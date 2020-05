Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела

24-летний футболист, которого очень хочет видеть в «Ливерпуле» Юрген Клопп, установил рекорд бундеслиги нынешнего тысячелетия. В домашнем матче первого круга против «Майнца» (8:0) Вернер забил три мяча. И сегодня повторил тот результат уже в выездной игре с тем же соперником (5:0).

And that's 3 from Timo Werner 🔥🔥🔥#M05RBLpic.twitter.com/HJVFM0kKyW