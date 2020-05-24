«Зачем выходить в эфиры, если болит горло?» Семью футболиста Погребняка обвиняют в пиаре на COVID-19

Напомним, о коронавирусе у Погребняка стало известно 22 мая. Футболист был помещен на лечение в больницу с двусторонней пневмонией. Слова поддержки в палату через журналистов ему передал главный болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

«Я переживаю за тебя, болею не только как за спортсмена, но и как за замечательного мужика, который наверняка справится со всем горем, которое напало на одного из лучших спортсменов страны, - заявил знаменитый артист. - Тебя поддерживают все болельщики, тебя поддерживает Господь Бог. Все будет хорошо, ты поборешь эту болезнь, как поборол многих врагов на футбольном поле».

Сустки спустя растроганный Погребняк (лучший бомбардир «Зенита» в победном Кубке УЕФА-2008) ответил Боярскому: «Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок»...

А тем временем инстаграм жены футболиста Марии Погребняк (с почти 2 миллионами подписчиков) постепенно превратился в сводку медицинских новостей. Ведь заразу подхватил не только Павел. Подозрения на COVID-19 также обнаружились у Марии и ее сыновей. И началось...

23 мая в инстаграме Марии были опубликованы сразу две «простыни». В первой, в частности, говорилось:

« ...Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок... Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухстороняя пневмония... Я была уверена, что он ее подцепил в самолете! Опять же, мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы... Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ, результат у старшего: пневмония... У среднего: температура подскочила до 38,5, аппетита нет! У младшего: температура 37,3, рвота, слабость! У меня: нет ни температуры, ни кашля, болею без симптомов!»

Во второй «простыне» появились новые подробности:

«Пошли третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!.. Муж находится в больнице. У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель!.. У младшего прошла рвота, но температура держится 37! Завтра повторно сдаем кровь! Мы надеемся, что скоро все это закончится!»

Параллельно внутрисемейные события освещались в «сториз» инстаграма. А к сообщениям прикладывались фотографии с визитами врачей, сдачей анализов и так далее.

Надо сказать, что многие поклонники Марии, как и Боярский, выражали поддержку футбольной семье. Но нашлись и те, у кого такая навязчивость вызвала раздражение. Они посчитали, что больной человек не будет так подробно рассказывать о своем состоянии, если ему действительно плохо. Следовательно, все эти «сводки» - всего лишь пиар, желание увеличить свою популярность на горячей теме COVID-19.

Вот некоторые комментарии.

«Такая вы наигранная в сториз, уж извините!»

«Зачем выходить в прямые эфиры, если ужасно болит горло и очень больно говорить? Ну, идиотизм, ей-богу! Лежите, отдыхайте, лечитесь. Инстаграм, наверное, никуда не денется за эти дни?»

«Не выглядите больными. Все это реклама. Коронавирус вам через форточку залетел?»

«Зачем столько писать, когда болеешь? Разве об этом думаешь, когда плохо? Еще и фото делают...»

«Складывается ощущение, что с помощью «болезни» известных людей нам хотят еще раз доказать, что вирус есть и очень опасен. Целенаправленная политика запугивания. Маша, вам хочется верить, но сомнения присутствуют...»

«Кроме коронавируса нет ни ангины, ничего другого. Дураки так и будут в это верить. Это безнадежно. Анализы, конечно, потдвердятся, тем более у богатых и известных. У кого угодно - для статистики. Лохотрон».

...Напомним, что, помимо Погребняка, коронавирус среди футболистов РПЛ был также выявлен у Зелимхана Бакаева («Спартак»), Джефферсона Фарфана («Локомотив»), Константина Плиева («Рубин»), Романа Евгеньева, Сильвестра Игбуна и Дэвида Сангаре (все - «Динамо»). Судя по всему, переболели COVID-19 (о чем свидетельствуют обнаруженные в организме антитела) Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Жига Шкофлек, Филип Рогич и Андреа Чуканов (все - «Оренбург»).