Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела

24-летний футболист, которого очень хочет видеть в «Ливерпуле» Юрген Клопп, установил рекорд бундеслиги нынешнего тысячелетия. В домашнем матче первого круга против «Майнца» (8:0) Вернер забил три мяча. И сегодня повторил тот результат уже в выездной игре с тем же соперником (5:0).
Предыдущий раз такой трюк в бундеслиге удавался Ульфу Кирстену. В чемпионате-1998/99 форрвард «Байера» забил по три гола в обоих матчах с менхенгладбахской «Боруссией». Для Вернера же нынешний хет-трик стал третьим в нынешнем сезоне. Помимо «Майнца», он огорчал тремя голами Гладбах. Всего в бундеслиге-2019/20 нападающий забил 24 мяча. Это его персональный рекорд. Однако впереди у Тимо борьба с Робертом Левандовски из «Баварии» (27 голов) за звание лучшего бомбардира.
Кроме Вернера, хет-трики в текущем чемпионате Германии делали Левандовски, Ровен Хеннингс («Фортуна»), Филиппе Коутиньо («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Вут Вегхорст («Вольфсбург») и дважды Робин Квайссон («Майнц»).
Бундеслига. 27-й тур
«Майнц» - «Лейпциг» - 0:5 (0:3)
Голы: Вернер, 11 - 0:1. Поульсен, 23 - 0:2. Забитцер, 36 - 0:3. Вернер, 48 - 0:4. Вернер, 75 - 0:5.
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