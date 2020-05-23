Семин или Николич: так кто же больше доверяет молодым?

Напомним, 22 июня генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе впервые прокомментировал замену 73-летнего Семина на 40-летнего серба Николича. Одной из причин расставания с российским специалистом было названо его неумение/нежелание работать с молодыми футболистами. По словам гендира, после ухода Семина клуб намерен резко поменять вектор развития: ставку теперь сделают на российскую молодежь, и покупать будут футболистов, которых можно «довести до ума к 25 годам».

Именно такую отсечку – в 25 лет – мы и выбрали, чтобы сравнить, как использовали топ-клубы РПЛ кадровые ресурсы в сезоне-2019/20. А подтолкнула нас к этому мини-исследованию моментальная реакция Семина на интервью Кикнадзе: Юрий Палыч бросил фразу о том, что «молодых футболистов у него было больше всех в лиге».

Всю лигу мы, конечно, прочесывать не стали. Все-таки «Локомотив» даже при новом векторе намерен продолжать претендовать на высокие места, поэтому и сравнивать его нужно с другими флагманами нашего футбола. Молодых иностранцев мы в подсчетах тоже не учитывали. Иначе пришлось бы записать в категорию «перспективных» давно сложившихся Сердара Азмуна или Малкома, которые в концепцию будущих покупок «Локо» точно не вписываются.

Нет, мы взяли исключительно российских футболистов не старше 25 лет. И вот какая картина получилась.

«Локомотив» (13 игроков, хотя бы раз выходивших на поле)

Возраст Минуты Баринов 23 2160 Ал. Миранчук 24 2002 Жемалетдинов 23 1718 Ан. Миранчук 24 928 Живоглядов 25 896 Магкеев 21 352 Куликов 23 279 Тугарев 21 252 Рыбчинский 21 103 Дорофеев 22 30 Лысов 22 27 Титков 19 10 Сулейманов 20 5 Всего 8 762

«Спартак» (13 игроков)

Возраст Минуты Максименко 22 2460 З. Бакаев 23 2227 Рассказов 22 1228 Гулиев 23 999 Умяров 19 819 Соболев 23 270 Ташаев 25 93 Гапонов 22 90 Маслов 20 90 Ломовицкий 22 61 Мелкадзе 23 48 С. Бакаев 20 59 Игнатьев 20 25 Всего 8469

ЦСКА (11 игроков)

Возраст Минуты Чалов 22 2470 Дивеев 20 2460 Обляков 21 2443 Ахметов 22 1951 Кучаев 22 1666 Карпов 17 1342 Помазун 23 270 Тикнизян 21 91 Елеев 19 90 Ефремов 25 28 Марадишвили 20 2 Всего 12 813

«Краснодар» (8 игроков)

Возраст Минуты Сафонов 21 2430 Сулейманов 20 1917 Игнатьев 21 749 Уткин 20 734 Скопинцев 23 357 Сорокин 24 185 Черников 20 125 Онугкха 23 10 Сергеев 20 2 Всего 6509

«Динамо» (8 игроков)

Возраст Минуты Морозов 25 1065 Евгеньев 21 841 Лещук 24 617 Шейдаев 24 592 Грулев 21 325 Скопинцев 23 270 Комличенко 24 214 Калинин 24 90 Всего 4014

«Зенит» (7 игроков)

Возраст Минуты Караваев 25 1707 Васютин 25 90 Мусаев 21 83 Прохин 18 17 Шамкин 17 17 Воробьев 20 9 Иванов 23 2 Всего 1925

«Ростов» (5 игроков)

Возраст Минуты Глебов 20 829 Ведерников 18 182 Саплинов 22 599 Зуев 23 184 Долгов 21 145 Всего 1939

Как видно, по числу использованных в сезоне российских футболистов команда Семина (13) делит первое место со «Спартаком». Но в составе красно-белых такие игроки получили меньше минут. При этом в основную обойму у них полноценно входили только Александр Максименко и Зелимхан Бакаев, тогда как у «Локо» Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

