник.

При этом даже тогда у Лоськова хватало конкурентов. Показателен факт: в сборную России он вызывался на протяжении всего пяти лет – с 2002-го по 2006-й (и еще три матча 2000 году), тогда как в списки 33 лучших попадал по итогам 10 чемпионатов страны. Лоськов не был ни самым быстрым, ни самым умным, ни самым точным, но практически не имел слабых мест, поэтому на протяжении полутора десятилетий оставался важнейшим звеном в атаке «Локомотива».

Входил в тренерский штаб Юрия Семина и вроде как пока остался в команде после ухода мэтра.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Егор ТИТОВ



Клубы в РПЛ: «Спартак», «Химки»

Статистика в РПЛ: 336 матчей, 87 голов, 68 передач

Достижения: чемпион (6), обладатель Кубка (2) и Суперкубка (2) России

Титову прочили карьеру топ-игрока, переход в «Баварию» и гору международных наград, а в результате он на семь лет пережил чемпионский «Спартак», оставшись осколком великой команды. До последнего, как мог, вел красно-белых вперед, трижды подряд с куда менее сильными партнерами, чем в 90-х, дотянулся до серебряных медалей, но устал бороться с тенями прошлого и уехал в «Химки», а оттуда – в Астану.

Титов был способен на большее, но его карьеру подкосили дисквалификация за употребление бромантана и разрыв крестов. Каждый раз он выбывал из строя на год и возвращался, оставив за пределами поля часть своей магии.

Возвращался в «Спартак» в качестве помощника Дмитрия Аленичева, но без особого успеха. После ухода из «Енисея» отдыхает.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Андрей АРШАВИН



Клубы в РПЛ: «Зенит», «Кубань»

Статистика в РПЛ: 291 матч, 57 голов, 90 передач

Достижения: чемпион (3) России, обладатель Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)

Безусловно, самый яркий российский футболист в XXI веке. Его лучшие годы пришлись на нулевые. С 2001-го по 2008-й он стабильно входил в список 33 лучших (пропустил лишь 2003 год), а в расцвете лет уехал покорять Англию, поэтому набрал в нашем рейтинге не так много, как был способен исходя из потенциала.

Два последних сезона в АПЛ не задались, в чем виноват он сам. Андрея чаще видели в барах, чем на футбольном поле, и в результате ему пришлось вернуться из «Арсенала» в «Зенит». Но это был уже не тот Аршавин, которым так восхищался Арсен Венгер и все мы. Возможно, на такое впечатление повлияла и его легендарная фраза про «наши проблемы». Так или иначе, транзитом через «Кубань» Аршавин отправился в Казахстан, где спустя четыре года и завершил карьеру.

Сейчас работает экспертом на телевидении и помогает родному «Зениту» в вопросах развития молодежи.

ПЕРВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

Александр КЕРЖАКОВ



Клубы в РПЛ: «Зенит», «Динамо»

Статистика в РПЛ: 341 матч, 141 гол, 64 передачи

Достижения: чемпион (3), обладатель Кубка и Суперкубка (2) России

Лучший российский нападающий в постсоветский период. Его легендарный принцип «бил, бью и буду бить» сделал Кержакова лучшим бомбардиром Клуба Григория Федотова, «Зенита» и сборной. Никто из россиян не забивал так много, как он, в еврокубках.

Форвард начинал в «Зените» вместе с Аршавиным, и это им (наряду с Владимиром Быстровым, Игорем Денисовым и Вячеславом Малафеевым) принадлежит заслуга в том, что питерский клуб стал грандом российского футбола. Как и Аршавин, Кержаков уезжал покорять Европу (в «Севилью»), но немного поторопился с этим решением и пролетел мимо Кубка УЕФА-2008, хотя и компенсировал это победой в том же турнире годом ранее.

Сейчас тренирует юношескую сборную России до 17 лет.

ВТОРОЙ НАПАДАЮЩИЙ

Сергей СЕМАК



Клубы в РПЛ: «Амарал», ЦСКА, «Москва», «Рубин», «Зенит»

Статистика в РПЛ: 457 матчей, 102 гола, 49 передач

Достижения: чемпион (5), обладатель Кубка и Суперкубка (3) России

Фигура Семака – поистине уникальная для российского футбола. Поиграл за пять разных клубов, три из которых – московские. Выигрывал чемпионский титул с тремя разными командами. Да еще и оказался единственным в нашей символической сборной, завоевавшим золотые медали не только в качестве игрока, но и в должности главного тренера. А еще был фантастическим универсалом, поигравшим во всех линиях (от нападения до обороны) и везде добивавшимся признания.

Семака всегда не только любили, но и уважали болельщики всех команд без исключения. Он никогда не вляпывался в истории, был спокоен, корректен и уважителен по отношению к окружающим. Умный интеллигентный игрок стал таким же тренером. А еще, на зависть всем, отцом восьмерых (!) детей и главой очень крепкой семьи.

В нынешнем сезоне должно случиться чудо, чтобы Семак не завоевал вместе с «Зенитом» второе чемпионство подряд.

Полностью список 33 лучших за всю историю чемпионатов России выглядит следующим образом.

