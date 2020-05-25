Штрафной для Черчесова, три гола для Клоппа и угроза для Де Брюйне. Хит-парад 27-го тура бундеслиги

Средняя результативность по всему чемпионату-2019/20 составляет 3,25 гола. Так что показатель 27-го тура действительно впечатляет. Причем из 32 голов 19 (!) были забиты гостевыми командами. Это вообще отличительная особенность посткарантинного футбола в Германии: фактор своего поля при пустых трибунах не работает. Поэтому фавориты чувствуют себя на выезде гораздо комфортнее, чем в стандартных условиях, когда против них болел бы весь стадион. Вот и получаеся, что за два последних тура хозяева одержали в бундеслиге всего три победы. В минувшие выходные взять три очка дома удалось только «Герте» (разгром «Униона» в берлинском дерби) и «Баварии» (вынос «Айнтрахта»).

А вот менхенгладбахской «Боруссии» в центральном матче 27-го тура против «Байера» не помогла даже... «поддержка» 13 тысяч картонных зрителей, которые были «рассажены» на трибунах домашней арены команды. Причем это были не абстрактные муляжи, а фотографии реальных фанатов. За право разместить свое изображение на игре каждый болельщик заплатил 19 евро. Планы стадиона «Боруссия-Парк» украсили тур.

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans 📸 pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM — B/R Football (@brfootball) May 23, 2020

Героем матча в Менхенгладбахе стал атакующий полузащитник леверкузенцев Кай Хаверц. Он забил два гола, оформив уже второй дубль после выхода бундеслиги из карантина. 20-летний немец, за которого намерены побороться ведущие европейские клубы, пока что лучший бомбардир посткоронавирусной части сезона. Никому, кроме Хаверца, четырех мячей в двух матчах забить не удалось.

Зато сразу три гола положил в сетку ворот «Майнца» промолчавший неделю назад лидер «Лейпцига» Тимо Вернер. Гости в этом матче победили 5:0, а по итогам двух встреч они разгромили соперника со счетом 13:0! Причем в первом круге Вернер тоже оформил хет-трик. Бундеслига такого не знала с сезона-1998/99, когда форвард «Байера» Ульф Кирстен забил по три мяча в обоих поединках с менхенгладбахской «Боруссией»... Твиттер «Майнца» с юмором отреагировал на избиение своей команды Вернером. После воскресной игры там появилась такая запись: «Клоппо, когда ты наконец заберешь его к себе?» Это было обращение к Юргену Клоппу, который хочет видеть лидера «Лейпцига» в рядах «Ливерпуля».

Kloppo, can you take him already? 🙄 https://t.co/HgSOn6oeUH — Mainz 05 English (@Mainz05en) May 24, 2020

На счету Вернера теперь 24 гола в бундеслиге-2019/20. Это сезонный рекорд нападающего сборной Германии, который ранее больше 21 мяча за один чемпионат никогда не забивал. И это для Тимо, понятное дело, не предел. Впереди еще семь туров и, видимо, ожесточенная борьба за звание лучшего бомбардира с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски. Тот в субботу отметился дежурным голом в ворота «Айнтрахта», доведя свой результат до 27. Поляк догнал Чиро Иммобиле из «Лацио», который до этого единолично лидировал в споре за «Золотую бутсу» европейского сезона. Но у итальянца в запасе гораздо больше матчей. Ведь серия А возобновится только в июне.

Лидеры зачета «Золотой бутсы»-2019/20

Тем временем одноклубник Левандовски Томас Мюллер отметился уже 17-й (!) в сезоне голевой передачей. А в матче с «Вольфсбургом» свой 16-й результативный пас сделал нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Гонка лучших ассистентов в бундеслиге обещает получиться еще более увлекательной, чем схватка снайперов. При этом и Мюллер, и Санчо реально претендуют на абсолютный рекорд турнира, установленный в сезоне-2014/15 выступавшим тогда за «Вольфсбург» Кевином Де Брюйне. Казалось, вечное достижение бельгийца оказалось под угрозой.

Лучшие ассистенты бундеслиги-2019/20

Матч «Бавария» - «Айнтрахт», безусловно, запомнится и подвигами защитника гостей Мартина Хинтереггера. Туром ранее он отметился невероятным «спасением», выбив мяч с ленточки ворот после удара в упор нападающего Гладбаха. Теперь же австриец забил два гола «Баварии» за три минуты. А еще срезал один мяч в свои ворота. Получился своего рода хет-трик. В нынешнем сезоне у Хинтереггера уже 8 голов. Это лучший результат среди защитников пяти топ-чемпионатов.

Наконец, российским болельщикам выходные подарили супергол соотечественника. Начало разгрому «Шальке» в Гельзенкирхене положил точный удар со штрафного примерно с 30 метров полузащитника «Аугсбурга» Эдуарда Левена.

23-летний Левен родился в Германии, но его мама и папа - русские эмигранты, покинувшие нашу страну в 1995 году. Поэтому Эдуард имеет сразу два гражданства и, так как пока был заигран только в немецкой молодежке, не потерял права выступать за сборную России. Этот гол - второй для Левена в бундеслиге-2019/20 - лишний повод для Станислава Черчесова приглядеться к полузащитнику «Аугсбурга». Между прочим, полтора года назад Эдуардом уже интересовался «Спартак», но тогда футболист подписал контракт с «Гертой». Он и сейчас принадлежит берлинскому клубу. За «Аугсбург» русский немец выступает на правах аренды.

Бундеслига. 27-й тур

«Герта» - «Унион» - 4:0

«Фрайбург» - «Вердер» - 0:1

«Падерборн» - «Хоффенхайм» - 1:1

«Вольфсбург» - «Боруссия» Д - 0:2

«Боруссия» М - «Байер» - 1:3

«Бавария» - «Айнтрахт» - 5:2

«Шальке» - «Аугсбург» - 0:3

«Майнц» - «Лейпциг» - 0:5

«Кельн» - «Фортуна» - 2:2

Турнирная таблица