Семин или Николич: так кто же больше доверяет молодым?

Напомним, 22 июня генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе впервые прокомментировал замену 73-летнего Семина на 40-летнего серба Николича. Одной из причин расставания с российским специалистом было названо его неумение/нежелание работать с молодыми футболистами. По словам гендира, после ухода Семина клуб намерен резко поменять вектор развития: ставку теперь сделают на российскую молодежь, и покупать будут футболистов, которых можно «довести до ума к 25 годам».
Именно такую отсечку – в 25 лет – мы и выбрали, чтобы сравнить, как использовали топ-клубы РПЛ кадровые ресурсы в сезоне-2019/20. А подтолкнула нас к этому мини-исследованию моментальная реакция Семина на интервью Кикнадзе: Юрий Палыч бросил фразу о том, что «молодых футболистов у него было больше всех в лиге».
Всю лигу мы, конечно, прочесывать не стали. Все-таки «Локомотив» даже при новом векторе намерен продолжать претендовать на высокие места, поэтому и сравнивать его нужно с другими флагманами нашего футбола. Молодых иностранцев мы в подсчетах тоже не учитывали. Иначе пришлось бы записать в категорию «перспективных» давно сложившихся Сердара Азмуна или Малкома, которые в концепцию будущих покупок «Локо» точно не вписываются.
Нет, мы взяли исключительно российских футболистов не старше 25 лет. И вот какая картина получилась.
«Локомотив» (13 игроков, хотя бы раз выходивших на поле)
Возраст
Минуты
Баринов
23
2160
Ал. Миранчук
24
2002
Жемалетдинов
23
1718
Ан. Миранчук
24
928
Живоглядов
25
896
Магкеев
21
352
Куликов
23
279
Тугарев
21
252
Рыбчинский
21
103
Дорофеев
22
30
Лысов
22
27
Титков
19
10
Сулейманов
20
5
Всего
8 762
«Спартак» (13 игроков)
Возраст
Минуты
Максименко
22
2460
З. Бакаев
23
2227
Рассказов
22
1228
Гулиев
23
999
Умяров
19
819
Соболев
23
270
Ташаев
25
93
Гапонов
22
90
Маслов
20
90
Ломовицкий
22
61
Мелкадзе
23
48
С. Бакаев
20
59
Игнатьев
20
25
Всего
8469
ЦСКА (11 игроков)
Возраст
Минуты
Чалов
22
2470
Дивеев
20
2460
Обляков
21
2443
Ахметов
22
1951
Кучаев
22
1666
Карпов
17
1342
Помазун
23
270
Тикнизян
21
91
Елеев
19
90
Ефремов
25
28
Марадишвили
20
2
Всего
12 813
«Краснодар» (8 игроков)
Возраст
Минуты
Сафонов
21
2430
Сулейманов
20
1917
Игнатьев
21
749
Уткин
20
734
Скопинцев
23
357
Сорокин
24
185
Черников
20
125
Онугкха
23
10
Сергеев
20
2
Всего
6509
«Динамо» (8 игроков)
Возраст
Минуты
Морозов
25
1065
Евгеньев
21
841
Лещук
24
617
Шейдаев
24
592
Грулев
21
325
Скопинцев
23
270
Комличенко
24
214
Калинин
24
90
Всего
4014
«Зенит» (7 игроков)
Возраст
Минуты
Караваев
25
1707
Васютин
25
90
Мусаев
21
83
Прохин
18
17
Шамкин
17
17
Воробьев
20
9
Иванов
23
2
Всего
1925
«Ростов» (5 игроков)
Возраст
Минуты
Глебов
20
829
Ведерников
18
182
Саплинов
22
599
Зуев
23
184
Долгов
21
145
Всего
1939
Как видно, по числу использованных в сезоне российских футболистов команда Семина (13) делит первое место со «Спартаком». Но в составе красно-белых такие игроки получили меньше минут. При этом в основную обойму у них полноценно входили только Александр Максименко и Зелимхан Бакаев, тогда как у «Локо» Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
По общему времени для молодых россиян команду Семина опередил ЦСКА, который распределил между 11 футболистами 12 813 минут. И только красно-синих можно по-настоящему похвалить за работу на перспективу. Во всех других клубах – даже «Краснодаре» с его, казалось бы, сверхпродуктивной академией – отставание от показателей семинского «Локо» существенно. А самая «катастрофическая», если смотреть на жизнь глазами Кикнадзе, ситуация в «Зените»: из россиян «до 25» тут относительно много играет лишь купленный в Голландии Вячеслав Караваев.
