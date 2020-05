Штрафной для Черчесова, три гола для Клоппа и угроза для Де Брюйне. Хит-парад 27-го тура бундеслиги

Средняя результативность по всему чемпионату-2019/20 составляет 3,25 гола. Так что показатель 27-го тура действительно впечатляет. Причем из 32 голов 19 (!) были забиты гостевыми командами. Это вообще отличительная особенность посткарантинного футбола в Германии: фактор своего поля при пустых трибунах не работает. Поэтому фавориты чувствуют себя на выезде гораздо комфортнее, чем в стандартных условиях, когда против них болел бы весь стадион. Вот и получаеся, что за два последних тура хозяева одержали в бундеслиге всего три победы. В минувшие выходные взять три очка дома удалось только «Герте» (разгром «Униона» в берлинском дерби) и «Баварии» (вынос «Айнтрахта»).

А вот менхенгладбахской «Боруссии» в центральном матче 27-го тура против «Байера» не помогла даже... «поддержка» 13 тысяч картонных зрителей, которые были «рассажены» на трибунах домашней арены команды. Причем это были не абстрактные муляжи, а фотографии реальных фанатов. За право разместить свое изображение на игре каждый болельщик заплатил 19 евро. Планы стадиона «Боруссия-Парк» украсили тур.

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans 📸 pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM