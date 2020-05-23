Семин или Николич: так кто же больше доверяет молодым? - Советский спорт
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23 мая 2020 12:32ФутболСергеев Иван

Семин или Николич: так кто же больше доверяет молодым?

Мы проверили, сколько футболистов не старше 25 лет задействовали российские клубы в сезоне-2019/20. Показатель семинского «Локомотива» удивил. А потом мы посмотрели, как молодежь использовалась бывшими командами Марко Николича.

Напомним, 22 июня генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе впервые прокомментировал замену 73-летнего Семина на 40-летнего серба Николича. Одной из причин расставания с российским специалистом было названо его неумение/нежелание работать с молодыми футболистами. По словам гендира, после ухода Семина клуб намерен резко поменять вектор развития: ставку теперь сделают на российскую молодежь, и покупать будут футболистов, которых можно «довести до ума к 25 годам».

Именно такую отсечку – в 25 лет – мы и выбрали, чтобы сравнить, как использовали топ-клубы РПЛ кадровые ресурсы в сезоне-2019/20. А подтолкнула нас к этому мини-исследованию моментальная реакция Семина на интервью Кикнадзе: Юрий Палыч бросил фразу о том, что «молодых футболистов у него было больше всех в лиге».

Всю лигу мы, конечно, прочесывать не стали. Все-таки «Локомотив» даже при новом векторе намерен продолжать претендовать на высокие места, поэтому и сравнивать его нужно с другими флагманами нашего футбола. Молодых иностранцев мы в подсчетах тоже не учитывали. Иначе пришлось бы записать в категорию «перспективных» давно сложившихся Сердара Азмуна или Малкома, которые в концепцию будущих покупок «Локо» точно не вписываются.

Нет, мы взяли исключительно российских футболистов не старше 25 лет. И вот какая картина получилась.

«Локомотив» (13 игроков, хотя бы раз выходивших на поле)

Возраст

Минуты

Баринов

23

2160

Ал. Миранчук

24

2002

Жемалетдинов

23

1718

Ан. Миранчук

24

928

Живоглядов

25

896

Магкеев

21

352

Куликов

23

279

Тугарев

21

252

Рыбчинский

21

103

Дорофеев

22

30

Лысов

22

27

Титков

19

10

Сулейманов

20

5

Всего

8 762

«Спартак» (13 игроков)

Возраст

Минуты

Максименко

22

2460

З. Бакаев

23

2227

Рассказов

22

1228

Гулиев

23

999

Умяров

19

819

Соболев

23

270

Ташаев

25

93

Гапонов

22

90

Маслов

20

90

Ломовицкий

22

61

Мелкадзе

23

48

С. Бакаев

20

59

Игнатьев

20

25

Всего

8469

ЦСКА (11 игроков)

Возраст

Минуты

Чалов

22

2470

Дивеев

20

2460

Обляков

21

2443

Ахметов

22

1951

Кучаев

22

1666

Карпов

17

1342

Помазун

23

270

Тикнизян

21

91

Елеев

19

90

Ефремов

25

28

Марадишвили

20

2

Всего

12 813

«Краснодар» (8 игроков)

Возраст

Минуты

Сафонов

21

2430

Сулейманов

20

1917

Игнатьев

21

749

Уткин

20

734

Скопинцев

23

357

Сорокин

24

185

Черников

20

125

Онугкха

23

10

Сергеев

20

2

Всего

6509

«Динамо» (8 игроков)

Возраст

Минуты

Морозов

25

1065

Евгеньев

21

841

Лещук

24

617

Шейдаев

24

592

Грулев

21

325

Скопинцев

23

270

Комличенко

24

214

Калинин

24

90

Всего

4014

«Зенит» (7 игроков)

Возраст

Минуты

Караваев

25

1707

Васютин

25

90

Мусаев

21

83

Прохин

18

17

Шамкин

17

17

Воробьев

20

9

Иванов

23

2

Всего

1925

«Ростов» (5 игроков)

