Первый после карантина русский гол европейских топ-чемпионатов забит ударом с 30 метров (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 мая 2020 15:38ФутболСергеев Иван

Первый после карантина русский гол европейских топ-чемпионатов забит ударом с 30 метров (видео)

23-летний полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Левен открыл счет в гостевом матче 27-го тура бундеслиги против «Шальке».

Левен эффектно закрутил мяч со штрафного над «стенкой» в верхний угол на 6-й минуте игры.

Для Эдуарда этот гол стал вторым в сезоне: ранее футболист «Аугсбурга» поражал ворота менхенгладбахской «Боруссии» в последнем перед связанным с пандемией коронавируса перерывом туре бундеслиги. Напомним, что у Левена двойное гражданство. Он родился в семье русских эмигрантов, перебравшихся в 1995 году в Германию из Сибири. За «Аугсбург» Эдуард выступает на правах аренды из «Герты».

В 2018-м обсуждался его возможный трансфер в «Спартак». И Левен по-прежнему имеет право выступать за сборную России, так как пока был заигран только в немецкой молодежке.

Его гол в ворота «Шальке» - первый для граждан РФ в европейских топ-чемпионатах после карантина. В настоящий момент матчи проводит только бундеслига. В июне ожидается рестарт чемпионатов Англии, Испании и Италии (французское первенство завершено досрочно). В испанской примере, добавим, выступают Денис Черышев («Валенсия») и Федор Смолов («Сельта»).

Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
У Бакаева вирус, у Зобнина антитела, у Погребняка пневмония, а у Глушакова контракт с ЦСКА В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
«На поле выбежали толпы пьяных шотландцев». Как «Динамо» проиграло первый для СССР финал еврокубка 48 лет назад на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся решающий матч Кубка кубков «Динамо» - «Рейнджерс», завершившийся скандалом. 24.05.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
15:48 Футбол Президент «Лиона»: УЕФА выпустил медпротокол, который во Франции даже не стали рассматривать
15:30 Футбол Джорджио Кьеллини: Я понял бы, если Бонуччи поехал в «Реал», но в этот «Милан»?
15:12 Теннис Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены
14:54 Баскетбол «Химки» и ЦСКА выступают против возобновления сезона в Евролиге
14:36 Футбол «Челси» присоединился к борьбе за Икарди
14:18 Горнолыжный спорт Олимпийская чемпионка Файт сообщила о завершении карьеры
14:00 Спортивная гимнастика Российские гимнасты перед заездом на базу «Озеро Круглое» сдадут тесты на коронавирус
13:50 Биатлон Александр Касперович: Контракт со сборной Болгарии рассчитан до Олимпийских игр
13:28 Футбол «Спартак» – Бакаеву: Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников
13:20 Футбол «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона
13:00 Футбол Трансфер Санчо в «Манчестер Юнайтед» зависит апелляции «Манчестер Сити»
12:38 Футбол Легионеры «Крыльев Советов» прибыли в Самару
12:21 Футбол «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»
12:05 Баскетбол НБА может возобновить сезон на территории Walt Disney
11:48 Хоккей Панарин рассказал о реакции Знарка на новость о свадьбе дочери
11:32 Хоккей Легионерам из НХЛ и НБА разрешили въезд в США
11:13 Футбол Только шесть игроков «Барселоны» не рискуют быть проданными этим летом
10:50 Биатлон Александр Касперович: Хотелось бы, что бы Логинов повторил свой успех в Поклюке
10:31 Футбол «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» поборются за Игуаина
10:15 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба
Trips to Crimea during quarantine will cost the Russians "overexposure" at their expense
Неделя Ставрополья: кругом маски, еще раз учиться и свободу коррупционерам
До снятия ограничений по коронавирусу осталась неделя. Будут продлевать?
Отключение «горяченькой», открытие ТРЦ и перенос ЕГЭ: итоги недели в Карелии
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика