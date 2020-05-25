Садись, Гулиев, опять два. Браво, Тедеско, теперь вы настоящий тренер «Спартака» - Советский спорт
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25 мая 2020 20:48ФутболСергеев Иван

Садись, Гулиев, опять два. Браво, Тедеско, теперь вы настоящий тренер «Спартака»

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины. Как же все это похоже на старых добрых красно-белых...

Не успели спартаковцы начать тренировки в Тарасовке, а их владелец Леонид Федун – вернуться домой после лечения от коронавируса, как в народной команде грянул скандал. Пресс-служба сообщила о переводе в дубль 23-летнего полузащитника Аяза Гулиева. Причина не раскрывается. Но почти сразу поползли слухи о том, что игрок проявил неуважение к тренерскому штабу. На что последовала моментальная реакция Доменико Тедеско.

Что ж, синьор-герр Доменико, вот и вы прошли боевое крещение. Действительно, какой же главный тренер «Спартака» не ссылал игроков в дубль по нефутбольным причинам? Так сразу и не вспомнишь...

Даже, казалось бы, образец интеллигента Олег Кононов - и тот не удержался. Что поразительно, чуть более года назад наказанным оказался... все тот же Гулиев. Многие наверняка помнят дикую историю, когда Аяз, остановив свой внедорожник на пешеходном переходе, вышел из машины, догнал прохожего, задевшего его авто, и на глазах у всех, в центре Москвы, сломал тому нос.

На беду Гулиеву потерпевшим оказался гражданин США, с которым не удалось решить вопрос полюбовно сразу после доставки в полицейский участок. Компромисс был найден лишь спустя како-то время. Россиянин заплатил американцу компенсацию в 155 тысяч рублей и пожал перед камерами руку. «Сегодня я снова встретился с Аязом, - написал после той встречи Майкл Коу (так звали американца) в соцсетях. - Понятно, что он порой не может себя контролировать, но, по всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, наша встреча окажется переломной для него... Аяз, не разочаровывай меня».

Гулиев, в свою очередь, тоже повинился. Списал свой поступок на вспыльчивость и обещал, что впредь такого не повторится. Сообщалось, что «Спартак» оштрафовал тогда полузащитника на 5 миллионов рублей. Но из дубля Гулиева довольно быстро вернули. А вскоре он даже забил свой первый (и до сих пор остающийся последним) гол за красно-белых - в ворота «Енисея».

Увы, Аяз, видимо, опять не сдержался. Нос, будем верить, он никому не ломал, но «неуважение проявил». Учитывая, что Гулиев и раньше не пользовался большим доверием Тедеско, похоже, ничего хорошего в «Спартаке» его уже не ждет. И не факт, что его вернут в основу так же быстро, как при дипломате Кононове.

Ну а что было до Кононова - при Массимо Каррере? Правильно: отстранение от тренировок и ссылка в молодежку Дениса Глушакова. Причиной, опять же, был не футбол. Тогдашний капитан «Спартака» позволил себе поставить лайк под очередным антикарреровским опусом в исполнении большого поклонника красно-белых актера Дмитрия Назарова. Заодно с Глушаковым тогда пострадал и Андрей Ещенко. Правда, тот по-прежнему в команде, а вот Денис сейчас спасает от вылета грозненский «Ахмат»...

Отмотаем пленку еще назад: Дмитрий Аленичев перед началом сборов переводил в дубль Динияра Билялетдинова. Еще раньше Мурат Якин выставлял из основы «Спартака» Араса Озбилиза, как считал сам футболист, в силу неприязни турок к армянам. О противостоянии Валерия Карпина с Артемом Дзюбой лишний раз можно не вспоминать: это был целый сериал. Разве что Унаи Эмери с Микаэлем Лаудропом в подобных ссылках замечены не были - просто не успели, так быстро обоих уволили. Зато Станислав Черчесов применял дисциплинарные санкции и к Егору Титову с Максимом Калиниченко, о чем помнят все, и к Роману Павлюченко, о чем многие наверняка подзабыли.

Владимир Федотов, Царствие Небесное, отправлял в дубль Войцеха Ковалевски. А кто не помнит скандал вокруг Аленичева-игрока, когда спартаковская легенда набросился со страниц прессы на Александра Старкова и, естественно, тут же получил «бан»?.. Даже великого Андрея Тихонова - и того показательно убирали из основы при Олеге Романцеве.

«Спартак», он такой. Во все времены. Здесь никогда не бывает скучно. Все время происходят какие-то конфликтные истории.

И даже хорошо, что Тедеско подхватил это красно-белое знамя. После карантина нам как раз не хватало чего-нибудь эдакого, чисто спартаковского. Большой российский футбол потихоньку оживает.

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