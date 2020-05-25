Дзюба и Семак пальнули из пушки в честь 95-летия «Зенита». Вот только дата, похоже, липовая - Советский спорт
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25 мая 2020 16:57ФутболСергеев Иван

Дзюба и Семак пальнули из пушки в честь 95-летия «Зенита». Вот только дата, похоже, липовая

25 мая 2020 года футбольный клуб из Санкт-Петербурга отметил очередной день рождения. Однако сам факт праздника у дотошливых историков скорее вызывает улыбку.

Игроки и тренеры «Зенита», конечно, ни в чем не виноваты. Они имели полное право отметить памятную дату. И руководство клуба в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, подготовило красивую и трогательную церемонию. Ранним утром с набережной Петропавловской крепости в небо на воздушном шаре поднялся огромный зенитовский баннер.

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На полотне весом полтонны и площадью 2400 квадратных метров был изображен болельщик команды. Как утверждает официальный сайт «Зенита», этот баннер - один из самых больших в истории мирового футбола.

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За грандиозным действом с земли наблюдали болельщики, вооруженные файерами. Их собралось немного, чтобы не нарушить социальное дистанцирование.

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Ну а в полдень состоялся традиционный выстрел пушки Петропавловской крепости. Разумеется, он был посвящен дню рождения «Зенита». В роли «канониров» выступили главный тренер команды Сергей Семак, ее безоговорочный лидер Артем Дзюба, легионер-ветеран Бранислав Иванович и генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Одновременно зажглись факелы на Ростральных колоннах Васильевского острова. А с трех часов дня на клубных ресурсах стартовал музыкальный марафон в честь зенитовского 95-летия.

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Все это, повторимся, выглядело грандиозно. Что не отменяет больших сомнений в «легитимности» праздника. Даже в историческом разделе сайта «Зенита» сказано: «Клуб ведет родословную от физкультурного кружка Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина, где весной 1925 года были организованы футбольные команды, ставшие прародителями «Зенита», официальной датой рождения которого НЫНЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 25 мая 1925 года».

Вот именно: «ныне принято считать». Однако до 1999 года ничего подобного вы бы не прочитали ни в одном футбольном справочнике, что советском, что российском. Дата 25 мая была установлена наспех, по указке сверху, когда Виталий Мутко, в связи с дебютом «Зенита» в Кубке УЕФА, решил «навести порядок в клубной истории». За основу взяли вырезку из майского номера журнала ленинградского спортобщества «Спартак», в которой говорилось о намерении создать на базе ЛМЗ футбольную команду. Вырезку предоставил известный коллекционер Владимир Фалин. Однако никто не удосужился проверить, была ли такая команда в итоге сформирована.

Как утверждает известный футбольный историк Юрий Лукосяк, в августовском номере того же журнала за 1925 год говорилось, что идея создать футбольную команду провалилась. И никакого организованного футбола на ЛМЗ не было до начала 1930-х, когда за дело взялся энтузиаст Сергей Вениаминович Якобсон. Вот почему в справочной литературе времен СССР в качестве года рождения «Зенита» обычно указывался 1931-й. Так что «изобретение» Мутко имеет слишком мало силы, чтобы отмечать сейчас 95-летие. Команде Дзюбы и Семака в лучшем случае 89. Или даже меньше. Ведь ДСО «Зенит» было образовано только в 1936 году.

Впрочем, при большом желании нетрудно сделать главный футбольный клуб Санкт-Петербурга еще более древним. Если считать «Зенит» правопреемником команды «Большевик», то в качестве дня рождения вполне можно выбрать... 1914 год. Именно тогда, еще в царской России, был образован футбольный коллектив «Мурзинка», после революции преобразованный в «Большевик» по новому названию Обуховского завода.

Как бы то ни было, ссылаясь на Лукосяка (а это не какой-нибудь маргинал - неслучайно он в единственном числе представляет Россию в Международной федерации футбольной истории и статистики и постоянно консультирует РФС и РПЛ), 25 мая 1925 года совершенно точно не может считаться датой образования «Зенита». И сегодняшний выстрел Дзюбы-Семака - лишь красивый жест, не имеющий под собой никакой исторической основы.

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