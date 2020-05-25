Что на самом деле происходит вокруг ФК «Химки»?

Часть журналистского сообщества и блогеры активно тиражируют слухи, а многое додумывают, что называется, по дороге. «Советский спорт» разобрался, что же происходит вокруг футбольного клуба «Химки», и кратко описывает ситуацию после общения с первыми лицами.

Клуб «Химки» вышел из ФНЛ в РПЛ. Впереди – процедура подачи документов на лицензирование. Все, что можно, об этом уже написали – похоже, даже те, кто далек от ежедневных футбольных баталий, знают, какая сумма должна быть в бюджете для игры в высшем свете, и сколько есть, и сколько муниципальные власти дают. Появление на горизонте Сергея Ломакина, которое знающими людьми давно анонсировалось, очень многим «распильщикам» (да и просто присосавшимся к финансовым потокам) попутало карты.

Поэтому разнообразных фейков довольно много: то вбрасывается, что якобы структуры Ломакина не готовы финансировать клуб на уровне РПЛ и потому якобы участие клуба в элитном дивизионе Ломакиным не рассматривается: мол, играем в ФНЛ – и точка. То рассказывают, что и на ФНЛ из-за кризиса у команды нет денег. То вбрасываются совсем уж неправдоподобные вещи о том, что новый инвестор будет добиваться изменения названия клуба.

«Советский спорт» решил не заниматься нелепым копанием в домыслах и придумках, а пообщался с лицами, хорошо проинформированными обо всем, что происходит вокруг клуба и планов инвестора.

Исходя из полученной информации, можно однозначно утверждать следующее. Ломакин готов финансировать клуб «Химки» исключительно из частных средств, без привлечения госфинансирования. Это принципиальная позиция. Ни о какой смене названия речи не велось и вестись не будет. Это «Химки», без вариантов. Денег клубу хватит на участие в РПЛ без сомнений, потому что на инвестиции запланирован 1 миллиард рублей.

Разумеется, как инвестор, который хочет, чтобы его инвестиции расходовались разумно и эффективно, Ломакин заинтересован в полном контроле над клубом. Осуществить в короткие сроки перевод клуба из муниципальной собственности в частную проблематично. Поэтому на первых порах предприниматель будет выступать в роли инвестора. Все остальные вопросы будут решаться постепенно.

Вопрос теперь за властями города. Мяч, как говорится, на их стороне.

«Советский спорт» надеется на то, что Сергей Ломакин в ближайшее время найдет возможность для полноценного интервью старейшему спортивному изданию.