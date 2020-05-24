Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 мая 2020 19:30ФутболСергеев Иван

Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер оформил по хет-трику в обоих матчах против «Майнца» в рамках чемпионата Германии-2019/20.

24-летний футболист, которого очень хочет видеть в «Ливерпуле» Юрген Клопп, установил рекорд бундеслиги нынешнего тысячелетия. В домашнем матче первого круга против «Майнца» (8:0) Вернер забил три мяча. И сегодня повторил тот результат уже в выездной игре с тем же соперником (5:0).

Предыдущий раз такой трюк в бундеслиге удавался Ульфу Кирстену. В чемпионате-1998/99 форрвард «Байера» забил по три гола в обоих матчах с менхенгладбахской «Боруссией». Для Вернера же нынешний хет-трик стал третьим в нынешнем сезоне. Помимо «Майнца», он огорчал тремя голами Гладбах. Всего в бундеслиге-2019/20 нападающий забил 24 мяча. Это его персональный рекорд. Однако впереди у Тимо борьба с Робертом Левандовски из «Баварии» (27 голов) за звание лучшего бомбардира.

Кроме Вернера, хет-трики в текущем чемпионате Германии делали Левандовски, Ровен Хеннингс («Фортуна»), Филиппе Коутиньо («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Вут Вегхорст («Вольфсбург») и дважды Робин Квайссон («Майнц»).

Бундеслига. 27-й тур
«Майнц» - «Лейпциг» - 0:5 (0:3)
Голы: Вернер, 11 - 0:1. Поульсен, 23 - 0:2. Забитцер, 36 - 0:3. Вернер, 48 - 0:4. Вернер, 75 - 0:5.

бундеслига27

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола? Всю свою карьеру 27-летний немецкий нападающий Марио Гетце провел в Мюнхене и Дортмунде. Теперь он без работы. Пора отправляться в приключения. 24.05.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем
Для кого тренер стал тестем Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера. 23.05.2020 18:00 Хоккей Сергеев Иван
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер оформил по хет-трику в обоих матчах против «Майнца» в рамках чемпионата Германии-2019/20. 24.05.2020 19:30 Футбол Сергеев Иван
Новости
20:34 Теннис Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог
20:19 Футбол Александр Панов: Кокорина судьба озадачила, заставила понять, что такое жизнь
20:10 Футбол «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна
19:54 ММА Умар Нурмагомедов: Хочу проявить себя в UFC, показав, на что способен
19:48 Футбол Футболисты «Спартака» провели первую за два месяца тренировку на поле (видео)
19:34 Футбол БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в финале Кубка Белоруссии, забив на исходе дополнительного времени
19:27 Фигурное катание Болельщики признали Загитову олимпийской иконой стиля
19:18 Футбол «Исключительный хам, фанфарон и жухала». Артемий Троицкий оценил игру в футбол Никиты Михалкова
19:03 Футбол Гетце интересен «Милану»
18:41 Футбол Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту (фото)
18:22 Футбол Хет-трик Вернера помог «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц» (видео)
18:15 Футбол Футболиста АПЛ обвиняют в участии в групповом изнасиловании
17:55 Хоккей Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин стал игроком ЦСКА
17:37 Футбол В бывшем клубе Слуцкого нашли два случая заражения коронавирусом
17:24 Баскетбол В ЦСКА опровергли информацию о том, что клуб выступает против возобновления сезона Евролиги
17:08 Футбол У балканских легионеров «Ахмата» не нашли коронавируса
16:57 Футбол «Спартак» провел тесты на выносливость (видео)
16:45 Фигурное катание Трусова и другие фигуристы группы Плющенко начнут сбор в Кисловодске 1 июня
16:26 Футбол Гол Левена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» и прервать серию из четырех поражений (видео)
16:22 Хоккей 48-летний Ягр может продолжить карьеру в клубе «Тршинец»
Поездки в Крым во время карантина обойдутся россиянам "передержкой" за их счет
До снятия ограничений по коронавирусу осталась неделя. Будут продлевать?
СМИ: главный архитектор Оренбурга Георгий Проскурин решил уволиться
Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика