Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако»

АНГЛИЯ

«ЧЕЛСИ»

Лондонцы продлили на год контракты с ветеранами – нападающим Оливье Жиру и вторым вратарем Вилли Кабальеро (в сентябре ему стукнет 39). Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в «Ювентус». А вот кто действительно с высокой вероятностью переедет в Турин, так это защитник Эмерсон.

«МАН СИТИ»

Лерой Сане все так же одной ногой в «Баварии», правда, теперь ему светит 30-процентное понижение зарплаты – и сам футболист не против, настолько ему хочется в Мюнхен. При этом к лидеру атак «Сити» Серхио Агуэро громадный интерес проявляет «Интер», мысленно расставшийся с Лаутаро Мартинесом. За развитием ситуации внимательно следит «Реал».

«МЮ»

«Красные дьяволы» готовы продать Поля Погба «Юве», оценивая трансфер в 110 миллионов евро. Туринцы же предпочитают снизить стоимость за счет включения в сделку Ариана Рабьо, Аарона Рэмси и Дугласа Косту. В Погба также заинтересованы «Интер», «Реал» и «ПСЖ». В любом случае, Манчестер француз наверняка этим летом покинет. А заработанные средства «МЮ» планирует вложить в приобретение Филиппе Коутиньо, принадлежащего «Барселоне».

«АРСЕНАЛ»

Пьер-Эмерик Обамеянг мыслями уже далеко от Лондона (претенденты – «Реал», «Барса», «Интер», «ПСЖ») – и надо думать, кем его заменить. Вероятно, не вернется в «Арсенал» из римской аренды Генрих Мхитарян. «Рома» просит продлить «лизинг» армянского полузащитника еще на год, чтобы летом 2021 года окончательно его выкупить.

«НЬЮКАСЛ»

«Сороки» с их новыми ближневосточными владельцами продолжают готовить трансферные бомбы. Если проект не согласиться возглавить Маурисио Почеттино, главным тренером может снова стать Рафаэль Бенитес, в 2019-м уехавший из Ньюкасла в Китай. Испанец в случае своего назначения хотел бы видеть в составе защитника «Ман Сити» Джона Стоунса и полузащитника «Челси» Росса Баркли. А еще Рафу интересует чемпион мира Лукас Эрнандес из «Баварии».

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Каталонцы пытались запихнуть Нелсона Семеду сразу в несколько сделок – и португальский защитник остановился на «Ман Сити», откуда в обмен на него должен прийти Жоау Канселу. Это значит, что Семеду не поменяют на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича, и «Барсе» придется искать другие способы заполучить этих игроков из «Юве». Наверняка покинут команду французы Самюэль Умтити и Усман Дембеле, но главная трансферная цель сине-гранатовых – конечно, Мартинес, который уже отказался продлевать контракт с «Интером» и наверняка спит и видит, как в следующем сезоне составит атакующий дуэт с Лионелем Месси.

«РЕАЛ»

После срыва переговоров по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду мадридцы переключились на звезду «Байера» Кая Хаверца (его трансфер оценивается в 100 млн евро) и Садио Мане из «Ливерпуля». Также «Реал» ищет нового центрального защитника, выбирая между Дайо Упамекано из «Лейпцига» и бразильцем Габриэлом из «Лилля». Вряд ли покинет королевский клуб Лука Йович. Не получив Холанда, Зинедин Зидан готов предоставить сербскому нападающему шанс исправиться за проваленный дебютный сезон.

«АТЛЕТИКО»

«Матрасники» пытаются заполучить из «ПСЖ» защитника Левена Курзава, на которого также претендуют «Барса» и «Арсенал». Если провернуть сделку не удастся, «Атлетико» рассмотрит кандидатуры Первиса Эступиньяна («Уотфорд»), Райана Аит-Нури («Анже») и даже двукратного чемпиона России в составе «Рубина», ныне выступающего за «Торино» Кристиана Ансальди.

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»

Гонсало Игуаин заявил о том, что хотел бы завершить карьеру в «Ривер Плейт». Однако вряд ли у его родного клуба найдутся 18 миллионов евро на выкуп 32-летнего аргентинца у «Юве».

«ИНТЕР»

Миланцы в поисках замены Мартинесу теперь положили глаз на Тимо Вернера из «Лейпцига». Ранее немец говорил, что предпочел бы уехать в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу, но теперь вроде бы готов рассмотреть и «Интер». Другие варианты для Антонио Конте – Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Дрис Мертенс («Наполи»). А вот Мауро Икарди в Милан наверняка не вернется. «ПСЖ» заплатит за аргентинца 50 миллионов плюс еще 10 млн бонусами.

«МИЛАН»

У красно-черных все трансферы «на вход» заморожены из-за неопределенности с новым главным тренером. Ральф Рангник ответа не дает. Дошло до того, что свою кандидатуру предложил Марк ван Боммел… Известно лишь, что «Милан» на правах свободного агента покинет полузащитник Джакомо Бонавентура, который договорился с «Ромой».

«НАПОЛИ»

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис запланировал масштабную перестройку. А для е осуществления необходимо выручить 200 миллионов евро от продаж Фаузи Гуляма, Калиду Кулибали (претенденты - «Ливерпуль», «ПСЖ», «МЮ»), Аллана («ПСЖ», «Эвертон») и Аркадиуша Милика («Ювентус», «Челси», «Тоттенхэм»).

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

Наконец-то новый контракт с мюнхенцами подписал Мануэль Нойер (до 2023 года). Скорее всего, следующий сезон проведет в «Баварии» и защитник Жером Боатенг, которого хотели видеть в своих рядах «Арсенал», «Челси» и «Герта». Ну а главная трансферная цель чемпионов Германии теперь - Джейдон Санчо, переезд которого из дортмундской «Боруссии» в АПЛ на грани срыва. Правда, покупка Санчо будет автоматически означать отказ от претензий на Сане.

«БОРУССИЯ» Д

Дортмундцы продлили на год контракт с Лукашем Пищеком и расстались с Марио Гетце: на автора золотого гола ЧМ-2014 претендуют «Рома» и «Лацио». Параллельно «Боруссия» набивает цену Холанду, которого «ПСЖ» намерен увести из-под носа у «Реала». Парижанам придется заплатить за норвежца по максимуму.

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО»

Клуб, за который выступает россиянин Александр Головин, в связи с финансовым кризисом и непопаданием в еврокубки готов выставить на трансфер три десятка игроков. Это не только молодежь, но и Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хендрикс, Юссуф Фофана, Фоде Балло-Туре и Бенуа Бадиашиль. У Головина есть шанс стать главной звездой «Монако».

РОССИЯ

«ЛОКОМОТИВ»

Если реализуется программа Василия Кикнадзе, Жоау Мариу не будет выкуплен у «Интера», а статус свободных агентов получат Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан, Эдер, Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев. Правда, на этом фоне немного странно звучат слухи об интересе «Локо» к 31-летнему Милану Баделю и 28-летнему Александру Меркелю. Молодежный вектор здесь точно не просматривается.

ЦСКА

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признался, что усиления требуют позиции центрального защитника, опорника и нападающего. И одновременно опроверг информацию об интересе ЦСКА к покинувшему «Оренбург» Джордже Деспотовичу.

«ЗЕНИТ»

Летом истекает контракт у Далера Кузяева. Полузащитник сборной России вроде бы рассчитывает отправиться в один из европейских чемпионатов.