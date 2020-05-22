Гончаренко двумя руками за то, чтобы Березуцкие стали тренерами ЦСКА - Советский спорт
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22 мая 2020 00:07ФутболГригорьевская Юлия

Гончаренко двумя руками за то, чтобы Березуцкие стали тренерами ЦСКА

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко вышел в прямой эфир инстаграма главного футбольного инсайдера страны Нобеля Арустамяна.

Беседа продолжалась около часа. Вот некоторые интересные высказывания Гончаренко.

О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА С ЦСКА
- Еще до ухода в вынужденный отпуск мы все обсудили с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым. Заключение нового контракта – технический момент. Много времени на это не ушло.

ОБ ОТНОШЕНИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
- В большом клубе надо быть готовым к критике, если нет движения вперед. Есть люди, которые будут поддерживать тебя всегда, но найдутся и недовольные. Я это все прекрасно понимаю. И сейчас могу сказать только одно: в матчах после перерыва нам будет очень не хватать фанатов на трибунах. Это большой минус для ЦСКА.

О ТРАНСФЕРНЫХ ПРИОРИТЕТАХ
- ЦСКА нужны нападающий, опорный полузащитник и центральный полузащитник. Все игроки центральной зоны. С учетом нашей схемы это вполне естественно.

О ДЕСПОТОВИЧЕ
- Джордже Деспотович мне, как форвард, очень нравится. Но все эти разговоры о том, что ЦСКА рассматривает его кандидатуру, не соответствуют действительно. У меня такое чувство, что кто-то пытается протащить Деспотовича через нас в другой клуб. Разговорами об интересе ЦСКА набивают игроку цену.

О ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ
- Конечно, будет сложно подготовиться к рестарту чемпионата, не проводя спарринги. Но я надеюсь, ограничения ближе к середине июня снимут, и мы успеем сыграть хотя бы пару матчей. Если нет, придется обойтись двусторонками. В ЦСКА большая обойма. 25 человек.

О ЧАЛОВЕ
- Федор Чалов стал меньше забивать? Я все равно в него верю. Ему было проще, когда рядом были игроки типа Абеля Эрнандеса. Уругваец стягивал на себя внимание, и Федор получал свободу. Это помогло выиграть гонку бомбардиров. И после этого Чалова стали еще плотнее опекать. Снизилась реализация. Несколько пенальти Федя не забил. Но знаете, уверенность нападающего – дело наживное. Может хватить одного-двух мячей, чтобы ее вернуть. И тогда ворота будут снова казаться большими, а голкипер – маленьким. А когда уверенность потеряна, все наоборот: ворота маленькие, голкипер – огромный.

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ ГВАРДИОЛОЙ И КОНТЕ
- Это как сравнивать Диего Марадону, Пеле, Лионеля Месси, Криштиану Роналду… Оба выдающиеся тренеры. Но если настаиваете, выберу Антонио Конте. У него более яркие идеи. Пусть они и не так регулярно срабатывают, как у Пепа Гвардиолы.

О ГОТОВНОСТИ МЕНЯТЬ ИГРУ ЦСКА
- Можно сохранить схему, но по-другому расставить игроков. Дать футболистам иные функции. Вопрос вообще не в схемах, а в функциях и идеях, с которыми футболисты выходят на поле вскрывать оборону соперника.

ОБ УХОДЕ СЕМИНА ИЗ «ЛОКОМОТИВА»
- В 90 процентах случаев тренера увольняют и только в 10 – он уходит сам. Так что в непродлении контракта с Юрием Павловичем ничего такого уж необычного нет. Но, на мой взгляд, можно было обставить расставание более красиво. Принимая во внимание заслуги Семина перед «Локо», правильнее было бы дать ему возможность доработать до конца сезона. Тем более, команда идет на высоком месте.

О МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ» СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
- Мы зимой провели против «Зенита» в Испании великолепный матч. Был открытый футбол, высокого качества. Но на трибуне за игрой наблюдали 20 человек. В июне будет примерно такая же аудитория. И это сложнее всего принять.

О БРАТЬЯХ БЕРЕЗУЦКИХ
- Алексей и Василий Березуцкие в этом сезоне вошли в административный штаб ЦСКА. Но если кто-то из них или оба захотят стать тренерами, я буду обеими руками за. Мне с ними легко. Они знают, как строится подготовка в ЦСКА. Для меня это было бы отличным подспорьем: иметь в тренерском штабе таких помощников.

О ПЕРЕХОДЕ ЦСКА ПОД КОНТРОЛЬ ВЭБа
- Я не вдавался в подробности сделки по продаже акций. Знаю, есть стадион, и есть долг за него, который теперь закрыт. Мне сложно комментировать, как это отразится на ЦСКА. Но Евгений Леннорович Гинер знает, что делает. В этом никаких сомнений. Давайте наберемся терпения.

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