Возраст

Минуты

Глебов

20

829

Ведерников

18

182

Саплинов

22

599

Зуев

23

184

Долгов

21

145

Всего

1939

Как видно, по числу использованных в сезоне российских футболистов команда Семина (13) делит первое место со «Спартаком». Но в составе красно-белых такие игроки получили меньше минут. При этом в основную обойму у них полноценно входили только Александр Максименко и Зелимхан Бакаев, тогда как у «Локо» Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

По общему времени для молодых россиян команду Семина опередил ЦСКА, который распределил между 11 футболистами 12 813 минут. И только красно-синих можно по-настоящему похвалить за работу на перспективу. Во всех других клубах – даже «Краснодаре» с его, казалось бы, сверхпродуктивной академией – отставание от показателей семинского «Локо» существенно. А самая «катастрофическая», если смотреть на жизнь глазами Кикнадзе, ситуация в «Зените»: из россиян «до 25» тут относительно много играет лишь купленный в Голландии Вячеслав Караваев.

Ну, а что же Николич, который, по словам гендира «Локо», зарекомендовал себя специалистом, умеющим выводить молодежь на новый уровень? Вот как распределялось время между игроками «до 25» (без легионеров) в «Партизане»-2014/15 и 2016/17 и «Фехерваре»-2017/18. Две последние команды, отметим, Николич сделал чемпионами соответственно Сербии и Венгрии.

«Партизан»-2014/15

Возраст

Минуты

А. Живкович (Бенфика)

17

2550

Шкулетич

24

2317

Грбич

25

2268

Петрович

22

1946

Чиркович

21

1822

Ж. Живкович

25

1620

Нинкович

19

1976

Брасанац (Осасуна)

22

1927

Маркович

23

1848

Шапоньич (Атлетико)

16

776

Пантич (Челси)

17

714

Коич

24

656

Стеванович

18

440

Маринкович

25

225

Трайкович

24

221

Лукич (Торино)

17

171

Гулан

25

120

Остоич

22

99

Куколь

15

15

Петрович

20

8

Всего

21 719

«Партизан»-2016/17

Возраст

Минуты

Миленкович (Фиорентина)

18

3630

Милетич

24

3177

Кралич

25

2700

Джурджевич

22

2837

Янкович

20

2538

Евтович

22

2276

Косович

21

1521

Михайлович

20

1494

А. Стеванович

25

1081

Н. Стеванович

24

630

Богосавац

19

570

Радин

25

453

Брасанац (Осасуна)

24

450

Джуричкович

25

450

Влахович (Фиорентина)

16

180

Чиркович

23

90

Йовановчи

17

31

Всего

24 108

«Фехервар»-2017/18

Возраст

Минуты

Ковач

25

941

Гереши

23

877

Сольноки

25

853

Тамаш

22

476

Тот

19

374

Бен. Сабо

19

319

Моси

17

270

Болла

17

129

Рети

18

90

Бал. Сабо

16

17

Харсфалви

20

9

Всего

4355

Самая важная в этих списках информация содержится в скобках напротив фамилий некоторых футболистов. Это клубы европейских топ-чемпионатов, в которые перспективные игроки перешли после работы с Николичем. Однако громкие названия не всегда отражают суть. Так, Данило Пантич лишь формально представляет сейчас «Челси», а Иван Шапоньич – «Атлетико». Зато к реальным успехам Николича можно отнести подготовку Андрии Живковича для «Бенфики», Душана Влаховича и Николы Миленковича для «Фиорентины», Саши Лукича для «Торино».

Смущает только, что в последнем для себя клубе – «Фехерваре» - новый главный тренер «Локо» как раз таки большим доверием к молодежи за два с половиной сезона не запомнился. С поправкой на Венгрию, состав формировался по принципам «Зенита». И никто из чемпионского «Фехервара» (включая легионеров) в большую Европу не уехал.

А теперь представьте, если «Локо» выгодно продаст братьев Миранчуков или Баринова, которых, как ни крути, на новый уровень вывел Семин… И вообразите, что первой покупкой Николича действительно, как пишут СМИ, станет 31-летний вице-чемпион мира 2018 года Милан Бадель. Или, скажем, 29-летний Александр Кокорин, если не договорится о новом контракте с «Зенитом».

Ну и что это будет за новый вектор?

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