По общему времени для молодых россиян команду Семина опередил ЦСКА, который распределил между 11 футболистами 12 813 минут. И только красно-синих можно по-настоящему похвалить за работу на перспективу. Во всех других клубах – даже «Краснодаре» с его, казалось бы, сверхпродуктивной академией – отставание от показателей семинского «Локо» существенно. А самая «катастрофическая», если смотреть на жизнь глазами Кикнадзе, ситуация в «Зените»: из россиян «до 25» тут относительно много играет лишь купленный в Голландии Вячеслав Караваев.

Ну, а что же Николич, который, по словам гендира «Локо», зарекомендовал себя специалистом, умеющим выводить молодежь на новый уровень? Вот как распределялось время между игроками «до 25» (без легионеров) в «Партизане»-2014/15 и 2016/17 и «Фехерваре»-2017/18. Две последние команды, отметим, Николич сделал чемпионами соответственно Сербии и Венгрии.

«Партизан»-2014/15

Возраст Минуты А. Живкович (Бенфика) 17 2550 Шкулетич 24 2317 Грбич 25 2268 Петрович 22 1946 Чиркович 21 1822 Ж. Живкович 25 1620 Нинкович 19 1976 Брасанац (Осасуна) 22 1927 Маркович 23 1848 Шапоньич (Атлетико) 16 776 Пантич (Челси) 17 714 Коич 24 656 Стеванович 18 440 Маринкович 25 225 Трайкович 24 221 Лукич (Торино) 17 171 Гулан 25 120 Остоич 22 99 Куколь 15 15 Петрович 20 8 Всего 21 719

«Партизан»-2016/17

Возраст Минуты Миленкович (Фиорентина) 18 3630 Милетич 24 3177 Кралич 25 2700 Джурджевич 22 2837 Янкович 20 2538 Евтович 22 2276 Косович 21 1521 Михайлович 20 1494 А. Стеванович 25 1081 Н. Стеванович 24 630 Богосавац 19 570 Радин 25 453 Брасанац (Осасуна) 24 450 Джуричкович 25 450 Влахович (Фиорентина) 16 180 Чиркович 23 90 Йовановчи 17 31 Всего 24 108

«Фехервар»-2017/18

Возраст Минуты Ковач 25 941 Гереши 23 877 Сольноки 25 853 Тамаш 22 476 Тот 19 374 Бен. Сабо 19 319 Моси 17 270 Болла 17 129 Рети 18 90 Бал. Сабо 16 17 Харсфалви 20 9 Всего 4355

Самая важная в этих списках информация содержится в скобках напротив фамилий некоторых футболистов. Это клубы европейских топ-чемпионатов, в которые перспективные игроки перешли после работы с Николичем. Однако громкие названия не всегда отражают суть. Так, Данило Пантич лишь формально представляет сейчас «Челси», а Иван Шапоньич – «Атлетико». Зато к реальным успехам Николича можно отнести подготовку Андрии Живковича для «Бенфики», Душана Влаховича и Николы Миленковича для «Фиорентины», Саши Лукича для «Торино».

Смущает только, что в последнем для себя клубе – «Фехерваре» - новый главный тренер «Локо» как раз таки большим доверием к молодежи за два с половиной сезона не запомнился. С поправкой на Венгрию, состав формировался по принципам «Зенита». И никто из чемпионского «Фехервара» (включая легионеров) в большую Европу не уехал.

А теперь представьте, если «Локо» выгодно продаст братьев Миранчуков или Баринова, которых, как ни крути, на новый уровень вывел Семин… И вообразите, что первой покупкой Николича действительно, как пишут СМИ, станет 31-летний вице-чемпион мира 2018 года Милан Бадель. Или, скажем, 29-летний Александр Кокорин, если не договорится о новом контракте с «Зенитом».

Ну и что это будет за новый вектор?