Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак» - Советский спорт
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24 мая 2020 00:36ФутболГригорьевская Юлия

Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак»

Полузащитник грозненского «Ахмата» дал откровенное интервью главному футбольному инсайдеру России Нобелю Арустамяну.

В получасовой разговор в рамках программы «Инсайдеры» уместилось много тем. Вот некоторые.

О ГЛАВНОМ УРОКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
- Стал лучше разбираться в людях. Теперь не так им доверяю. Отношусь ко всему настороженно. Если честно, есть разочарование. Не в футболе, а в тех, кто крутится около. Думаю, везде так. Не только в России. Есть какие-то махинации, схемы, подковерные игры.

О ДВУХ МЕСЯЦАХ КАРАНТИНА
- Съездил в родное Миллерово. Две недели там провел. Местный стадион пустует, мне можно было играть. Бегал каждый день, а с мячом работал через день. Но это, конечно, не замена полноценным тренировкам. Вернуться в прежний ритм будет непросто.

О ПЕРЕГОВОРАХ С ЦСКА
- В 2011 году, когда играл за «Локомотив», на меня выходили другие команды. Я даже лично встречался с Евгением Гинером. Контракт с ЦСКА был на руках, до сих пор дома у мамы лежит. Без моей подписи, конечно. Армейцам я тогда все-таки отказал. У меня был очень хороший контакт с главным тренером Жозе Коусейру. И мы договорились с «Локо» о новом соглашении. Меня и в «Зенит» звали. И в «Анжи» при Гусе Хиддинке. Но в итоге в 2013-м оказался в «Спартаке».

О ПЕРЕХОДЕ В «СПАРТАК»
- «Локомотив» начал скатываться. Мы стали в чемпионате девятыми. Захотелось что-то поменять – и я ушел в «Спартак». Считаю, удачно. Все-таки золото выиграл. Может, и «Локо» мой уход помог. Он тоже спустя какое-то время стал чемпионом.

О СЕМИНЕ
- Когда услышал о том, что Юрия Семина меняют на Марко Николича посреди сезона, был шокирован. Палыча очень уважаю и как тренера, и как человека. С ним можно сравнить Олега Романцева, Валерия Газзаева, Курбана Бердыева. Это люди которые поднимали наш футбол до европейского уровня… Не знаю, что там сейчас в «Локомотиве» происходит. Но, по большому счету, клуб давно можно переименовать в ФК «Семин».

О СКАНДАЛАХ ВОКРУГ СЕБЯ
- Собаки лают, караван идет. Меня всегда цитируют, что бы я ни сказал. Поэтому научился абстрагироваться от этого. В «Ахмат» уходил, чтобы отключиться от всего, сосредоточиться на футболе.

О ВАРИАНТЕ С «РОСТОВОМ»
- Еще до «Ахмата», когда я только собирался из «Спартака» уходить, Валерий Карпин написал: «Привет, игрочишка, как дела? Как с контрактом? Что думаешь?» Я сказал, что пока неизвестно. Он сказал, что чуть позже наберет. Спросил, готов ли я перейти в «Ростов». Я сказал, что готов рассмотреть вариант. Это все. Потом они решили оставить Романа Еременко, и меня уже не звали.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В «СПАРТАК»

- Кто знает, может еще в футболке «Спартака» и сыграю. А почему нет? Я всегда открыт, мне пишут много пожеланий, хороших слов. С сотрудниками клуба мы тоже нормально расстались. Это жизнь футболиста. Сегодня ты играешь в одной команде, завтра в другой.

ОБ «АХМАТЕ»
- Мой контракт подписан по схеме «1+1». Сейчас главное сохранить место в премьер-лиге. Все команды в сложной ситуации. Много конкурентов. Но эта задача нам по силам. В Грозном мне нравится. Не думал, что здесь так красиво. Природа потрясающая.

О КАДЫРОВЕ
- Еще ни разу не общался с Рамзаном Кадыровым. Смотришь по новостям, он все время в разъездах. Много государственных дел. Магомед Даудов бывает на стадионе чаще, с ним разговариваем почти после каждой игры.

О ШАЛИМОВЕ
- Только недавно посмотрел видео, где наш главный тренер Игорь Шалимов говорит о «дармоедах». Мне кажется, зря подняли такой шум. Люди просто неправильно истолковали сказанные там слова.

ОБ АГЕНТАХ
- У меня был только один агент – Олег Артемов. Но и с ним мы давно не работаем. Я предложил новые условия, он сам отказался. И сейчас у меня нет официальных представителей. Есть друзья, которые могут, если что, помочь, дать совет. А от агентов толку нет. Они говорят одно, а потом тебе зарплату понижают в два раза. В чем помощь? Легче самому обо всем договориться.

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