«На поле выбежали толпы пьяных шотландцев». Как «Динамо» проиграло первый для СССР финал еврокубка

24 мая 1972-го московские динамовцы могли сделать то, что спустя три года удалось их киевским одноклубникам, - выиграть для страны первый футбольный еврокубок. «Советский спорт» ранее уже рассказывал о скандальных событиях матча в Барселоне. Самое время напомнить о них еще раз. Слово - непосредственным участникам.

ДО МАТЧА

«А ПОД ОКНАМИ – ДЕВУШКИ ГОЛЫЕ ЗАГОРАЛИ…»

– Перед вылетом в Барселону приезжали генералы – «Динамо» все-таки силовые структуры всегда представляло, – рассказывает бывший нападающий бело-голубых Анатолий Байдачный. – Напряженная обстановка была, событие-то историческое, первый финал...

– Летели в Испанию обычным рейсом «Аэрофлота», – вспоминает полузащитник «Динамо»-1972 Андрей Якубик. – Разместились где-то за городом, в гостинице прямо на берегу моря. Нам еще сказали, что рядом с нами живут футболисты «Рейнджерс». С женами, семьями… Мы, в общем-то, не удивились. Подумали, мол, профессионалам можно и так к финалу готовиться… Не знаю, соседством ли с шотландцами или еще чем, но гостиница Константину Иванычу Бескову не понравилась…

- Выбора не было – куда организаторы поселили, там и жили! А на пляже под окнами девушки голые загорали, – смеется Байдачный. – Но мы на это внимания не обращали, никуда не выходили, только на тренировки. В Испанию прилетели за два дня до игры. Никто наши матчи в чемпионате СССР ради финала Кубка кубков переносить не собирался.

– Зато было три установки в день игры! Несколько раз за сутки состав менялся! – подключается Михаил Гершкович, вышедший в финале против «Рейнджерс» на замену. – Видимо, Константин Иванович тоже перед матчем волновался. Вся эта нервозность была от того, что наш тренерский штаб переоценивал силу соперника.

– В итоге после всех перестроений мы получили три мяча, – говорит Байдачный. – Потом стали играть, по сути, в пять нападающих и чуть не сравняли счет. Ведь еще не засчитали и гол Геннадия Еврюжихина при счете 3:1. А потом была вся эта история с болельщиками…

Напомним, на 86-й минуте Александр Маховиков сократил разрыв до минимума – 2:3. И вскоре шотландские фанаты, которые приехали в Барселону, по некоторым данным, в количестве 20 тысяч, выбежали на поле. Они потом оправдывались тем, что приняли свисток арбитра Ортиса де Мендебила за финальный. А на самом деле, испанец назначил штрафной в сторону «Рейнджерс». Динамовцы ушли в раздевалку, надеясь, что матч будет доигран...

МАТЧ

«САБО ДОСТАЛОСЬ БУТЫЛКОЙ ПО ГОЛОВЕ»

– Игра проходила в ненормальных условиях, – заявил Бесков после финала «Советскому спорту». – Особенно безобразным было поведение зрителей в конце второго тайма, когда наша команда имела явное превосходство. Тысячи шотландцев забросали бутылками поле, советских игроков и испанских полицейских. Все поле оказалось усыпанным стеклом, удары были нанесены не только Йожефу Сабо.

– Мне больше других досталось! – подтверждает те слова главного тренера «Динамо» Сабо. – Бутылкой из-под шампанского получил по голове, когда толпа уже выбежала на поле... Прилети эта бутыль с трибуны, я б до раздевалки не дошел. Когда команда собралась в подтрибунке, Бесков сказал, что играть оставалось еще семь минут. Мы ждали возобновления матча, но тщетно…

В это время президент УЕФА Густав Видеркер, пока «Динамо» ждало возобновления игры, под шумок вручал Кубок кубков шотландцам. Правда, не на поле, а в раздевалке, за дверьми которой шумели обезумевшие шотландские болельщики.

– Вообще-то эти ребята были дружелюбно настроены к нам, – вспоминает Байдачный. – Но все равно выглядели безумными! Такое ощущение, что все 20 тысяч были пьяны. Болел ли кто-то за нас? Ага, человек пять… Вроде из представительства советского морского пароходства. После матча они рассказывали, что кричали «Шайбу! Шайбу!» А шотландцев – море…

- Когда выскочила эта толпа, с меня хотели сорвать футболку, видимо, за своего приняли, – говорит Якубик. – Мы растерялись, впервые попали в такую ситуацию, но фанаты приставали больше к своим.

– Не стал бы пенять на шотландских болельщиков, мы сами проиграли тот матч, – категоричен вратарь Владимир Пильгуй. – Вышли на ватных ногах, серьезно переволновались.

ПОСЛЕ МАТЧА

«ПРОТЕСТ «ДИНАМО» НЕ УДОВЛЕТВОРЕН»

После того, как стало ясно, что матч не возобновится, представители «Динамо» составили протест в УЕФА. Изначально планировалось, что он будет рассмотрен 31 мая, но заседание перенесли на середину июня. В итоге дисциплинарный комитет УЕФА принял, как писал «Советский спорт» 17 июня 1972 года, «половинчатое решение».

«Рейнджерс» за поведение болельщиков на два года исключен из всех соревнований под эгидой УЕФА. Вместе с тем комитет отклонил требование «Динамо» о переигровке финала Кубка кубков», – говорилось в заявлении.

«Мы не согласны с таким решением. В апелляционное жюри направлен наш протест на решение дисциплинарного комитета не переигрывать матч», – отреагировал начальник «Динамо» Лев Яшин. Однако и апелляция, и протест Федерации футбола СССР так и не были удовлетворены. Это было тем более удивительно, что годом ранее УЕФА назначал переигровку матча Кубка чемпионов «Боруссия» – «Интер» из-за того, что болельщики клуба из Менхенгладбаха оказывали физическое воздействие на игроков миланской команды (одному из них попали пивной банкой в голову - прямо как Сабо).

Спустя год «Рейнджерс» амнистировали, в сезоне-1973/74 команда из Глазго вновь играла в Кубке кубков. Ну а в 1975-м этот турнир все-таки выиграл советский клуб. Киевское «Динамо» разгромило в финале венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0. Ну а персонально с «Рейнджерс» мы поквитались в 2008 году, когда «Зенит» обыграл шотландцев в финале Кубка УЕФА (2:0).

КУБОК КУБКОВ-1971/72. ФИНАЛ

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Динамо Москва» (СССР) – 3:2 (2:0)

Голы: Стин, 23 – 1:0. В. Джонстон, 40 – 2:0. В. Джонстон, 49 – 3:0. Эштреков, 60 – 3:1. Маховиков, 86 – 3:2.

Рейнджерс: Маклой, Жардин, Матисен, Грейг, Д. Джонстон, Смит, Маклин, Конн, Стин, Макдональд, В. Джонстон.

Динамо: Пильгуй, Басалаев, Долматов, Зыков, Долбоносов (Гершкович, 68), Жуков, Байдачный, Якубик (Эштреков, 57), Сабо, Маховиков, Еврюжихин.

Судья: О. де Мендебил (Испания).

24 мая 1972 года. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 24 700 зрителей.