Ну, а что же Николич, который, по словам гендира «Локо», зарекомендовал себя специалистом, умеющим выводить молодежь на новый уровень? Вот как распределялось время между игроками «до 25» (без легионеров) в «Партизане»-2014/15 и 2016/17 и «Фехерваре»-2017/18. Две последние команды, отметим, Николич сделал чемпионами соответственно Сербии и Венгрии.
«Партизан»-2014/15
Возраст
Минуты
А. Живкович (Бенфика)
17
2550
Шкулетич
24
2317
Грбич
25
2268
Петрович
22
1946
Чиркович
21
1822
Ж. Живкович
25
1620
Нинкович
19
1976
Брасанац (Осасуна)
22
1927
Маркович
23
1848
Шапоньич (Атлетико)
16
776
Пантич (Челси)
17
714
Коич
24
656
Стеванович
18
440
Маринкович
25
225
Трайкович
24
221
Лукич (Торино)
17
171
Гулан
25
120
Остоич
22
99
Куколь
15
15
Петрович
20
8
Всего
21 719
«Партизан»-2016/17
Возраст
Минуты
Миленкович (Фиорентина)
18
3630
Милетич
24
3177
Кралич
25
2700
Джурджевич
22
2837
Янкович
20
2538
Евтович
22
2276
Косович
21
1521
Михайлович
20
1494
А. Стеванович
25
1081
Н. Стеванович
24
630
Богосавац
19
570
Радин
25
453
Брасанац (Осасуна)
24
450
Джуричкович
25
450
Влахович (Фиорентина)
16
180
Чиркович
23
90
Йовановчи
17
31
Всего
24 108
«Фехервар»-2017/18
Возраст
Минуты
Ковач
25
941
Гереши
23
877
Сольноки
25
853
Тамаш
22
476
Тот
19
374
Бен. Сабо
19
319
Моси
17
270
Болла
17
129
Рети
18
90
Бал. Сабо
16
17
Харсфалви
20
9
Всего
4355
Самая важная в этих списках информация содержится в скобках напротив фамилий некоторых футболистов. Это клубы европейских топ-чемпионатов, в которые перспективные игроки перешли после работы с Николичем. Однако громкие названия не всегда отражают суть. Так, Данило Пантич лишь формально представляет сейчас «Челси», а Иван Шапоньич – «Атлетико». Зато к реальным успехам Николича можно отнести подготовку Андрии Живковича для «Бенфики», Душана Влаховича и Николы Миленковича для «Фиорентины», Саши Лукича для «Торино».
Смущает только, что в последнем для себя клубе – «Фехерваре» - новый главный тренер «Локо» как раз таки большим доверием к молодежи за два с половиной сезона не запомнился. С поправкой на Венгрию, состав формировался по принципам «Зенита». И никто из чемпионского «Фехервара» (включая легионеров) в большую Европу не уехал.
А теперь представьте, если «Локо» выгодно продаст братьев Миранчуков или Баринова, которых, как ни крути, на новый уровень вывел Семин… И вообразите, что первой покупкой Николича действительно, как пишут СМИ, станет 31-летний вице-чемпион мира 2018 года Милан Бадель. Или, скажем, 29-летний Александр Кокорин, если не договорится о новом контракте с «Зенитом».
Ну и что это будет за новый вектор?