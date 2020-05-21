Врач «Арсенала»: Если у футболиста выявлен коронавирус, нет смысла изолировать всю команду

– «Арсенал» приступил 20 мая к тренировкам. Как команда сдавала тесты на COVID-19?

– Мы воспользовались услугами сертифицированной лаборатории, которая имеет право делать такие тесты. Ребята и персонал были разбиты по группам. Тестировались и работники базы, стадиона, офисные сотрудники… Всего более 100 человек. Выдерживали четкий график. Заходили в кабинет по отдельности, замеряя температуру, и таким же образом покидали помещение. Все меры предосторожности были соблюдены.

– Футболисты за время вынужденного простоя не растеряли форму?

– Конечно, ребята находятся не в лучшем функциональном состоянии. Два месяца индивидуальных тренировок на ком угодно скажутся отрицательно. Как бы человек ни работал. Футбол – командный вид спорта. Теперь надо будет наверстывать упущенное за счет коллективных тренировок.

– Заниматься игроки начнут все вместе?

– В полном составе. И обязательно будет соблюдаться дистанция полтора – два метра. Мы исключили все контактные упражнения. Основной упор – на функциональную работу. Приезжают все вместе, а занимаются по отдельности.

– Как часто будут сдаваться тесты на СOVID-19?

– В медицинском регламенте РПЛ прописано тестирование раз в две недели. Мы планируем проверять игроков раз в неделю. И проводить дополнительные промежуточные тесты.

– Во время перерыва в «Арсенале» никто не болел? Подозрительных симптомов не было?

– Нет. К счастью, никаких проблем у ребят во время самоизоляции не возникло. Тесты подтвердили, что с зараженными никто не контактировал. Ребята серьезно отнеслись к своему здоровью.

– Однако в других клубах РПЛ инфицированные уже выявлены. Это ставит под угрозу возобновление сезона?

– Ситуации разные. Кто-то перенес инфекцию, и были выявлены антитела, а кто-то сейчас находится в состоянии заболевания. Если футболист переболел и не выделяет вирус, то он может спокойно тренироваться с остальными. С другой стороны, я уверен, что в ближайшее время усилится контакт, потому что мы все были выдернуты из самоизоляции. Начались тренировки, соответственно, передвижений стало больше. Можно не сомневаться: в ближайшее время будет выявлено больше игроков, контактировавших с зараженными.

– Тут еще и легионеры из Европы в Россию подтягиваются…

– Все они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

– Один или три?

– Прибывающие из-за границы садятся на 14-девный карантин и дополнительно проводят три теста. Это делается для того, чтобы исключить факт заражения во время перелета. Даже если человек сюда летел с отрицательным анализом на руках, он мог во время полета контактировать с инфекцией. Для этого Роспотребнадзором и предусмотрены эти две недели.

Александр Резепов

– Если человек переболел коронавирусом или сдал положительный анализ на антитела, в какой момент он становится безопасным для окружающих?

– Если у него выявлены иммуноглобулины G, которые отвечают за контакт с инфекцией, то они защищают от последующего контакта. Поэтому-то обязательно проводится дополнительная диагностика, чтобы полностью исключить выделения. Бывает же, человек переболел, но остается выделителем. А вот наличие иммуноглобулина G означат его полную безопасность для окружающих.

– Надо ли изолировать всю команду, если у одного игрока выявлен коронавирус?

– В этом нет необходимости. Изолируется тот человек, который контактировал. При этом, конечно, мониторить нужно всю команду. По-хорошему, все контакты должны быть исключены, но… В таком случае нельзя тренироваться. Поэтому небольшой риск остается. И он ложится на врачей в том числе.

– То есть, в том же «Динамо» достаточно изолировать пять человек?

– Они сдали тесты и не были в контакте друг с другом. Я же говорил о случаях заражения, когда тренировки уже идут. Ведь все равно ничего нельзя исключить. Все ходят в магазины, пользуются лифтами, касаются дверных ручек. Фактор риска все равно будет присутствовать, пока эпидемиологический порог достаточно высокий.

– В матчах возобновившегося чемпионата Германии запасных рассаживают не только на скамейке, но и на первых рядах трибун, чтобы увеличить социальную дистанцию. Это не перебор?

– Самый высокий риск присутствует при перемещениях команды вне стадиона и в непротестированных зонах. Работники арены должны все тщательно проверять, поэтому на самих играх риски заражения минимальные.

– Что из немецкого опыта нам точно не имеет смысла перенимать?

– Сложно анализировать. Чемпионат Германии только запустили, выводы делать рано. Очевидно, что травматизм игроков повысится. Но это связано не с коронавирусом, а с растренированностью. Шесть мышечных травм за тур – для бундеслиги очень-очень много. К сожалению, России эта проблема тоже коснется.

– Регламент предусматривает окончательную остановку РПЛ-2019/20 при возникновении слишком высокой угрозы здоровью футболистов. Насколько реалистичен такой сценарий?

– Вероятность можно оценивать по-разному. И в 50 процентов, и в 90, и в 10. Надо посмотреть динамику хотя бы первых двух недель тренировок. Какие результаты тестов будем получать, сколько выявлять зараженных. При этом в каждом регионе ограничения разнятся. И эпидемиологическая ситуация неодинаковая. Риски везде свои.