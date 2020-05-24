Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола? - Советский спорт
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24 мая 2020 18:24ФутболЗибрак Артем

Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола?

Всю свою карьеру 27-летний немецкий нападающий Марио Гетце провел в Мюнхене и Дортмунде. Теперь он без работы. Пора отправляться в приключения.

КАК ДОКАТИТЬСЯ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ

Главная новость бундеслиги последних дней – уход из «Боруссии» Марио Гетце, одного из самых одаренных футболистов своего поколения, который, увы, так до конца и не раскрыл свой невероятный талант. Где продолжит карьеру нападающий, забивший победный мяч сборной Германии в овертайме финала чемпионата мира 2014 года против аргентинцев, непонятно. Но это точно будет игра «на понижение». Нынешний Гетце не нужен не только «Боруссии», но и другим европейским грандам. По большому счету, его ждет тотальная перезагрузка.

А чтобы понять, как он докатился до жизни такой, необходимо бросить взгляд в прошлое.

ПИК В 22 ГОДА

Марио родился в маленьком городке Мамминген на юго-западе Баварии. В шесть лет он переехал с семьей в Дортмунд, в девять – оказался в футбольной школе местного клуба, а в 17 – дебютировал за основной состав «Боруссии», из которой Юрген Клопп начал лепить самую безбашенную команду Европы. В «броуновской системе» Клоппа Гетце отводилась ключевая роль: в первом полноценном сезоне-2010/11 Марио поиграл как минимум на пяти позициях в центре поля и обоих флангах и везде был результативен.

Это был невероятный сплав мастерства и амбиций. Роберту Левандовски, Кевину Гросскройтцу, Матсу Хуммельсу, Невену Суботичу, Свену Бендеру и Синдзи Кагаве было по 21 году, Марцелю Шмельцеру – 22, Якубу Блащиковски – 24, Лукашу Пищеку и Лукасу Барриосу – по 25… И в компании этих «бойскаутов» еще более молодой Гетце дважды (в 2011 и 2012 годах) отбирал чемпионский титул у «Баварии», набрав в 40 матчах бундеслиги 32 балла за результативность (12 голов + 20 передач).

гетцеклоппМарио Гетце и Юрген Клопп.

В 2013-м команда Клоппа немного сдулась в бундеслиге зато дошла до финала Лиги чемпионов, где ее поджидала все та же «Бавария». Всегда отличавшийся высокой результативностью против мюнхенцами Гетце тот матч пропустил. «Боруссия» проиграла в овертайме. А в следующем сезоне Марио уже защищал цвета баварского суперклуба.

Потом был 2014 год, когда ему было суждено стать героем нации. На ЧМ-2014 Гетце не считался твердым футболистом основы команды Йоахима Лева (лишь три выхода в старте), но именно его гол на 113-й минуте финала принес сборной победу над Аргентиной. Марио было всего 22. Ему начали прочить будущее едва ли не Лионеля Месси. А оказалось, что тот финал стал пиком карьеры. Высоких ожиданий он не оправдал.

НЕ ВПИСАЛСЯ В 3-4-3

Вдобавок ко всему в октябре 2015-го Гетце порвал подколенное сухожилие, пропустил четыре месяца, потерял доверие тогдашнего главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы - и летом вернулся в Дортмунд. Но и там былая легкость, напор не вернулись. Футболист испытывал откровенные проблемы с лишним весом, фирменный футбол показал разве что на коротком отрезке сезона-2018/19, но и тогда нового наставника «Боруссии» Люсьена Фавра он не убедил. Швейцарец сделал ставку на четверку полузащитников в составе Акселя Витселя, Джейдона Санчо, Томаса Дилейни и Марко Ройс. Гетце окончательно приуныл – и в сезоне-2019/20 получил от тренера всего 504 минуты из 3060 возможных…

Итогом всех этих мучений стало ожидаемое расставание – летом у Марио истекает контракт, подписанный в 2016 году. Сотрудничество с героем ЧМ-2014 решено не продлевать под таким предлогом: «Сейчас мы играем уже по схеме 3-4-3, и, к сожалению, Марио в нее не вписывается», - констатировал Фавр.

гетцефаврМарио Гетце и Люсьен Фавр.

ЭСТАФЕТА ОТ ШЮРРЛЕ

Куда же теперь отправится Гетце? Карл-Хайнц Румменигге порекомендовал ему попробовать себя «уровнем ниже» - где-нибудь в «Эвертоне» или «Вест Хэме» либо в «Байере», если Марио намерен остаться в бундеслиге. Леверкузен уже называют самым вероятным местом продолжения его карьеры. Но на горизонте всплывают и «Герта», и «Рома», и «Лацио». В любом случае о дортмундской зарплате в 5 миллионов евро в год нападающему придется забыть. И далеко не факт, что на новом месте он сможет сразу получить стабильную игровую практику.

Это если вести речь о европейских топ-чемпионатах. Но ведь сейчас на кардинально подешевевшего Гетце могли бы претендовать и другие лиги, где он точно считался бы суперзвездой. И почему бы на агентов Марио не выйти представителям клубов РПЛ? Чем черт не шутит?

Не так уж сложно представить Гетце, например, в «Спартаке». Прошлым летом красно-белые с их немецким менеджментом в лице генерального директора Томаса Цорна уже подписывали одного чемпиона мира 2014 года – Андре Шюррле. Тот в «Спартаке» не закрепился, его аренда из… «Боруссии» прервана досрочно. Но, согласитесь, было бы символично, если бы Шюррле передал Гетце немецкую эстафету в московском клубе. Ведь именно Шюррле ассистировал Марио… в том финале против Аргентины.

Присутствие на тренерской скамейке Доменико Тедеско упростило бы Гетце акклиматизацию в России. Москву бы ему отрекомендовал теперь уже бывший одноклубник по «Боруссии». В нынешних пандемийных реалиях, когда матчи по всей Европе без зрителей имеют практически идентичный антураж, перезапустить карьеру в «Спартаке» для Гетце – не самый плохой вариант. Впрочем, как и в других российских топ-клубах. А через годик-другой можно и назад в большую Европу возвращаться. Ему же пока 27. Вся футбольная жизнь впереди.

СТАТИСТИКА ГЕТЦЕ
«Боруссия» - 2009/2013
116 матчей, 31 гол

«Бавария» - 2013/201
114 матчей, 36 голов

«Боруссия» - 2016/2020
102 матча, 14 голов

ТИТУЛЫ ГЕТЦЕ
5-кратный чемпион Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира ФИФА

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