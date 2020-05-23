«Откуда знаете, что Бегиристайн играл в «Реал Сосьедаде»?» Три года с нами нет Владимира Перетурина

«ОН РАСКРИТИКОВАЛ МОЙ ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ В ПУХ И ПРАХ»

Мы попросили вспомнить мэтра спортивного репортажа его бывшего коллегу, комментатора Первого канала Андрея Голованова.

- Мое знакомство с Владимиром Ивановичем состоялось в 1992 году. Я на радиостанции «Маяк» записал пробный репортаж о матче Кубка чемпионов ЦСКА – «Барселона». Это была первая игра, прошла она в Москве и завершилась вничью - 1:1. В ответном матче на «Камп Ноу» армейцы одержали историческую победу – 3:2…

Но вернемся на радиостанцию «Маяк». Как я уже сказал, репортаж был пробный, в эфир он не пошел. Устроить разбор полетов для молодого радиокомментатора пригласили великого Владимира Перетурина. Он как раз приехал на радиостанцию по делам. И Владимир Иванович раскритиковал мой репортаж в пух и прах! Ему не понравилось все. Разбор происходил в присутствии других комментаторов. Они внимательно слушали критическую речь Перетурина.

Но все же мне удалось прервать поток негатива в свой адрес. За «Барселону» играл Чики Бегиристайн. Я в репортаже упомянул, что он до этого выступал за «Реал Сосьедад».

Перетурин спросил: «Откуда вы знаете, что Бегиристайн играл в «Реал Сосьедаде»?»

Я ответил, что когда минское «Динамо» победило в чемпионате СССР, то в Кубке чемпионов попало на «Реал Сосьедад». И в составе басков был Чики Бегиристайн. Оба матча минчан комментировал как раз Перетурин. Я ему про это напомнил, и он как-то сразу успокоился и свою гневную тираду завершил. Видимо, понял, что я кое-что о футболе знаю. Вот таким было наше знакомство.

Интервью с Олегом Блохиным.

«В БЫТУ БЫЛ, КАК БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК»

- Владимир Иванович был фанатом профессии, и он никогда не сдавал своих коллег, - продолжает Голованов. – Все проблемы сотрудников своей программы брал на себя.

В 2000 году нас с Перетуриным направили в командировку в Питер на чемпионат мира по хоккею. Наша сборная тогда выступила провально – заняла 11-е место.

Во время этой командировки мы сблизились с Владимиром Ивановичем. Оказалось, что в быту он весьма наивный человек. Такой большой ребенок. Любая бытовая проблема ставила его в тупик. Поэтому я его немного опекал. Вдаваться в подробности не стану – там слишком деликатные истории.

А мне-то казалось: это же - Перетурин, мэтр! Но ему было совершенно не важно, какое было питание, какие условия в гостинице.

При этом Владимир Иванович был совершенно живым человеком, любил пошутить, в его репертуаре была масса различных шуток.

К сожалению, я узнал о его смерти, когда находился в командировке на чемпионате мира по хоккею в Германии в мае 2017 года. Поэтому не мог присутствовать на его похоронах…

«СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТАРАСОВА: У ЛОВЧЕВА РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК»

Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист сборной СССР Евгений Ловчев вспомнил один случай, связанный с Перетуриным.

- В августе 1975 года у меня родился сын Женька, - рассказывает Ловчев. - Он был вторым ребенком. И мы со «Спартаком» полетели на выезд в Ереван.

Здесь нужно небольшое отступление. ЦСКА в том сезоне тренировал Анатолий Тарасов. А тогда в армию могли забирать тех, кому еще не исполнилось 27. Так вот Тарасов сделал так, что из «Спартака» в мае 75-го забрали Серегу Ольшанского. Ему через четыре дня должно было исполнится 27… Затем забрали главного бомбардира «Торпедо» Вадика Никонова, ему тоже немного не хватало до 27…

В 75-м мне было 26, и действовала отсрочка, как у игрока сборной. Однако могущественный Тарасов мог эту отсрочку убрать. И тут родился Женька. А отца двоих детей в армию не брали.

…В Ереване проводим предматчевую тренировку. Смотрю, на беговой дорожке стоит Перетурин. Он прилетел комментировать матч. Подхожу к нему: «Володя, начни завтра свой репортаж так: специально для Анатолия Тарасова – у Ловчева родился второй ребенок».

Честно говоря, не знаю, произнес ли Перетурин эту фразу. Есть большие сомнения. По тем временам это была бы невиданная вольность, его могли за такое по головке не погладить. Нынешнему поколению комментаторов, которые говорят в эфире почти все, что им вздумается, этого не понять.