В продаже золотой медали ЧМ-2018 подозревают одноклубника Кокорина по «Сочи»

Аукцион Julien's славится ценными лотами, связанными со звездами шоу-бизнеса и профессионального спорта. Так, в 2016 году за 4,5 млн евро были проданы платья Мэрилин Монро. На этот раз потенциальных покупателей порадовали обилием футбольных реликвий. Среди прочего на продажу были выставлены золотые медали, завоеванные на чемпионатах мира 1994, 2002 и 2018 годов.

В первых двух случаях продавцами выступили анонимные футболисты сборной Бразилии. Либо один футболист, если он участвовал и на ЧМ-1994 в США, и на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее. Такие действительно были. Это... Кафу и Роналдо. Но слабо верится, чтобы кому-то из них пришло в голову расстаться сразу с двумя драгоценными медалями. Нет так уж плохи финансовые дела легендарного в прошлом крайнего защитника «Милана» и «Ромы» и Зубастика, которого многие вообще считают величайшим футболистом в истории, чтобы выставлять награды на аукцион. Как бы то ни было, золото ЧМ-1994 ушло за 48 тысяч долларов, а медаль 2002 года чуть дороже - за 50 тысяч.

Как видите, ажиотаж вокруг бразильского золота был невелик. Медаль 1994-го продали с первого же захода, 2002-го - с четвертого. А вот вокруг награды, полученной кем-то из футболистов сборной Франции после победного финала ЧМ-2018 в «Лужниках», развернулась нешуточная борьба. Аукцион принял сразу десять заявок - итоговая цена составила 71 875 долларов.

Разумеется, всем сразу стало очень интересно, кто же из 23 игроков команды Дидье Дешама дошел до такой жизни, что спустя всего два года после памятного турнира решился обменять футбольное золото на деньги. Однако, по правилам Julien's, имя продавца без его ведома не разглашается. Пока он сам не сделает признание (если сделает), никто из организаторов аукциона давать комментарии не имеет права.

Впрочем, французские СМИ почти сразу назвали наиболее вероятного «подозреваемого». Им оказался 34-летний защитник Адиль Рами, которого Дешам в 2018-м ни разу не выпустил на поле даже на замену. И дело не только в игровом времени. По мнению журналистов, Рами всерьез поиздержался, когда встречался с Памелой Андерсон. Звездный роман начался в 2017-м. Во время ЧМ-2018 канадская киноактриса приезжала в Россию поддержать Рами. Однако в июне 2019-го они расстались: вскоре 52-летняя Памела вышла замуж за продюсера Джона Питерса.

И на этом черная полоса в жизни Рами не закончилась. Ветеран после скандального ухода из «Марселя» очень неудачно съездил в Турцию. Мало того что в «Фенербахче» ему не давали играть, так еще и задерживали зарплату. В конце концов, в феврале 2020 года перед самым закрытием трансферного окна француз расторг договор со стамбульским клубом и... неожиданно заключил соглашение с «Сочи», на тот момент занимавшим последнее место в российской премьер-лиге.

Многие уже предвкушали дебют в РПЛ четвертого в истории нашего футбольного элитного дивизиона чемпиона мира. До Рами в клубах премьер-лиги отметились Роберто Карлос («Анжи», золото-2002), Бенедикт Хеведес («Локомотив», золото ЧМ-2014) и Андре Шюррле («Спартак», золото ЧМ-2014). Однако из-за травмы француз так ни разу и не вышел на поле, когда сочинцев стремительно поднял в середину турнирной таблицы арендованный у «Зенита» Александр Кокорин. А потом началась пандемия...

Сообщалось, что во время пеперыва в сезоне Рами помог в доставке продуктов инвалидам-колясочникам Сочи. А дебют француза отложен как минимум до 21 июня, когда чемпионат РПЛ будет возобновлен. Правда, по словам главного тренера южан Владимира Федотова, именитый легионер по-прежнему испытывает проблемы с коленом.

Мог ли Рами действительно продать медаль? Вполне. Хотя из его февральского интервью «Советскому спорту» следовало, что чемпионат мира в России он вспоминает с невероятной теплотой, а церемонию вручения наград под проливным дождем в Москве считает одним из самых ярких моментов в жизни.

Тем не менее, соотечественники Рами в первую очередь подумали именно на него. Опровергнуть это предположение он может, только показав медаль. Ну а до этого момента, помимо одноклубника Кокорина, под подозрением остаются 22 человека:

Юго Льорис, Бенжамен Павар, Преснель Кимпембе, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Поль Погба, Антуан Гризманн, Тома Лемар, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Корентен Толиссо, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Стевен Нзонзи, Стив Манданда, Набиль Фекир, Джибриль Сидибе, Флориан Товен, Лукас Эрнандес, Бенжамен Менди и Альфонс Ареоля.